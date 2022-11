Je serai un Père Noël, pas un Scrooge pour la Grande-Bretagne, jure Rishi Sunak alors qu’il se prépare à révéler Budget

Le chien de DOWNING Street, Nova, a peur du vétéran Larry le chat depuis son retour à l’appartement n ° 10, a révélé le PM hier soir.

Rishi Sunak a déclaré que son labrador retriever, à droite, était toujours “un peu inquiet” de la présence du célèbre minou.

Mais elle a rencontré le chien du chancelier Jeremy Hunt, Poppy, hier, pour leur premier rendez-vous avec un chiot.

Et M. Sunak a donné un aperçu de la façon dont lui, sa femme Akshata Murthy et leurs deux enfants s’installaient dans la vie à Downing Street.

Il a dit qu’il préférerait regarder Strictly plutôt que I’m a Celebrity, mais a fait un visage vide sur les émissions de Netflix Love is Blind and Married at First Sight.

Mais l’écrou de Star Wars a rattrapé The Mandalorian de Disney et “adorerait faire une apparition” dans sa franchise préférée un jour.

Il est très heureux du retour d’Emily à Paris le mois prochain.

Et il a dit qu’il pré-jouait toujours pour de grands événements tels que les PMQ avec un Twix et un Sprite. Mais il n’a plus qu’une seule canette de Coca par semaine, le week-end.