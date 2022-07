Je saute des repas pour nourrir mon bébé après que les factures d’énergie aient augmenté de 100 £ – je compte des sous après avoir accumulé 10 000 £ de dettes

En comptant sa petite monnaie chaque matin, la jeune maman Rebecca Ryan fait face à la plus cruelle des décisions : réduire sa dette “qui augmente rapidement” ou manger.

La jeune femme de 26 ans, de Chatham, dans le Kent, dit qu’elle a été forcée de sauter des repas pour que sa fille d’un an, Maya Jane, ait suffisamment à manger et a été menacée d’huissiers à plusieurs reprises.

Les factures de Rebecca Ryan ont augmenté de 100 £ et elle a une dette de 10 000 £ 1 crédit

Rebecca, maman en difficulté, avec sa fille d’un an, Maya Jane 1 crédit

Avec le prix des factures de services publics et de la nourriture qui monte en flèche, Rebecca, qui travaille comme barista, a été obligée de contracter des emprunts pour rester à flot.

Mais ayant déjà accumulé 10 000 £ de dettes, elle craint que sa situation financière ne fasse que s’aggraver “bien pire” à mesure que la crise du coût de la vie s’aggrave.

Elle a confié au Sun : “C’était dur de vivre avant que les prix n’augmentent mais maintenant, surtout après en avoir eu un petit, ça devient insupportable.

« Les factures augmentent et il est tout simplement impossible de les payer à court terme sans s’endetter assez rapidement.

«J’ai déjà environ 10 000 £ de dettes et je dois appeler des entreprises chaque semaine pour leur expliquer que je paie ce que je peux – si je les payais en totalité, je serais à la rue.

“C’est déchirant de se réveiller et de compter les centimes pour savoir si nous pouvons trouver un magasin d’alimentation ou si je dois payer ma facture d’électricité et me passer de nourriture.”

“Certains jours, je saute des repas pour que ma fille puisse avoir de la nourriture et je ne vois pas les choses s’améliorer avant longtemps.”

La facture d’électricité mensuelle de Rebecca a augmenté de 100 £, passant de 60 £ à 160 £, et pour lutter contre cela, elle a « tout éteint à gauche, à droite et au centre » ainsi que sa chaudière.

Elle a également du mal à payer sa facture d’eau, sa taxe d’habitation et les emprunts qu’elle a contractés pour couvrir ces services publics.

“Je suis retournée au travail pour essayer de compenser, mais tout monte et rien ne semble se passer”, a déclaré Rebecca.

« Je continue de réduire ma dette, mais elle augmente et va s’aggraver avant de s’améliorer. À ce stade, je ne vois pas ça s’améliorer avant longtemps.

Rebecca fait partie des 8,2 millions de familles au Royaume-Uni qui devraient recevoir une aide au coût de la vie du gouvernement.

Environ 37 milliards de livres sterling ont été mis de côté pour aider les personnes désespérées face à la hausse des prix de la nourriture, de l’énergie et de l’électricité.

Parmi les aides, il y a celles qui bénéficient de prestations liées au revenu et de crédits d’impôt, qui ont reçu un premier paiement de 326 £ la semaine dernière et recevront 324 £ supplémentaires plus tard cette année.

Malgré l’aide, les familles continuent de lutter et plus de 1,3 million de ménages n’ont pas d’économies sur lesquelles se rabattre, selon la Resolution Foundation.

Ils ont signalé que 400 000 personnes seront obligées de compter sur le soutien financier de parents et d’amis pour payer leurs factures.

Rebecca a déclaré: “Je paie aux entreprises ce que je peux et elles doivent l’accepter, elles devraient être heureuses que je les paie plutôt que d’essayer de vivre moi-même.”

“Je n’ai même pas les moyens d’acheter des jouets pour ma fille”

Rebecca, qui a un partenaire, dit qu’elle essaie de rester optimiste quant à l’avenir, mais avec une dette croissante, elle craint que l’avenir ne soit sombre.

« Je ne peux même pas me permettre d’acheter des jouets pour ma fille parce que je paie des factures. Si je ne les paie pas, j’aurai des agents de recouvrement après moi », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas une belle situation, mais je dois continuer. J’ai peur de penser à ce que ce sera pour elle quand elle sera grande.

« Si je n’ai pas les moyens de payer les factures d’électricité ou la nourriture, qu’en sera-t-il pour elle ? Pourra-t-elle s’offrir une maison dans 20 ans ? Aura-t-elle les moyens de manger ?

« Il n’y a pas assez d’aide disponible, encore moins pour les parents ou les personnes âgées. Quelque chose doit changer et cela doit changer bientôt.”