Je salue les médecins qui mettent constamment leur vie en danger pour sauver la nation : Ayushmann Khurrana à l’occasion de la Journée nationale des médecins | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana salue les médecins et toute la fraternité médicale aujourd’hui, qui marque la Journée nationale du médecin en Inde. L’avocat des célébrités de l’UNICEF et l’une des personnes les plus influentes du magazine TIME au monde, Ayushmann attribue à chaque professionnel de la santé le mérite de se mettre en danger pour sauver ses compatriotes.

Ayushmann déclare : « Les médecins et toute la fraternité médicale ont été les vrais super-héros d’aujourd’hui. Je les salue pour s’être constamment mis en danger pour sauver la nation, mais nous aussi, nous avons le pouvoir de les sauver. Ils ont aussi des familles, ils ont aussi proches et chers qui s’inquiètent pour eux. Il est également de notre devoir de les protéger. »

Il ajoute : « Si nous respectons et prenons soin des médecins et de toute la fraternité médicale, qui luttent contre ce virus depuis l’année dernière, nous devrions être judicieux dans la façon dont nous menons nos vies et ne pas être irresponsables pour créer plus de pression sur eux. COVID -19 n’a pas quitté notre pays. J’exhorte tout le monde à être vigilant et à rester en sécurité en maintenant une distance sociale, en portant des masques et en se désinfectant bien, et oui, veuillez vous faire vacciner au plus tôt. Cela peut sauver des vies et aider notre pays se reposer. »