Je sors avec mes voisins et j’ai peur de le dire à mon fils adulte

Chère Prudie,

Je suis veuf, j’ai la cinquantaine et j’ai trois enfants adultes et de nombreux petits-enfants. Ma femme est décédée il y a 10 ans et il y a trois ans, j’ai emménagé dans une nouvelle maison. Je me suis très vite entendu avec mes voisins d’à côté « Jack » et « Diane », un couple marié d’une trentaine d’années avec un fils de 7 ans aujourd’hui. Notre relation est vite devenue sexuelle et nous formons un « couple » de trois membres. Leur fils, que j’aime beaucoup, a sa propre chambre chez moi et m’appelle « Oncle ». Le problème est que mon plus jeune fils a récemment perdu son emploi, est dans de terribles difficultés financières et a demandé si lui, sa femme et ses deux jeunes enfants pouvaient emménager avec moi ! Je n’ai parlé à aucun de mes enfants de ma relation non conventionnelle. Ma femme et moi avons eu un mariage heureux et nous avons élevé nos enfants dans un foyer normal et aimant. Pourtant, lorsque j’ai rencontré le couple avec qui je suis, tout semblait s’être déroulé si naturellement que je n’y avais pas réfléchi jusqu’à présent. Refuser mon fils en cas de besoin n’est pas une option, mais rompre ma relation n’est pas une option non plus. Dois-je garder tout cela secret pendant que mon fils et sa famille sont ici ? Jack et Diane pensent que je devrais être franc et en parler à mon fils, mais alors tout le monde le saurait. La plupart des gens ne comprendraient pas, et franchement ce serait humiliant !

—Je ne peux pas arrêter cette chose que j’ai commencée

Réponse originale :

Cher, je ne peux pas,

Maintenant que Big Love n’est plus diffusé, j’espère que HBO envisagera les possibilités d’une série intitulée Uncle Bob, qui abordera les deux polyamour et la tendance sociale naissante du retour des enfants adultes fauchés à la maison. Puisque vous êtes un père aimant qui ne refusera pas son fils, vous exposez clairement vos trois options sur la façon de procéder : mettre votre trio sur la glace ; se faufiler; viens nettoyer. Mais puisque vous dites que vous ne souhaitez pas vous retirer temporairement de votre trio, c’est fini. Et franchement, la débâcle financière de votre fils adulte ne devrait pas vous obliger à mettre un terme à votre vie amoureuse, aussi étrange soit-elle. Se faufiler peut sembler une solution possible, mais réfléchissez à la manière dont cela va fonctionner. Annoncer : « Je vais rester chez les voisins pendant quelques nuits pour que vous puissiez tous avoir la maison pour vous seuls ! » ne fera qu’éveiller les soupçons, d’autant plus que le petit Jack Jr. a sa propre chambre chez vous. Je crains d’être d’accord avec Jack et Diane : la meilleure solution est que vous en parliez à votre fils. Cela implique d’expliquer que, aussi improbable que cela puisse paraître – et personne n’en est plus surpris que vous – vous êtes en couple avec le couple d’à côté. Évidemment, disons que vous n’allez pas entrer dans les rouages ​​de ce montage, et que vous comptez protéger ses enfants, comme vous protégez l’enfant du couple, des détails de votre intimité. (Je vous donne le bénéfice du doute.) Expliquez que vous ne révélez cet aspect de votre vie personnelle que parce que la vie privée sera primordiale, mais vous espérez qu’il pourra discrètement accepter votre situation. Bien sûr, ce sera un choc, mais en fin de compte, la nouvelle de vos arrangements personnels n’est rien en comparaison avec une chute libre financière. Comme c’est malin de votre part d’avoir choisi Jack et Diane comme pseudonymes pour vos amis. John « Cougar » Mellencamp a peut-être chanté à propos d’un couple du même nom : “Oh ouais, la vie continue/Bien après que le frisson de vivre soit parti.” Mais votre Jack et Diane ont découvert qu’un grand-père autrefois solitaire est le moyen de ramener le frisson.

— Prudie

Depuis: Chère Prudence, 23 juin 2011

Conseils du futur :

Votre fils n’aurait aucun droit de se plaindre ou de protester contre votre relation actuelle, d’autant plus qu’il vous demande d’emménager sa famille chez vous. Les mendiants ne peuvent pas choisir le style relationnel du parent qui les soutient en tant qu’enfant adulte. On dirait que pas le choix mais de l’accepter, en fait. Donc, vous avez le dessus ici. Vous n’avez aucune idée de la durée pendant laquelle lui et sa famille resteront avec vous, et cela n’a aucun sens de suspendre votre relation pour ceux qui ne comprendraient peut-être pas. Ayez une conversation avec votre fils dans laquelle vous lui dites exactement ce qui se passe tout en lui demandant de le garder pour lui (au moins pour le moment).

Est-ce une situation dans laquelle il souhaite que lui et sa famille vivent ? En 2011, je pense que ce point d’interrogation serait bien plus grand qu’il ne l’est aujourd’hui : le polyamour connaît un moment et en tout cas, il est devenu plus accepté et compris entre-temps. Mais même en 2024, une telle acceptation n’est pas une évidence. Votre fils devrait au moins avoir la liberté de trouver un autre arrangement, aussi difficile que cela puisse être, s’il le souhaite. Je ne mentionnerais pas, dans la ou les premières conversations, le fils de Jack et Diane au cas où votre fils aurait une réaction extrême. Poly et d’autres personnes non monogames sont parfois confrontées à des difficultés lorsque leurs proches tentent d’impliquer les autorités parce qu’ils n’approuvent pas une situation non traditionnelle dans laquelle des enfants sont présents. Cela peut entraîner la perte de la garde. Votre fils n’aurait probablement pas beaucoup de plaintes contre deux personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de parenté, mais dans un souci de simplicité, je le laisserais d’abord traiter l’existence même de la relation avant de souligner les détails exacts.

J’insiste fortement en faveur de cette option, plutôt que de laisser votre fils et sa famille emménager et de simplement s’en sortir pendant que votre relation est en jeu, car c’est ce que souhaitent Jack et Diane. Ils vous disent, en termes simples, ce qu’ils recherchent chez un partenaire : quelqu’un qui est ouvert à ses proches et qui n’est pas disposé à mettre une relation avec eux entre parenthèses lorsque cela ne leur convient pas. Écoute-les. Ce que vous avez est spécial et ce n’est pas quelque chose que vous voulez simplement abandonner.

-Riche

Chère Prudie :

Je voulais poser à une femme pragmatique cette question séculaire que tous les hommes se posent. « La taille compte-t-elle vraiment ? » J’ai posé cette question à ma femme à plusieurs reprises, et sa réponse à chaque fois est : « Tu vas bien ». Je mesure un peu plus de 6 pouces. Le seul problème est que l’inflexion de sa voix me dit le contraire. Elle lit constamment des romans d’amour et je ne peux m’empêcher de penser qu’elle souhaite secrètement « plus ».

Réponse originale :

Je suppose que votre femme ne lit pas des romans d’amour pour les descriptions de membres gigantesques, mais pour la confiance avec laquelle les héros les manient. Imaginez ce que vous ressentiriez si votre femme vous demandait constamment de l’assurer que ses seins sont suffisamment gros et ses cuisses suffisamment fines. Je pense qu’on aurait l’impression qu’elle serait beaucoup plus sexy si elle se considérait comme étant sexy. Les romans d’amour peuvent combler le désir de votre femme de trouver quelqu’un qui s’affirme davantage au lit. Alors lisez quelques livres et essayez de vous en inspirer. Je pense que vous remarquerez qu’aucun des personnages principaux ne sort une règle et ne se plaint : « Vous voyez, je suis définitivement plus grand que la moyenne ! »

— Prudie

Depuis: Chère Prudence, 26 novembre 2013

Conseils du futur :

Vous vouliez l’avis d’une femme sensée et pourtant, plus de 10 ans plus tard, vous êtes coincé avec moi. Dans la vie, nous n’avons pas toujours le choix, mais votre bite de taille moyenne vous l’a déjà appris. Et oui, 6 pouces est moyenne, du moins selon une étude qui a fait couler beaucoup d’encre l’année dernière pour indiquer que la taille globale du pénis pourrait augmenter. Un 2023 papier dans Le Journal mondial de la santé des hommes a constaté qu’au cours des 29 années qui l’ont précédé, le pénis en érection moyen est passé de 4,8 pouces à 6 pouces. J’espère que l’humanité vivra pour voir 1,2 pouce de plus dans 30 ans, mais avec la façon dont les choses évoluent, je ne retiendrais pas mon souffle. (Notez également que l’un des chercheurs de cette étude a qualifié ses conclusions de « préoccupantes », affirmant que des facteurs « tels que l’exposition à des produits chimiques, comme les pesticides ou les produits d’hygiène interagissant avec notre système hormonal » pourraient avoir eu un impact sur le changement de taille. je veux voir les bites grandir encore plus dans les années à venir, je plaisante… en quelque sorte.)

Différentes personnes vous donneront des réponses différentes à la question « La taille est-elle importante ? » Oui, non, la longueur vaut mieux que la circonférence, la circonférence est tout ce qui compte, etc. Cela a été débattu à mort sans consensus clair car a) c’est subjectif, et b) la plupart des bites se situent quelque part au milieu du continuum de taille. Si vous aimez la bite, vous savez que vous allez devoir composer avec des spécimens moyens.

Ceci dit, étant moi-même quelqu’un qui aime les grosses bites, je peux vous dire que je ne les trouve pas nécessaires pour s’amuser. Je les vois comme un bonus, une petite (grosse) gourmandise qui peut rendre les choses plus excitantes mais qui ne fera sans doute pas grand-chose en l’absence de qualités que je trouve plus importantes, comme la connexion ou un beau visage… typiquement ! La répartition des actifs de chacun est différente, et parfois je trouve qu’une concoction individuelle ne fonctionne pas dans la pratique, même si elle semble fonctionner sur le papier compte tenu de mes penchants établis.

Votre femme est restée avec vous assez longtemps pour que vous lui demandiez « plusieurs fois » si la taille compte vraiment, ce qui signifie qu’elle accepte votre bite de 6 pouces (et a tendance à la harceler avec des questions à ce sujet). Crois la. Tu es bien. Considérez que l’inflexion de sa voix peut provenir du fait de devoir répondre à cette question à plusieurs reprises, afin d’apaiser votre anxiété masculine. Cela semble épuisant ! Si elle lit constamment des romans d’amour, peut-être que ce qu’elle désire, ce n’est pas plus de bites mais (asseyez-vous si ce n’est pas déjà fait, parce que je suis sur le point de vous époustoufler) plus…