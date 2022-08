Je saute des repas chauds et me lave les cheveux juste pour que mes chats puissent manger

Un amoureux des CHATS a raconté comment il saute des repas chauds et ne se lave pas les cheveux juste pour que ses amis félins puissent manger.

Les Britanniques ont été confrontés à des prix en flèche et à des factures en flèche – mais Colin Ortutai-Hughes, 45 ans, de Brent, à Londres, fait passer ses chats Molly, Max et leurs trois chatons nouveau-nés en premier.

Colin Ortutai-Hughes, 45 ans, de Brent, au nord-ouest de Londres avec l’un de ses chats 1 crédit

Il va au-delà pour ses animaux de compagnie 1 crédit

Il s’était retrouvé sans abri en avril lorsqu’il avait été expulsé de son appartement par son propriétaire et avait été contraint de passer des semaines avec ses animaux de compagnie dans sa voiture.

Maintenant, il a trouvé un nouvel appartement – mais a encore du mal à joindre les deux bouts.

Colin a déclaré au Mirror: “Tout d’un coup, tout s’est envolé. La nourriture pour chats est passée de 3,60 £ à 4,10 £ – nous ne parlons pas de sous.

“J’achète avec un budget et je dois recalculer ce que je dois remettre en rayon.”

“Je n’achète pas certaines choses dont j’ai besoin sinon les chats ne seront pas nourris. Je les mets toujours avant moi parce que ce n’est pas de leur faute.”

Colin souffre d’arthrose, une affection douloureuse qui touche 8,5 millions de Britanniques, ce qui signifie qu’il a du mal à travailler.

Il dépense chaque centime en budgétisant – et fait des petits boulots pour sa famille en échange de nourriture pour chat.

Il a expliqué : « Si je fais un budget pour la semaine du lundi au vendredi, je peux m’autoriser deux repas chauds.

“Si j’ai besoin de shampoing, j’utiliserai le dernier morceau de la bouteille jusqu’à la semaine prochaine.”

Mais malgré le stress supplémentaire d’avoir plus de bouches à nourrir, Colin dit qu’il n’abandonnera jamais ses animaux de compagnie.

Il a déclaré: “Je ne peux même pas penser à ce que je ferais sans mes chats. J’en ai besoin là-bas.

« C’est assez solitaire comme ça. Je ne pourrais pas m’en sortir seul.”

Colin a maintenant appris des trucs et astuces qui aident à réduire les coûts des chats.

Partageant ses conseils pour les autres, il a déclaré : « Semaine après semaine, vérifiez les prix et magasinez si vous le pouvez. Vous seriez surpris de trouver de la nourriture moins chère – des endroits comme B&M vendent de la nourriture pour chats.

Comment obtenir de l’aide si vous éprouvez des difficultés Il vaut la peine de vérifier si vous recevez toutes les prestations auxquelles vous avez droit pour vous assurer que vous ne manquez pas de revenus supplémentaires. Vous pouvez utiliser un vérificateur d’avantages gratuit pour vérifier ce à quoi vous avez droit, mais notez qu’il ne s’agit que d’un guide. Le calculateur d’avantages de Charity Turn2Us détermine les avantages sous condition de ressources auxquels vous pourriez avoir droit, ainsi que si vous avez droit à une allocation de soignant. Il ne calcule pas les prestations sans condition de ressources ni les prestations contributives, mais il les inclura dans vos résultats si vous les percevez déjà. Le calculateur gratuit d’Entitledto vérifie si vous avez droit à plusieurs avantages, crédits d’impôt et crédit universel, mais vous devez créer un compte. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, le groupe de consommateurs MoneySavingExpert.com et l’association caritative StepChange disposent également d’outils d’avantages alimentés par les données d’Entitledto qui vous permettent de sauvegarder vos résultats sans créer de compte. Ou vous pouvez utiliser la calculatrice de Policy in Practice non seulement pour savoir quelles prestations vous pourriez recevoir, mais aussi pour savoir combien d’argent il vous restera chaque mois après avoir payé les frais de logement. Si vous n’êtes pas admissible aux prestations, vous pourrez peut-être quand même tirer le meilleur parti d’autres régimes gouvernementaux. Par exemple, le Fonds de soutien aux ménages (HSF) dispose d’un pot de 500 millions de livres sterling à distribuer d’ici octobre 2022, mais vous devez demander une tranche de l’argent gratuit à votre conseil local. L’aide que vous pouvez obtenir dépend de votre conseil local, mais beaucoup distribuent des bons de nourriture et de carburant ainsi que des bons de repas scolaires gratuits. Si vous êtes un parent ou une future maman avec un faible revenu ou des allocations, vous pourriez avoir droit à des bons Healthy Start qui vous donnent jusqu’à 442 £ par an pour la nourriture. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le programme Healthy Start. Si le HSF ou les bons de démarrage sain ne s’appliquent pas à vous, vous pourrez peut-être demander de l’aide à une banque alimentaire. Trouvez le plus proche en tapant votre code postal dans la barre de recherche en ligne sur le site Web de The Trussell Trust. Vous devrez être référé par l’un de vos organismes communautaires locaux, car vous ne pouvez pas faire vous-même une réclamation auprès d’une banque alimentaire.

“Avec la litière pour chat, j’avais l’habitude d’acheter la moins chère, mais il est en fait plus rentable d’acheter la plus chère car elle dure plus longtemps. Les conserves sont moins chères que les sachets car quatre sachets peuvent constituer une boîte.”

Il a également reçu l’aide d’une association caritative pour les animaux alors qu’il était sans abri, lorsque Molly, 2 ans, a disparu.

Il a déclaré: “Je devais déjà faire face au choc d’avoir été invité à quitter ma maison par ce que je comprends maintenant être une agence de location voyous présumée, donc perdre Molly a été la goutte d’eau.

Mais après cinq jours, Molly est revenue – et Colin l’a emmenée d’urgence à l’hôpital pour animaux de Mayhew où des agents du bien-être sont venus à son secours.

Elle a dit: “Je ne sais pas ce que j’aurais fait. Je n’avais plus de nourriture pour les chats.

“Ils sont sortis avec ces énormes sacs de 5 kg de nourriture pour chat, nous ont donné des couvertures, nous ont prêté une boîte.

«Ils étaient tellement amicaux. Ils ont trouvé des endroits pour les chatons et ont dit que même si je déménageais, si j’avais désespérément besoin de nourriture, je pouvais revenir à tout moment.”