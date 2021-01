Miley Cyrus se dirige vers le Super Bowl.

La NFL a tweeté dimanche que Cyrus, 28 ans, sera au Super Bowl LV pour se produire au tout premier « TikTok Tailgate » – l’événement d’avant-match pour les 7500 héros de la santé vaccinés qui ont été invités à assister au stade Raymond James de Tampa.

« Je serai là pour TIKTOK TAILGATE !!! » Cyrus a tweeté.

Plus tôt cette semaine, la NFL a annoncé que le match de championnat permettrait à 22000 personnes d’entrer dans le stade, y compris l’entrée gratuite pour les travailleurs de la santé, dont la majorité proviendra des hôpitaux ou des systèmes de santé de la région de Tampa ou du centre de la Floride.

De plus, les 32 équipes de la NFL sélectionneront des travailleurs de la santé vaccinés de leurs communautés d’origine pour assister au match.

Miley Cyrus:Admet qu’elle « est tombée » de la sobriété pendant la pandémie, mais qu’elle est maintenant « deux semaines sobres »

Ce sera une vue bienvenue de Cyrus, qui a aidé à accueillir 2021 avec deux performances dans le cadre du «Rockin ‘Eve du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest.

Cyrus a donné une interview émouvante à Rolling Stone en décembre dans laquelle elle a révélé qu’elle avait emprunté un chemin sombre en 2018 alors qu’elle était fiancée au futur mari Liam Hemsworth.

« Il y a quelques années, j’avais l’impression de vivre un conte de fées. Ce n’était vraiment pas le cas », a déclaré l’artiste de « Plastic Hearts ». «À ce moment-là, mes expériences avec les drogues et l’alcool et le cercle des gens autour de moi n’étaient pas satisfaisants ou durables ou n’allaient jamais me conduire à mon plein potentiel et à mon objectif.

« » Elle a un homme. Elle vit dans une maison en train de jouer sa femme « », a déclaré Cyrus. «Mec, j’étais bien plus éloigné de mon chemin à ce moment-là qu’à n’importe quel moment avant où ma santé mentale était remise en question.

L’actrice de « Black Mirror », qui s’est séparée de Hemsworth en 2019, moins d’un an après le début de leur mariage, a déclaré que pour l’instant elle se concentrait sur la sobriété à 100%. Elle n’a pas appris à «ne pas aller trop loin» ou à être «équilibrée».

Le « TikTok Tailgate » débutera à 14h30 HNE sur CBS.