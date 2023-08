‘Je serai bientôt de retour’

Adah Sharma révèle qu’elle fera des promotions en portant des vêtements à manches longues pour cacher ses éruptions cutanées.

Adah Sharma, qui prépare actuellement la sortie de sa série Web Commando, a été hospitalisée en raison d’une allergie alimentaire grave et d’une diarrhée. L’actrice a maintenant partagé une mise à jour sur la santé avec ses fans et a révélé qu’elle allait suivre un traitement ayurvédique et qu’elle serait bientôt de retour.

Vendredi, Adah Sharma s’est rendue sur son Instagram et a partagé les photos de ses éruptions cutanées dues à l’urticaire et a écrit une note informant les fans de sa santé. L’actrice a écrit: « Merci sabko … Kahan Kahan se j’ai reçu des messages et kuch log Jo itne saal se je n’ai pas rencontré aussi, aussi des fan clubs d’adah (Merci à tous, j’ai reçu des messages de tant de personnes que j’ai ‘t même rencontré pendant des années) Avertissement: Ne glissez pas si vous avez peur des éruptions cutanées sur les images de la peau, thode daravne photos hai mais je pensais que les photos de sirf Sundar partagent nahi karne chahiye sur instagram na (les photos sont un peu effrayantes mais je pensais que nous devrions ne pas partager que de belles photos sur Instagram).





L’actrice a en outre révélé comment elle avait eu des éruptions cutanées sur sa peau et avait été hospitalisée. L’actrice a déclaré: «J’ai été bimaar kuch din se. Ruches aa gaye. Hives yeh horrible éruption cutanée hai. Toh pleine manches pehen ke cacher kar rahi thi..chehere pe aa gaye. Stressez-vous ! Alors j’ai pris du dawai et il s’est avéré que le principal hu allergique au dawai était tellement plein d’ulti ho gayi. Toh now ek doosri dawai aur injection leke , full sleeves aur pairon ko cover karke je ferai des promotions aujourd’hui (je suis malade depuis quelques jours maintenant. J’ai d’horribles éruptions cutanées donc je le cachais en portant des vêtements à manches longues, mais ensuite ça est venu sur mon visage à cause du stress. Alors j’ai pris des médicaments, mais il s’avère que je suis allergique au médicament et que je souffrais de vomissements. Alors maintenant, je prends un autre médicament et une injection et je ferai des promotions aujourd’hui en couvrant mes jambes et en portant des manches complètes ). ”

L’actrice a en outre ajouté: « Iske baad, j’ai promis à mon Amma que je prendrais soin de sa santé. Toh kal, je pars pour quelques jours. Amma ne kaha hai pistes radio, interviews zoom, tournage promotionnel sab ho gaya ab santé pe dhyaan do. Je vais faire un traitement ayurvédique. Je serai bientôt de retour. Tab Tak mise à jour insta pe karti rahoongi dans les coulisses Commando ke. Bhavana Reddy ko Reddy hona prochain projet yehich mahina start horaaah.woh Kya bolthe croise les doigts … apna lao continue karke dena (Alors à partir de demain, je pars pour quelques jours. Mère a dit toutes vos interviews, pistes radio et tournages promotionnels ont été faites, maintenant prenez soin de votre santé. Je continuerai à mettre à jour les coulisses de Commando sur Instagram. Bhavana Reddy doit se préparer pour son prochain projet qui commence ce mois-ci seulement alors croisons les doigts. Continuez à doucher votre amour). ”

Les internautes ont également partagé leurs souhaits pour la bonne santé de l’actrice dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Prenez bien soin de vous et rétablissez-vous bientôt. » Un autre fan a commenté, « souhaitant votre prompt rétablissement ». Un autre fan a écrit: « Remets-toi bientôt, c’est triste de voir ça. » Un autre a écrit : « Guérissez bientôt madame, vous êtes géniale à l’écran comme dans la vraie vie. Prends soin de toi. »

Pendant ce temps, Adah Sharma a récemment impressionné les fans avec ses talents d’actrice dans The Kerala Story. La performance de l’actrice a été largement appréciée et le film est devenu l’un des plus gros succès de l’année. Maintenant, l’actrice est prête à captiver le public avec sa prochaine série Web Commando, dans laquelle elle sera vue dans un rôle à indice d’octane élevé. Dirigée par Vipul Amrutlal Shah, la série est un spin-off de la franchise de films Commando avec Vidyut Jammwal, cependant, la série met en vedette un nouveau venu Prem Parrijaa face à Adah Sharma.

Mettant également en vedette Amit Sial, Tigmanshu Dhulia, Shreya Chaudhary et Manini Chaddha, entre autres, Commando commencera à diffuser sur Disney + Hotstar le 11 août.

