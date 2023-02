Je sais qui a pris la virginité d’Harry, dit l’acteur

M. Dyer a révélé qu’on lui avait “demandé de découvrir la vérité” et Harry soupçonnait qu’il faisait référence à sa récente perte de virginité, convaincu que quelqu’un devait l’avoir repéré en action. L’acteur Rupert Everett dit qu’il sait avec qui le prince Harry a perdu sa virginité. “Épisode peu glorieux, avec une femme plus âgée”, a-t-il écrit. « Elle aimait beaucoup les chevaux et me traitait un peu comme un jeune étalon. Balade rapide, après quoi elle m’avait frappé la croupe et m’avait envoyé paître. Parmi les nombreuses choses qui n’allaient pas: cela s’est produit dans un champ herbeux derrière un pub très fréquenté. En l’occurrence, M. Dyer avait en fait voulu confronter le prince au sujet de sa prétendue consommation de drogue et l’épisode sur le terrain ne justifiait pas d’être mentionné davantage dans le livre. Ailleurs, c’était une autre affaire.

La première femme âgée identifiée comme suspecte potentielle était Liz Hurley. On a demandé à l’actrice dans une interview si elle était la femme en question. “Pas moi. Je ne suis pas coupable », a-t-elle répondu, ajoutant pour plus de clarté : « Non. Pas moi. Absolument pas.” L’incident aurait eu lieu au Rattlebone Inn à Sherston, Wilts, où Harry et le prince William étaient des visiteurs réguliers. Le jeune prince Harry, vu ici au polo en 2002, était connu pour ses manières de faire la fête. Suzannah Harvey, 44 ans, ancienne mannequin, et Catherine Ommanney, 51 ans, décoratrice d’intérieur, ont toutes deux cherché à se distancer de la rencontre. Harvey a déjà admis avoir “embrassé passionnément” le prince dans un champ boueux après un bal de Noël en 2001, alors qu’elle avait 23 ans.

Mais le mois dernier, elle a posté une photo d’elle avec un paquet de Ginger Nuts sur Instagram, en écrivant : “Les seuls que j’aie jamais touchés… ne croyez rien de ce que vous lisez.” Chargement Ommanney, qui est sortie avec Harry quand elle avait 34 ans et lui 21 ans, a dit Le soleil elle détestait les chevaux et elle n’était “certainement pas cette fille sur le terrain”. Pendant ce temps, Everett a révélé que les mémoires avaient modifié sa perception du duc. “Cela m’a fait changer d’avis”, a-t-il déclaré. “J’étais en colère avant, et maintenant je me sens juste très triste – triste pour Harry. Je me suis senti tellement sympathique envers lui pendant des années et je le suis toujours maintenant. Franchement! En tant que personne qui a mis un peu le pied dedans, je me sens particulièrement mal pour lui à propos de l’affaire des talibans. Cela a tout changé et lui fait perdre le seul groupe qui l’aimait encore. Le duc a été critiqué pour avoir révélé qu’il avait tué 25 personnes dans son rôle de pilote d’hélicoptère Apache lors de sa deuxième période de service en Afghanistan.