« Je sais que rien ne peut remplacer la perte »: Biden visite Maui et promet son soutien

Au total, 850 personnes sont toujours portées disparues des incendies de forêt dévastateurs du début du mois, a annoncé le maire du comté de Maui.

Maire Richard Bissen dit dans une mise à jour sur Facebook, 114 personnes ont été confirmées mortes et 27 d’entre elles ont été identifiées, avec 11 familles notifiées. Les 850 noms de personnes disparues proviennent du FBI, qui a combiné des listes de différentes agences, a-t-il dit, ajoutant que 1 285 personnes initialement signalées comme disparues ont été retrouvées en sécurité.

La publication de nouveaux chiffres sur le nombre de morts est intervenue alors que Joe Biden et la première dame, Jill Biden, se sont rendus à Maui lundi pour réconforter les survivants des incendies de forêt qui ont ravagé la partie ouest de l’île hawaïenne.

Le président a pris la parole depuis le centre-ville de Lahaina, près du banian qui est devenu le symbole de la dévastation causée par les incendies de forêt et de la fermeté et de la résilience de la communauté. « Aujourd’hui, il a brûlé mais il est toujours debout », a déclaré Biden à propos de l’arbre.

Peu de temps après son arrivée, Biden a fait une visite aérienne des terres ravagées par les incendies de forêt à Maui. Dans une déclaration avant le voyage, il avait déclaré: «Je sais à quel point une perte peut avoir un impact profond sur une famille et une communauté et je sais que rien ne peut remplacer la perte d’une vie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Maui à se remettre de cette tragédie et à se reconstruire.

Dans son allocution, il a souligné les efforts de rétablissement parrainés par le gouvernement fédéral qui sont actuellement en cours. L’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema) a distribué des dizaines de milliers de couvertures et de repas aux personnes déplacées et le Département américain du logement et du développement urbain travaille avec les habitants de Lahaina pour les déplacer d’abris temporaires vers des logements temporaires.

Biden prévoit de faire appel à Bob Fenton, un dirigeant régional de la Fema, en tant que coordinateur fédéral en chef de la réponse aux incendies de forêt de Maui, garantissant qu’une personne de cette administration sera responsable des efforts de rétablissement à long terme.

Le président a souligné que la récupération et la reconstruction de l’île se feront dans le respect des traditions hawaïennes. Biden a souligné aux Hawaïens que les États-Unis « pleurent avec vous » et ont promis de l’aide « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Le sénateur Brian Schatz d’Hawaï a déclaré que dimanche, environ 85% de la zone touchée avaient été fouillées et près de 2 000 personnes restaient sans électricité et 10 000 sans connectivité télécom. L’eau dans certaines parties de l’ouest de Maui n’est pas potable.

Alors qu’une aide immédiate telle que de l’eau, de la nourriture et des couvertures a été facilement distribuée aux résidents, Schatz a déclaré que les téléphones portables, les pièces d’identité et d’autres documents dont les gens auraient besoin pour les aider à s’inscrire à des programmes d’aide à plus long terme ont été brûlés dans les incendies, ajoutant plus de défis à le processus de candidature.

Plus de 1 000 fonctionnaires fédéraux restent sur le terrain à Hawaï pour répondre aux incendies de forêt, selon la Maison Blanche. L’administration a distribué plus de 8 millions de dollars d’aide aux familles touchées.

Schatz, qui sera avec Biden alors que le président se rendra dans son État d’origine lundi, a souligné que les responsables « réagissaient toujours à la catastrophe » et « nous ne sommes pas encore dans une phase de récupération ».

« Aussi mauvais que cela puisse paraître, c’est en fait pire », a-t-il déclaré dimanche lors d’un entretien téléphonique. « Ce que vous ne pouvez pas voir, ce sont les dommages causés à l’infrastructure des services publics. Ce que vous ne pouvez pas voir, ce sont les milliers d’enfants qui essaient de comprendre comment aller à l’école cet automne. Ce que vous ne pouvez pas voir, ce sont les premiers intervenants qui sont entrés dans les flammes sans se soucier de leur propre sécurité et ont vu leurs propres maisons incendiées.

Pendant ses vacances à Lake Tahoe, Biden avait régulièrement téléphoné à des responsables pour être informé des mises à jour de la réponse aux incendies de forêt, a déclaré la Maison Blanche.