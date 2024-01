“Je savais que c’était le nom parfait pour une petite fille qui allait avoir beaucoup de difficultés dans sa vie” – The Irish Times

Qu’y a-t-il dans le nom de Brigid ? Pour la photographe Deirdre Brennan, qui a passé cinq mois à parcourir le pays l’année dernière, cela signifiait flexibilité. «Je cherchais Brigids et son itération», explique-t-elle. Brennan a publié une publication sur Instagram l’été dernier cherchant à réaliser des portraits de personnes appelées variations de Brigid, qui a été largement partagée : plus de 1 000 personnes ont répondu.

Brennan s’intéresse à la justice sociale et à l’histoire. Ses projets passés consistaient notamment à photographier des personnes dans le reflet d’un miroir des années 1920, qu’elle a baptisé Centenaire de l’État irlandais.

Au total, en partie financée par l’Arts Council, elle a photographié quelque 70 enfants et femmes. Chaque tournage a duré environ deux heures. Collectivement, ces Brieges et Bríds et Bridgeens, Bridies et Brigids composent une célébration de la sainte et de son nom, dont la fête nous a donné notre nouvelle fête nationale.

Les images de Brennan seront projetées sur le Palace Building sur Barnardo Square à Dublin du 1er au 5 février dans le cadre du festival Brigit 2024.

Brigid McFadden (8 semaines)

Grace McFadden avec sa fille Brigid McFadden, âgée de 8 semaines. Photographie : Deirdre Brennan

«Quand Brigid est née, j’ai décidé qu’elle mettrait un terme au traumatisme intergénérationnel. Le 25 août 1989, le grand-père de Brigid, Loughlin Maginn, a été assassiné devant sa femme et ses quatre enfants, à son domicile. J’avais 11 mois lorsque quatre hommes de l’UDA sont entrés chez nous et ont tiré sur mon père dans le dos alors qu’il montait les escaliers en courant. Cela a changé à jamais le cours de nos vies.

«J’ai découvert que je l’attendais la semaine précédant la fête de St Brigid. C’est mon sixième bébé et c’était vraiment une surprise. Mon mari et moi nous sommes retrouvés dans une situation où nous étions vraiment inquiets pour notre avenir et notre capacité à faire face physiquement et financièrement à un autre bébé, car notre couvée comptait alors quatre enfants de moins de quatre ans. Nous avons passé quelques jours dans la tourmente et exploré des options que nous n’aurions jamais envisagées auparavant.

«Cette semaine-là, j’ai prié et médité Sainte Brigitte avec un groupe de femmes en ligne. Je lui ai demandé conseil, pour sa force, sa résilience. Puis-je faire ça ? Étais-je une mère capable ? Elle est sortie du feu et m’a dit que le bébé dans mon ventre serait une femme belle, forte et inspirante. Un artiste. Un révolutionnaire. Et je savais alors qu’à peine cinq semaines, ce bébé aurait l’esprit d’une déesse et qu’elle s’appellerait Brigid. Je suis sûr qu’elle est la plus jeune Brigid de toute l’Irlande.

Brigid McDonnell

Brigid McDonnell est une agricultrice de Co Antrim. Photographie : Deirdre Brennan

«Je m’appelle Brigid McDonnell et je suis une agricultrice dans la ferme la plus haute de Co Antrim, et fière de l’être, nous ne sommes pas beaucoup autour. Quand je suis en montagne pour rassembler des moutons, j’aime l’idée de suivre les traces de ceux qui m’ont précédé. Mon père passait tout son temps à parcourir la montagne comme un vieux berger traditionnel. Je pense aux vieux mineurs des années 1800 qui extrayaient du minerai de fer sur ces terres. Quand je marche dans la brume, je pense parfois qu’il y a de vieux mineurs qui marchent avec moi et que je ne peux pas voir.

Mariée Logue

Bríd Logue porte la robe de sa grand-mère Brigid Logue. Photographie : Deirdre Brennan

«Je porte la robe de ma grand-mère Brigid Logue qu’elle portait lorsque des invités venaient à la maison. Je me sens forte quand je porte sa robe. Elle est devenue veuve très jeune et a dû élever seule six enfants. Elle est passée des haillons à la richesse.

Je tiens son fer alors qu’elle se lance dans les tâches ménagères pour se réconforter. Elle avait deux fils qui étaient prêtres donc il y avait beaucoup de vêtements noirs à repasser. Elle était très fière d’avoir deux prêtres dans la famille. C’était aussi un fardeau pour elle. Ils avaient besoin de manteaux de laine et de la meilleure tenue vestimentaire alors qu’elle-même avait du mal à joindre les deux bouts.

Brigitte Léahy

Brigid Leahy doit son nom à un personnage du roman Trinity de Leon Uris. Photographie : Deirdre Brennan

«Je m’appelle Brigid Leahy et je suis une actrice et réalisatrice vietnamienne-irlando-américaine vivant à Dublin. Mon père adorait le roman Trinity de Léon Uris, c’est pourquoi je porte le nom de l’un des personnages du livre. Je vois Brigid, la sainte ou déesse, comme une figure féministe. C’était quelqu’un qui était capable de prendre le pouvoir en main. C’était une femme pour les femmes. J’aime l’idée que les femmes gouvernent leur propre espace. Brigid a pu prendre le pouvoir et le remettre entre les mains des femmes.

Bridey Fawley (12)

Bridie Fawley (12 ans) qui adore jouer au camogie et écouter Taylor Swift. Photographie : Deirdre Brennan

«J’adore mon prénom. Il n’y a pas beaucoup d’autres jeunes de 12 ans nommées Bridie dans les environs. Un jour, j’étais dans un magasin quand j’avais cinq ans et ma mère m’a appelé. Une dame âgée s’est retournée qui était aussi Bridie et elle a dit qu’elle n’avait jamais rencontré une petite Bridie auparavant. J’adore jouer du camogie, écouter Taylor Swift et je joue aussi de l’accordéon avec Comhaltas.

Bridie Gribbin

Bridie Gribbin avec les cartes qu’elle jouait avec ses frères. Photographie : Deirdre Brennan

« J’ai grandi avec sept frères, donc le poker était un jeu pour lequel je n’avais pas besoin de force physique et je pouvais me débrouiller seul. Pour une fois, je pourrais les battre dans certains domaines.

Brigid Whinnery (3)

Brigid Whinnery, trois ans, d’Omagh, née avec le syndrome de Down. Photographie : Deirdre Brennan

Sur la photo, Brigid Whinnery (3 ans) d’Omagh, née avec le syndrome de Down. Brigid a dû subir une intervention chirurgicale cardiaque d’urgence à huit mois. Les chirurgiens de l’hôpital pour enfants de Crumlin ont proposé un nouveau type de chirurgie où la valvule d’un mollet était placée en position mitrale de son cœur. La chirurgie a été un succès. Sainte Brigitte est la patronne du bétail, ce qui, selon sa mère Catherine, est une coïncidence extraordinaire. “L’association que j’ai avec St Brigid est qu’elle est une guerrière autant qu’une sainte, et je savais que c’était le nom parfait pour une petite fille qui allait avoir beaucoup de difficultés dans sa vie.

« C’est une petite fille si forte, courageuse et aussi très intelligente émotionnellement. Quand Brigid était très malade, nous avons demandé à tous ceux que nous connaissions de prier pour elle parce que nous savions que nous ne pouvions pas la laisser partir. Ainsi, à un moment donné, toute la ville, puis la ville suivante et la ville suivante, à peu près tout le Nord, priaient pour elle. Et encore aujourd’hui, je rencontre des inconnus qui me disent avoir entendu parler de l’histoire de Brigid. C’est formidable que son histoire ait touché autant de personnes et puisse être une source d’inspiration.

Bridget McDermott

Voici Bridget McDermott avec des photos de ses trois enfants. Photographie : Deirdre Brennan

«Je m’appelle Bridget McDermott. Ce sont mes trois enfants William, George et Marcella, décédés dans The Stardust Tragedy le 14 février 1981. Je les aime, ils me manquent, que Dieu les bénisse.

Briège Morrison (6)

Briege Morrison (6) de Co Derry. Photographie : Deirdre Brennan

«J’aime jouer au football et je joue au football pour le Tri Star Football Club. J’aime peindre des tableaux. J’adore l’heure du conte et la lecture. J’aime les sucreries, les croquants sont mes préférés.

Brigid Kavita

Il s’agit de Brigid Kavita, née au Kenya et vivant en Irlande depuis huit ans. Photographie : Deirdre Brennan

« Le nom Brigid était si sensationnel dans mon village que personne ne savait comment le prononcer. J’ai grandi dans une église protestante appelée African Brotherhood Church où l’on se fait baptiser à 11 ans et c’est à ce moment-là que l’on peut choisir ses noms de baptême. Ma sœur est allée dans un internat où elle a rencontré une fille belle et intelligente nommée Brigid et elle est tombée amoureuse de ce nom. Quand elle est revenue à la maison et que j’étais en train de choisir des noms, elle m’a dit “Brigid c’est”. J’ai adoré ce nom et c’est comme ça que je suis devenue Brigid.

Brigid Raven Smith

Brigid Raven Smith dit que l’amour de ses parents pour la mythologie est la raison pour laquelle elle s’appelle Brigid. Photographie : Deirdre Brennan

«Je suis enceinte de neuf mois et je tire mon nom de l’amour de mes parents pour la mythologie. Mon père est Rom et il aime tous les mythes et contes. On dit qu’à ma naissance, je suis venu voir ma mère dans un rêve alors que j’étais un enfant adulte et je lui ai dit que j’aimerais que je m’appelle Brigid Raven.

Brigitte Harper

Bridget Harper, âgée de 93 ans, dit qu’elle a toujours cru que Sainte Briget la protégerait tout au long de sa vie. Photographie : Deirdre Brennan

« Je suis allé à un salon de l’embauche en novembre 1945, quand j’avais 14 ans. Je suis allé travailler chez un agriculteur. Je suis arrivé à cinq heures du soir et on m’a donné un seau pour aller traire des vaches dont je ne savais pas comment faire. J’ai travaillé dans l’agriculture jusqu’à mon mariage. J’ai toujours aimé les moutons, on allait les compter le soir. J’avais toujours la croix de Brigid avec moi, peu importe où j’allais. J’ai toujours cru qu’elle me protégerait.

Bridgeen Bustinza

Bridgeen Bustinza fait partie de la troisième génération des Brigid. Photographie : Deirdre Brennan

« Je suis la troisième génération de Brigid, ma grand-mère est Brigid et ma mère est Briege. Je m’appelle Bridgeen. Je suis péruvien/irlandais. J’aime beaucoup de musique des années 1990. J’aime jouer du violon. J’aime la mode. J’ai des styles différents pour chaque jour.