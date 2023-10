KETTERING – Winsupply, basé à Dayton, se lance dans le secteur de la restauration pour le petit-déjeuner et le déjeuner.

La société a déclaré vendredi à James Brown du News Center 7 qu’elle avait acheté la Golden Nugget Pancake House à Kettering. Bill Tolliver, vice-président des services immobiliers de Winsupply, a déclaré à Brown : « Nous sommes très enthousiastes à ce sujet… nous sommes fortement engagés dans le quartier. »

Brandon Lewis de News Center 7 a discuté avec Winsupply des projets de l'entreprise concernant le site Golden Nugget et de ce qui attend les nouveaux propriétaires.

Brown a demandé à Winsupply pourquoi elle était si intéressée par l’achat de la propriété Nugget. Tolliver a déclaré que lorsque l’entreprise a démarré, elle ne disposait même pas de salle de conférence.

« Le fondateur de notre entreprise tenait la cour au restaurant. Il y avait tout le temps des réunions au Nugget.

En 1962, Steve et Bessie Thomas ouvrent le Golden Nugget à Kettering. Leurs trois filles ont dirigé le Nugget jusqu’à sa fermeture lorsque le COVID a frappé.

La copropriétaire, Stacey Frangomichalos, a discuté avec Brown vendredi matin de la vente du restaurant de sa famille à Winsupply. «Je sais qu’ils respecteront notre bébé. Ils le représenteront bien. Je suis reconnaissant qu’ils soient les acheteurs.

Parfois, Frangomichalos était ému en parlant de l’entreprise familiale vieille de plusieurs décennies.

« La pépite est venue en premier dans chaque aspect de notre vie. » Lorsqu’on leur a demandé ce qui leur manquerait le plus dans le restaurant, Frangomichalos a répondu les gens. « Lorsque nous avons soudainement fermé nos portes à cause de la COVID, nous n’avons jamais pu nous dire au revoir. Merci de nous aimer et de nous soutenir. Qui étions-nous sans nos clients ? Ils étaient les clients les plus fidèles de tous.

Winsupply n’a pas voulu dire combien elle a payé pour la propriété. Cependant, lorsque le Golden Nugget a mis la propriété pour la première fois en vente en 2018, le prix s’élevait à près de 3 millions de dollars.

Frangomichalos a déclaré à Brown qu’elle avait hâte de s’asseoir et de déjeuner lorsque le nouvel opérateur serait opérationnel. Et elle a hâte de revoir certains de ses anciens clients qu’elle appelle amis.

Les racines de Winsupply dans la région de Dayton remontent à plus de 65 ans après la création de l’entreprise sous le nom de Primus Inc. en 1956. Aujourd’hui, l’entreprise opère comme fournisseur de produits de construction résidentiels et commerciaux comme la plomberie et le chauffage et détient des participations majoritaires dans plus de 660 Companies locales, selon le site Internet d’une entreprise.

