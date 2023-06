« OÙ sont les Juifs ? a crié l’officier SS Karl Silberbauer le 4 août 1944 alors qu’il faisait irruption dans l’entrepôt d’Opteka Works au Prinsengracht 263 après une dénonciation 30 minutes plus tôt.

En quelques instants, Silberbauer et ses camarades nazis ont retiré la bibliothèque mobile et à ce moment-là, le secrétaire Bep Voskuijl, 25 ans, a su que c’était fini pour Anne Frank et les sept autres Juifs effrayés qui se cachaient à l’étage.

dix Anne Frank est morte du typhus à l’âge de 15 ans

dix La chambre d’Anne, qu’elle partageait avec M. Pfeffer Crédit : FOURNI

Pendant un peu plus de deux ans, Bep a fait partie d’un petit groupe qui comprenait son père Johan Voskuijl, Miep Gies, Victor Kugler et Johannes Kleiman qui avait gardé l’Annexe secrète.

Des milliers de Juifs se sont cachés au début de la Seconde Guerre mondiale et l’homme d’affaires Otto Frank, sa femme Edith et leurs deux filles Margot, 16 ans et Anne, 13 ans, faisaient partie de ces familles.

Ils vivaient aux côtés d’Hermann van Pels, de sa femme Auguste et de leur fils de 15 ans, Peter. A l’automne 1942, Fritz Pfeffer les rejoint.

En se déchaînant dans l’annexe secrète, Silberbauer a vidé la mallette d’Otto sur le sol qui contenait les papiers et les cahiers qui composaient le journal d’Anne Frank.

Lors de leur découverte, les «cacheurs» ont été envoyés par train à Auschwitz-Birkenau via le camp de transit de Westerbork et début novembre, Anne et Margot ont été transportées à Bergen-Belsen où Margot et Anne sont mortes du typhus.

Leur mère, Edith, est morte de faim à Auschwitz – et bien qu’Anne et Margot croyaient que leur père était également mort, il a miraculeusement survécu.

Après la guerre, Otto a reçu le journal qu’Anne a écrit pendant sa captivité et l’a publié pour que le monde le lise.

Qui a trahi Anne Frank et sa famille est l’un des mystères de l’Holocauste. Pendant des années, on a supposé que le coupable était l’employé Willem van Maaren, bien que cela ait été réfuté par la suite.

dix La maison où Anne Frank et sa famille se sont cachées pour échapper aux nazis Crédit : AFP

dix Le grand-père de Joop avec sa tante Nelly (en haut au centre) et Willy en 1940 Crédit : fourni

Dans un nouveau livre, Le dernier secret de l’annexe secrète, le fils de Bep, Joop van Wijk-Voskuijl et l’auteur Jeroen De Bruyn examinent les preuves entourant la trahison.

Dans un extrait exclusif, Joop révèle pourquoi il craint que sa tante Nelly ait pu être la traîtresse…

À PARTIR du moment où l’Annexe secrète a été perquisitionnée par la Gestapo le 4 août 1944, jusqu’à sa mort le 6 mai 1983, ma mère a évité le sujet de la Seconde Guerre mondiale Anne Frank.

Si elle y réfléchissait, elle aurait une migraine, sombrerait dans une dépression et passerait une grande partie de la journée suivante au lit.

Pendant des années, ma mère a cru que Willem van Maaren, le directeur de l’entrepôt, qui a été embauché en 1943 pour remplacer Johan, était l’informateur. Johan était mon grand-père et il a construit la bibliothèque tournante.

Pourtant, quelque chose a changé lorsque Silberbauer a été retrouvé à Vienne en 1963 par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Il a révélé que l’appel téléphonique présumé avait eu lieu 30 minutes avant le raid alors que van Maaren travaillait et que l’informateur avait la « voix d’une jeune femme ».

Sa sœur tumultueuse Nelly, qui avait 17 ans au début de l’Occupation, croyait que les Juifs étaient des « untermenschen » – des créatures sous-humaines.

Anne Frank a souvent écrit sur ma mère et mon grand-père dans son journal – mais Nelly apparaît sous un jour beaucoup moins héroïque et il était largement connu qu’elle s’était rapprochée des occupants.

Découverte glaçante

dix Nelly Voskuijl (à gauche) qui, selon Joop, a été l’information qui a informé les nazis de l’annexe secrète Crédit : fourni

Elle est restée une figure troublée et source de division jusqu’au jour de sa mort en 2001, mais ma mère a toujours fait de son mieux pour rester fidèle à sa sœur et a essayé de minimiser les conflits entre elle et les autres membres de la famille.

Un jour de mars 2010, est venu le moment où tout a changé pour moi.

Nous avons découvert des pages inédites qui avaient été accidentellement téléchargées sur un serveur public du NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies qui contenaient des entrées du journal d’Anne prouvant que Nelly n’était pas une fille innocente.

Elle a eu de nombreux contacts avec les nazis et le journal original d’Anne a montré qu’en mai 1944, après avoir appris la maladie de son père, Nelly qui travaillait jusque-là pour la Luftwaffe en France était rentrée chez elle à Amsterdam, ce qui signifiait qu’elle vivait à Lumeijstraat avec Bep et Johan au moment de la trahison en août 1944.

Nous avons trouvé deux témoins vivants qui ont confirmé ce qu’Anne avait écrit dans son journal – que Nelly avait eu non pas un mais plusieurs enchevêtrements romantiques avec des officiers nazis pendant la guerre.

Nous avons également appris que ses contacts avec l’ennemi n’avaient pas été que sociaux.

Avant d’obtenir son emploi pour la Luftwaffe en France, elle avait travaillé à Amsterdam pour la Wehrmacht en tant que l’une des femmes militarisées.

Nelly a-t-elle fourni ses informations à la condition que sa sœur Bep ne soit pas punie après l’arrestation ?

Était-ce pour cette raison que Silberbauer avait laissé ma mère seule après le raid, lui permettant de s’enfuir, tandis que Miep était durement interrogé et que Kugler et Jo Kleiman étaient arrêtés et envoyés en prison ?

Mouton noir

dix Juifs embarquant dans une déportation à Auschwitz, aux Pays-Bas Crédit : fourni

dix Joop van Wijk rencontre sa tante Nelly, qui a été traitée comme « le mouton noir de la famille » Crédit : fourni

Nelly était traitée comme le mouton noir de ma famille – ma grand-mère Christina ne s’asseyait jamais à côté de Nelly lors des réceptions familiales, ma mère devenait rouge en sa présence et leurs baisers étaient faux, mon père maudissait sa belle-sœur jusqu’à sa mort jour.

Personne ne se rappelait où était Nelly le jour de la trahison. Mais selon tante Diny, le lendemain, le 5 août 1944, elle se présenta à Lumeijstraat juste après le dîner où elle fut agressée par son père.

Quand il a commencé à frapper Nelly, il ne s’est pas arrêté. Nelly couvrit son visage de ses mains. Johan a commencé à lui donner des coups de pied; d’abord, il a frappé ses jambes, puis sa tête, encore et encore.

Diny se souvient que sa mère, Christina, s’est simplement reculée et a regardé Nelly crier : « S’il te plaît, Père, pas ma tête ! Punissez-moi, mais pas ma tête.

Ma tante Nelly a quitté la ville pour l’Allemagne presque exactement un mois après le raid du mardi 5 septembre 1944.

Rumeurs

dix Joop van Wijk maintenant Crédit : fourni

J’ai essayé deux fois à la fin des années 1990 de parler à Nelly de son passé, mais quand j’ai trouvé le courage de lui demander ce qui lui était arrivé pendant la guerre, elle a dit qu’elle avait des vertiges. Ses yeux papillonnèrent et elle faillit perdre connaissance.

Lorsqu’elle a enfin retrouvé son sang-froid, elle a expliqué que : « Cela m’arrive parfois. Je ne suis plus le même depuis que papa m’a donné un coup de pied à la tête.

Ma mère a évoqué la possibilité que ce soit Nelly une seule fois dans sa vie, à tante Diny à l’été 1960.

Elle a dit: «La rumeur veut que Nelly soit la traîtresse. En fait, nous pensons que c’est vrai, mais il faut d’abord prouver les choses. Otto dit qu’il ne veut plus rien savoir.

Couvrir?

Le nom de Nelly Voskuijl n’a jamais fait surface dans aucune des enquêtes officielles de la police sur la trahison d’Anne Frank.

Et en éditant le journal pour publication, Otto a choisi de supprimer tous les passages traitant de Nelly, très probablement pour protéger ma mère et sa famille.

Après son retour d’Allemagne aux Pays-Bas en 1945, Nelly a vécu pendant un certain temps à Groningue, où elle a d’abord travaillé comme ouvreuse dans une salle de cinéma, puis dans un café préparant des collations.

Elle ne parlait jamais du passé, même si parfois elle disait des choses qui indiquaient qu’elle regrettait les choix qu’elle avait faits en tant que très jeune femme. « Je n’arrive pas à croire que j’ai travaillé pour ce porc Hitler », a-t-elle dit un jour à Diny.

La dernière fois que j’ai vu Nelly, c’était en 1998. Je suis allé la chercher chez elle à Koudum pour l’emmener déjeuner.

Le dernier mot que j’ai reçu d’elle remonte à 2000. Elle m’a envoyé une carte postale, sans adresse de retour, en la signant simplement : « Une étreinte, Nel. »

À ce moment-là, elle était dans la fin des années 70 et en mauvaise santé; elle avait récemment emménagé dans une résidence-services.

Un jour de 2001, elle est tombée dans un escalier de son appartement et a subi une blessure à la tête catastrophique.

Son corps a été découvert quelques jours plus tard.

En apprenant la nouvelle, j’ai ressenti tant de pitié et de chagrin – c’est le genre de mort que vous ne souhaitez à personne.

Ceci est un extrait édité par Natasha Harding tiré de The Last Secret of the Secret Annex: The untold story of Anne Frank, her silent protector and a family betrayal, par Joop van Wijk-Voskuijl et Jeroen De Bruyn (Simon & Schuster, 20 £ ).

dix L’extrait a été tiré du dernier secret de l’annexe secrète