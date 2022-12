“Je serai plus qu’heureux de tirer un penalty” – Bukayo Saka aimerait avoir la chance de faire amende honorable pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2022

Manquer un penalty pour l’Angleterre a marqué la carrière de nombreux joueurs dans le passé. De Stuart Pearce à l’actuel Three Lions Gaffer Gareth Southgate, le chagrin de manquer sur la grande scène s’est avéré un lourd fardeau les années suivantes.

Et tandis que Pearce et Southgate ont fait amende honorable à leur manière – le premier en marquant un but contre l’Espagne à l’Euro 96 et le second en menant l’Angleterre en tant que manager – tous les joueurs ne se remettent pas de l’expérience.

Pour Bukayo Saka, l’homme qui a raté le penalty décisif lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie, en prendre un autre serait le meilleur moyen de bannir ces souvenirs douloureux.

“J’ai évidemment mûri et beaucoup progressé depuis ce moment”, a déclaré Saka aux journalistes avant le quart de finale entre l’Angleterre et la France lors de la Coupe du monde 2022. “J’ai beaucoup évolué.”

Saka a été le preneur de premier choix d’Arsenal cette saison, et maintenant il veut faire ses preuves pour les Three Lions. “Je n’aurais pas intensifié les tirs au but pour Arsenal si je n’étais pas confiant. Si le moment vient et que je suis sélectionné pour en prendre un, je serai plus qu’heureux de le faire.”

Quel tournoi @BukayoSaka87 organise ! 👏pic.twitter.com/2CD24t4Y3x4 décembre 2022 Voir plus

Lorsqu’on lui a demandé si le raté contre l’Italie et les abus raciaux qu’il a subis de la part de sections de sa propre base de fans sont des choses sur lesquelles il s’attarde, Saka a été catégorique.

“Pour être honnête, j’ai personnellement l’impression d’avoir essayé de passer à autre chose”, a-t-il déclaré. “Je sais que je ne pourrai jamais vraiment oublier que ce sera dans l’histoire, mais en même temps, venir ici et marquer ces trois buts m’a beaucoup remonté.

“Je n’arrête pas de dire que l’amour des fans que je continue de recevoir me soulève beaucoup et me donne beaucoup de confiance. J’aime voir cela de la part des fans.”