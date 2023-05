« Je savais au fond de moi qu’ils allaient s’en aller »: Joey Barton s’ouvre sur ses deux affaires judiciaires de 2021

En 2021, Joey Barton a fait face à deux affaires judiciaires distinctes – l’une liée à l’agression présumée en battant une femme à une adresse à Londres, l’autre liée à l’agression présumée du directeur de Barnsley, Daniel Stendel, tandis que Barton était toujours en charge de Fleetwood.

Alors que la police a inculpé Barton à deux reprises, la première affaire a été classée car Barton n’a pas pu obtenir un procès équitable, tandis que la seconde a innocenté l’ancien milieu de terrain de Manchester City et de Newcastle d’avoir agressé Stendel.

Barton, qui avait alors occupé le poste de manager chez Bristol Rovers, n’a pas été en mesure de maintenir le club en Ligue 1 lors de la saison 2020/21. Comme il l’explique à QuatreQuatreDeux, il savait qu’il était innocent mais, naturellement, les procédures judiciaires ont affecté son travail de manager.

« J’ai eu un procès quand je suis arrivé, nous avons été relégués, puis j’en ai repris un autre cet été-là », déclare Barton. « Je savais au fond de moi qu’ils allaient s’en aller, parce que je savais ce qui s’était passé.

« Mais de nos jours, vous êtes coupable avant d’être innocenté. Des mois et des mois plus tard, quand c’est réellement résolu, les gens ont déjà formé leur opinion et ont été juge, jury et bourreau sur vous. J’ai eu la chance ici que le propriétaire croyait absolument en ce que nous faisions et avons pris le temps de comprendre ce qui m’arrivait.

« Ce n’était pas idéal – vous ne pouvez pas être entièrement concentré sur votre travail tous les jours lorsque des affaires judiciaires se déroulent en arrière-plan. Alors pour les mettre à l’écart, ce n’est pas un hasard si lorsque les affaires judiciaires disparaissent, le sourire revient sur votre visage et vous pouvez vous concentrer à vous donner au quotidien pour les joueurs. Le football a toujours été mon salut – et tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.

Barton dit également qu’il savait que la gestion du football était sa vocation lorsqu’il a pris sa retraite, révélant qu’il avait l’habitude d’organiser des équipes même à ses débuts à l’école.

« J’étais toujours entraîneur quand je jouais, essayant d’organiser des équipes, même quand j’étais au collège », explique-t-il à FFT. « Notre professeur était plutôt un homme de la ligue de rugby, alors il s’est appuyé sur moi à cause de mes capacités de footballeur.

« Nous avons connu une période très réussie à l’école St Agnes à Huyton – elle est révolue maintenant, ils ont construit des maisons dessus, mais elle était là depuis 50 ou 60 ans et n’a jamais remporté la coupe locale jusqu’à ce que notre équipe. »