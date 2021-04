Le champion WBC Fury avait affirmé quelques jours plus tôt qu’il y avait eu « grandes, grandes offres » de pays comme la Russie, l’Arabie saoudite et les États-Unis pour accueillir l’événement, qui devrait être le combat le plus lucratif de l’histoire de la boxe.

Fury a déclaré aux fans qu’il évaluerait les options dimanche, et le Londonien Joshua s’est rendu sur les réseaux sociaux tard dans la journée pour partager « nouvelles positives » d’une seule offre ferme.

« Je laçais mes chaussures de course en ce moment, » Joshua a déclaré à son compte Instagram plus de 12 millions d’abonnés, expliquant que la société de gestion 258MGT et le promoteur Matchroom avaient « a reçu la première offre officielle d’accueillir le championnat incontesté des poids lourds du monde » concours.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

« Je serai victorieux, si Dieu le veut. Pas de place pour me cacher maintenant. J’arrive, » conclut-il.

Dire aux fans de rester à l’écoute « plus de nouvelles officielles à suivre« , Les affirmations d’AJ sont en contraste frappant avec l’annonce de Fury.

« J’ai juste eu de grandes nouvelles, » a déclaré l’Anglais aux fans samedi. « Intérêt de l’Arabie saoudite, mes frères gitans au Qatar, en Ouzbékistan, en Russie, en Amérique, en Angleterre.

« Quelques grosses, grosses offres sur la table. Je vais les passer en revue … et j’espère que nous aurons ce gros combat, » dit-il, tout en menaçant de briser son « dosser » rival.

🇸🇦 Arabie Saoudite 🇸🇦 🇶🇦 Qatar 🇶🇦🇺🇿 Ouzbékistan 🇺🇿 🇷🇺 Russie 🇷🇺 🇺🇸 USA 🇺🇸🇬🇧 Royaume-Uni 🇬🇧🥊 Les offres sont sur la table … 📝#JoshuaFury#FuryJoshua ⏳ https://t.co/Elh3OVsOdl – Fans de boxe professionnelle (@ProBoxingFans) 9 avril 2021

Certains parieurs ne sont pas impressionnés par les retards constants et les va-et-vient.

« Suis-je le seul à trouver cela embarrassant? Une annonce concernant une offre qu’ils viennent de recevoir? » a demandé un.

« Cela ne signifie littéralement rien. Ils recevront des offres de tout le monde, [we] n’a pas besoin d’annoncer tous les jours un combat qui n’est manifestement pas près d’être terminé. »

Un autre a répondu: « Je n’ai jamais vu un combat promu comme ça. Il a été » signé « environ 10 fois maintenant. »

Il y avait des appels familiers pour que le combat se déroule dans la patrie des deux combattants. « Qui le f ** k est excité pour cet être au milieu du désert alors qu’il devrait être en Angleterre, pour l’amour de f ** k? » cinglé un fan de boxe, en supposant que l’offre de site unique doit provenir du Moyen-Orient.

Un autre a répondu: « Non, ça ne devrait pas être en Angleterre. Les combattants mettent leur vie en danger chaque fois qu’ils montent sur le ring – ils méritent chaque centime qu’ils reçoivent, alors vous allez à l’endroit qui offre le plus.

« Vous ne pouvez pas garantir 80 000 ou 90 000 à Wembley [because of pandemic restrictions] l’été non plus. «

Une tête plus froide a dit: « Je tout à fait d’accord que ce combat devrait avoir lieu en Angleterre devant leur famille, leurs amis et leurs fans à domicile.

« Mais l’argent parle dans le sport de la boxe. Et quand il s’agit d’argent, les Saoudiens sont bruyants. »