Je serai dans l’histoire du club pour de bonnes raisons

Jose Mourinho a juré qu’il « sera dans l’histoire de Tottenham pour les bonnes raisons » après avoir affirmé qu’il était « plus motivé que jamais » pour arrêter la glissade du club au milieu des spéculations croissantes sur son avenir.

ESPN a rapporté vendredi que le président Daniel Levy voulait attendre la fin de la saison avant de décider si le joueur de 58 ans devrait continuer en tant qu’entraîneur-chef, mais Mourinho doit d’abord s’attaquer à une série de cinq défaites en six matchs de Premier League qui quittent leur top quatre espoirs suspendus à un fil.

Les Spurs sont de grands favoris pour progresser en Ligue Europa alors qu’ils mènent Wolfsberger 4-1 avant le match retour des 32 derniers matchs au nord de Londres et ont une finale de la Coupe EFL contre Manchester City en avril.

Cependant, la terrible forme de Ligue des Spurs a intensifié la pression sur Mourinho, qui insiste sur le fait qu’il est mieux équipé pour gérer la situation qu’il ne l’était lors de son arrivée en Angleterre pour la première fois pour prendre en charge Chelsea en 2004.

«Dieu merci, je ne suis pas le manager que j’étais», a-t-il déclaré. « Merci mon Dieu, car s’il n’y a pas d’évolution en nous … Je veux aussi croire que vous pensez que vous êtes un meilleur journaliste qu’il y a 10 ans environ.

« Alors, merci mon Dieu. Mais je suis d’accord avec vous, je ne serais probablement pas aussi calme et confiant et en contrôle de mes émotions car au cours de ma carrière j’ai eu parfois des problèmes sans rapport avec les résultats.

« Comme vous le savez, je n’ai pas eu beaucoup de mauvais résultats. Mais les problèmes quotidiens qui se produisent plusieurs fois dans les clubs avec nous tous, j’ai réagi auparavant de manière beaucoup plus émotionnelle. Et au lieu de m’aider moi-même et ceux qui m’entouraient, j’ai même créé des situations conflictuelles que j’avais auparavant.Pour vous donner un exemple rapide: j’ai quitté Chelsea en tant que champion, j’étais champion et j’ai quitté Chelsea.

Jose Mourinho subit une pression croissante à Tottenham. Photo par ATTILA KISBENEDEK / AFP via Getty Images

« Peut-être que votre âge, votre expérience en tant que personne et journaliste vous fait réaliser que les gens avec plus d’expérience, nous sommes mieux équipés pour faire face aux moments négatifs. Je suis calme. Je contrôle mes émotions. Je ne peux pas allumer et allumer off je suis heureux.

« Ma nature ne change pas. Je perds un match, bien sûr je ne suis pas heureux mais la maturité aide. Et je me sens très confiant. Je crois que nous allons nous améliorer et je crois que je serai dans l’histoire de Tottenham pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. «

Des sources ont déclaré à ESPN que certains joueurs sont devenus frustrés par le style conservateur de l’équipe, tandis que des rapports ailleurs ont fait allusion à une relation tendue avec plusieurs personnes, dont Dele Alli et Gareth Bale.

Mais Mourinho a insisté sur le fait qu’il conserve le soutien total de ceux qui l’entourent.

« Dans la négativité de celui-ci, c’est une chose positive que vous disiez que je n’y suis pas habitué et que ma carrière a été à l’opposé de cela », a-t-il déclaré. «C’est une bonne chose.

« Mais je veux savoir quel entraîneur à la fin de sa carrière peut dire que tout était ciel bleu, jamais un peu gris ou nuageux ou même sombre. À moins qu’il ne soit un entraîneur qui a toujours été dans les clubs dominants où les clubs étaient toujours au top. les clubs dans les pays et puis c’est plus difficile de vivre des moments difficiles, mais je pense que cela montre à quel point ma carrière a été belle.

« Est-ce que cela me rend heureux? Non. Est-ce que cela me déprime? Pas du tout. Je pense que c’est un défi. Je ressens toujours ce travail pour les clubs, pour les joueurs, pour les supporters. Je sens toujours que je dois donner. eux tellement et le fait que je leur donne un travail acharné mais pas les résultats est quelque chose qui bien sûr me fait mal et est un grand défi pour moi.

« Je crois que je peux le donner. Je l’ai donné partout où j’ai été et je veux le faire. Je suis plus motivé que jamais et je crois que, et c’est ce que je ressens, je n’ai jamais ressenti ce qui les entraîne normalement. ressentez quand les résultats sont mauvais.

« Normalement, quand les résultats sont mauvais, l’entraîneur est un homme solitaire. Dans ce club, dans ce bâtiment, je n’ai jamais ressenti cela. Jamais. Je me suis toujours senti, pas seulement respecté bien sûr, mais je me suis toujours senti soutenu. J’ai toujours ressenti cela. tout le monde est ensemble dans le même bateau.

« D’un côté, personne n’est heureux, mais d’un autre côté, personne n’est déprimé. Je me sens positif. Peut-être que cela peut sembler un peu bizarre pour vous de perdre autant de matches et vous êtes positif, mais oui, je suis positif.

«Je ne peux pas dire que je suis heureux mais je dirais que je ne suis pas malheureux. Je me réveille le matin, je veux retourner travailler. J’arrive dans le bâtiment, je sens la motivation de tout le monde. J’adore m’entraîner Les gens adorent s’entraîner et tout le monde travaille aussi dur que possible avec autant de matches. Et nous sommes positifs.

« Nous voulons jouer demain, nous voulons jouer dimanche [against Burnley], nous voulons essayer de revenir le plus tôt possible à de bons résultats et nous sommes positifs. «