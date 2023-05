« Je savais que j’en valais la peine » – Yannick Bolasie après avoir été signé par Everton pour 25 millions de livres sterling, dix ans après avoir gagné 20 livres sterling par match

Yannick Bolasie a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League au cours de la saison 2015/16, transformant les défenseurs à l’envers chaque semaine pour Crystal Palace.

Pourtant, quelques sourcils ont été levés quand Everton a choisi de dépenser 25 millions de livres sterling pour l’international de la République démocratique du Congo à l’été 2016. Pour Bolasie, cela représentait le prochain chapitre d’une carrière qui l’avait mené du football hors ligue à les sommets scintillants de l’élite anglaise. Dix ans avant le déménagement, Bolasie a été payé 20 £ après ses débuts au football pour Hillingdon.

« C’est tellement d’argent, mais je savais que j’en valais la peine », raconte Bolasie QuatreQuatreDeux du transfert Toffees, maintenant. « Je pouvais voir ce que je faisais sur le terrain. J’ai retiré les gens du jeu. Dans des situations de un contre un, je me suis imaginé toute la journée.

« À un moment donné, le gaffer de Crystal Palace, Alan Pardew, a commencé à me jouer au milieu parce qu’il savait que je pouvais dessiner deux marqueurs, ce qui a fait de la place pour Wilf, Jason Puncheon et Glenn Murray.

« Mon jeu n’était pas uniquement une question de buts et de passes décisives; il s’agissait également de petites choses que les gens ne voyaient pas aussi souvent. Je connaissais ma valeur pour Palace et je savais ce que je pouvais apporter à Everton – c’est pourquoi ils voulaient me signer tellement. »

Malheureusement pour Bolasie et Everton, l’ailier subira une rupture dévastatrice du LCA contre Manchester United en décembre de la même année. La blessure a privé Bolasie d’une grande partie de son rythme et de son agilité et, finalement, a conduit au déclin de sa carrière.

Bolasie a contracté une série de prêts pour tenter de retrouver sa forme physique, notamment à Aston Villa, Middlesbrough et Sporting au Portugal. Malheureusement, il n’a jamais récupéré la forme qui a fait qu’Everton a déboursé autant d’argent en premier lieu.