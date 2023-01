Je sais que les cartels n’ont pas tiré sur le service religieux d’Euston – j’étais le “Mr Big” de la Colombie à Londres dit “Pablo Escobar du Royaume-Uni”

LA fusillade au volant en plein jour lors d’un service commémoratif dans le centre de Londres, qui a laissé une fillette de sept ans se battre pour sa vie, ressemblait à une scène d’un film de gangsters.

Des personnes en deuil à l’extérieur de l’église d’Euston rendant hommage à la Colombienne Fresia Calderon, 50 ans, et à sa fille Sara Sanchez, 20 ans, ont crié d’horreur lorsque le tireur a ouvert le feu depuis une Toyota noire, blessant quatre femmes et deux enfants.

Jesus Ruiz Heneo, à droite, a été surnommé le Britannique Pablo Escobar Crédit : fourni

Le 14 janvier, des personnes en deuil ont été abattues lors d’une attaque liée aux cartels de la drogue colombiens

Le service était pour Fresia Calderon et sa fille Sara Sanchez Crédit : fourni

L’attaque du 14 janvier était liée aux cartels de la drogue colombiens après qu’il est apparu que Fresia était mariée à un membre condamné d’un cartel notoire.

Son ex-mari, Carlos Arturo Sanchez-Coronado, a été emprisonné en 2009 pour avoir aidé un gang britannique à blanchir de l’argent pour le redoutable cartel colombien Notre Valley.

On pense qu’il est décédé en Amérique du Sud l’année dernière à l’âge de 56 ans, après être rentré chez lui après sa libération.

Un homme de 22 ans a été arrêté pour la fusillade d’Euston et libéré sous caution, mais la police a refusé de révéler son identité ou sa nationalité, ou de commenter un motif possible.

Maintenant, nous pouvons révéler l’étendue de l’implication de Coronado dans le cartel dans une interview exclusive avec le Mr Big pour lequel il a blanchi de l’argent.

Jesus Ruiz Henao, surnommé Pablo Escobar de Grande-Bretagne par les flics, affirme que Coronado n’était “qu’un livreur” pour un réseau de drogue abattu lors de la première crise d’un milliard de livres sterling du pays en 2003.

Mais l’homme de 62 ans affirme que les cartels de la drogue colombiens n’étaient PAS derrière l’attaque d’Euston, suggérant que les gangs de Londres pourraient être responsables.

Henao, qui vit maintenant libre en Colombie, a déclaré : « Carlos a travaillé pour moi il y a des années à Londres, en livrant de l’argent, mais je ne sais pas quel genre d’affaires il a pu conclure depuis. Je n’ai pas entendu parler de lui avant sa mort.

Mafia sicilienne

Il a déclaré à propos de la fusillade d’Euston : « Cela pourrait être une vengeance pour quelque chose, je suppose, mais les cartels de la drogue colombiens ne ciblent généralement pas les membres de la famille et ne tireraient jamais sur les femmes et les enfants. C’est autre chose à voir avec les gangs à Londres, peut-être.

Henao admet avoir tenté de monter des affaires de drogue derrière les barreaux après avoir été emprisonné pendant 19 ans en 2006 dans une opération policière massive de quatre ans baptisée Opération Habitat.

L’auteur Ron Chepesiuk est le biographe de Henao Crédit : Don Duncan

Les victimes Fresia et Sara étaient l’ex-femme et la fille du trafiquant de drogue Carlos Arturo Sanchez-Coronado

Carlos a déclaré qu’il s’était impliqué pour aider sa fille malade Sara

Six personnes ont été abattues lors du service commémoratif de Fresia et Sara à Euston Crédit : LNP

Mais il insiste sur le fait qu’il mène maintenant une vie paisible chez lui, en disant: “Je vis juste normalement, je profite de ma famille.”

Bien que le récit de Henao doive être considéré avec un certain scepticisme, il existe des liens criminels de longue date entre la Grande-Bretagne et la Colombie.

Au plus fort de son règne en tant que Mr Big ici dans les années 90, Henao avait 80 Britanniques travaillant pour lui et environ 20 000 Colombiens, tout en blanchissant des millions de livres et en inondant le Royaume-Uni de 25 millions de livres sterling de cocaïne par an.

Fortement impliqué dans le cartel de Notre Valley, son empire était si important que quelques semaines après son arrestation, le prix du coke est passé de 20 000 £ à 30 000 £.

À l’époque, le surintendant Martin Molloy, de la National Crime Squad, a déclaré: “Nous pensons que nous avons arraché le cœur du trafic de drogue au Royaume-Uni.”

Trente-quatre des associés de Henao ont été emprisonnés, pour un total de 350 ans.

Mais la police a été dégoûtée de ne pas attraper Coronado, qu’ils considéraient comme l’un des principaux blanchisseurs d’argent de Henao.

Il est devenu le premier homme à être extradé de Colombie vers le Royaume-Uni et a été emprisonné pendant cinq ans et demi en 2009.

Mais Henao a déclaré: «C’était un très petit rôle, juste un livreur. Il livrait de l’argent, c’était tout. C’était il y a longtemps. Les gens changent.”

Coronado, qui travaillait comme chauffeur de taxi colombien lors de sa capture, a déclaré à son procès qu’il ne s’était impliqué que pour aider sa fille malade Sara.

Elle a souffert de leucémie pendant trois ans avant de succomber à la maladie en novembre, trois semaines après la mort subite de sa mère d’un caillot de sang.

La fusillade lors de leur service commémoratif s’est produite lorsque leurs amis et leur famille ont relâché des colombes devant l’église St Aloysius.

L’homme de sept ans a été laissé dans un état potentiellement mortel tandis qu’une femme de 48 ans a subi des «blessures susceptibles de changer sa vie».

Rien n’indique que des personnes en deuil aient été impliquées dans des actes répréhensibles et une éventuelle connexion colombienne est toujours à l’étude.

Le cartel de Notre Valley fonctionnait à peu près à la même époque que les groupes de Cali et de Medellin.

Tous trois ont vu leur emprise sur le trafic de drogue britannique diminuer au début des années 2000.

Mais en février dernier, la National Crime Agency a saisi 2,3 tonnes de cocaïne dans une cargaison de bananes à Plymouth, en provenance de Colombie.

Il aurait rapporté 184 millions de livres sterling dans la rue.

Dans son nouveau livre avec l’auteur américain et animateur d’émissions policières à la radio Ron Chepesiuk – The Real Mr Big: How A Refugee Became The UK’s Most Notorious Cocaine Kingpin – Henao décrit comment il a pu inonder le Royaume-Uni de cocaïne.

Le livre raconte comment Henao a demandé l’asile au Royaume-Uni en 1985.

Il était déjà impliqué avec des poids lourds du cartel de Notre Valley et avait exploré la scène des clubs londoniens au début des années 80 avant de retourner en Colombie pour annoncer « la bonne nouvelle à mes partenaires ».

Il écrit : « Nous livrions de la cocaïne en Angleterre – un véritable marché ouvert où nous pensions que les forces de l’ordre étaient laxistes.

“Nous allions commencer avec seulement une livraison de cinq kilos, mais nous avons réalisé que nous n’avions aucun contact au Royaume-Uni.

« Nous n’avions aucun moyen d’acheminer la cocaïne là-bas.

« Nous avons négocié avec la mafia sicilienne pendant quelques semaines.

“Enfin, ils ont convenu de livrer le produit à l’un de leurs contacts à Barcelone, en Espagne, puis de le transférer au Royaume-Uni.

Nous avons trouvé un paquebot de croisière qui faisait des allers-retours réguliers à Barcelone. Nous utiliserions cette méthode comme moyen de livraison.

Lorsque la première cargaison est arrivée en Grande-Bretagne, Henao a déclaré que la mafia sicilienne était “impressionnée” et a conclu un accord avec lui pour faire passer cinq kilos de cocaïne une fois par mois.

Il déclare: “Nous étions en affaires – mais nous ne faisions que commencer.”

Au moment où les flics ont démantelé le gang, les affaires de Henao étaient en plein essor.

Il prétend même qu’il avait trois policiers corrompus dans ses livres.

Les drogues étaient transportées d’Amérique du Sud principalement vers les côtes de l’Espagne et du Portugal où de plus petites embarcations les faisaient passer en contrebande à terre.

Il était ensuite caché dans des camions, recouvert de moutarde ou de confiture pour dissuader les chiens renifleurs.

À l’occasion, dit Henao, de la drogue a été transportée par avion de Hollande vers un petit aéroport de Luton.

Une fois au Royaume-Uni, ils ont été emmenés dans des maisons sûres – souvent gardées par des gangsters – avant d’être vendus 60 £ le gramme à des revendeurs.

Des réunions douteuses ont eu lieu dans des pubs à travers Londres.

Le produit, jusqu’à 25 000 £ par semaine, a été reversé à des cartels en Colombie par l’intermédiaire de sociétés écrans ou repris par des coursiers qui ont avalé des billets en euros bourrés de préservatifs.

Il dit qu’à un moment donné, les revendeurs pouvaient transporter des sacs remplis de cocaïne dans Londres dans le métro et les bus.

Concours Spot-the-ball

Mais l’attaque terroriste du 11 septembre à New York en 2001 a rendu les choses plus difficiles, car la sécurité s’est resserrée dans la capitale.

Le cartel ingénieux a ensuite trouvé un moyen de fabriquer de la cocaïne sous forme liquide qui était scellée dans des vêtements ou du plastique.

Au plus fort de son règne, M. Big Henao a inondé le Royaume-Uni de 25 millions de livres sterling de cocaïne par an Crédit : Getty

Henao a suggéré que les gangs de Londres pourraient être responsables du crime Crédit : Alamy

Henao n’a jamais gardé la drogue et l’argent au même endroit en cas de faillite Crédit : Alamy

Henao engagerait un chimiste criminel pour l’extraire, ce qui prendrait jusqu’à 14 heures.

Il a déclaré: «J’ai embauché de nombreuses personnes de Colombie, qui ont été bien recommandées.

« Ils s’envolaient pour Londres et, après avoir demandé et obtenu le statut de réfugié, je les embauchais.

« Je n’ai jamais eu de problème pour les faire entrer dans le pays. Le système d’immigration britannique était très laxiste à cette époque.

Il n’a jamais gardé d’argent et de drogue dans la même planque, en cas de faillite.

Les voisins de Hendon, dans la banlieue nord de Londres, pensaient que Henao et son beau-frère Mario Tason, qui serait emprisonné pendant 17 ans, vivaient une vie tranquille et respectable.

Henao était chauffeur de bus tandis que sa femme Maria tenait un salon de coiffure et de beauté. Il y avait peu de signes des millions qui arrivaient.

Henao a même créé une organisation caritative pour collecter des fonds pour un orphelinat près de sa ville natale de Pereira pour les enfants qui ont perdu leurs parents à cause de la toxicomanie ou de la violence liée à la drogue.

Son seul contact avec la gloire est venu quand il a bizarrement gagné 100 000 £ dans un concours de journaux.

Il écrit : « Ils m’ont appelé Mr Big. Peut-être qu’ils auraient dû m’appeler l’homme invisible.

« Je ne voulais pas être populaire. Je voulais juste que personne ne sache qui j’étais.

Au moment où la police était sur lui, il manipulait des millions de livres.

Mais le blanchiment d’argent finirait par prouver sa chute.

Après avoir entendu que Corando était un expert, il l’a approché.

L’argent a été versé dans un restaurant appartenant à Henao dans la ville de Londres, près de Liverpool Street.

Mais la plupart des fonds sont passés par un café appelé La Gran Colombia à Archway, au nord de Londres.

Il était dirigé par Luis Fernando Carranza Reyes, qui dirigeait également la société de transfert d’argent TTT Money Core, utilisée pour envoyer de l’argent en Colombie.

L’argent serait divisé en liasses maximales de 500 £ – la plus grosse somme pouvant être envoyée en Colombie sans beaucoup de paperasse – qui ont été câblées dans des centaines de transactions.

En un an, 20 millions de livres sterling ont été transférés et 20 000 Sud-Américains ont aidé aux transferts, a déclaré la police.

Mais Reyes est ensuite devenu un informateur et a témoigné contre son patron. Reyes a été emprisonné pendant huit ans en 2004.

Ironiquement, l’empire de Henao s’est effondré six mois après qu’il se soit retiré du commerce au milieu des soupçons que les flics étaient sur lui.

Mais dans un changement par rapport à sa manière normalement discrète, il s’est vanté d’être un “Mr Big”.

Ron Chepesiuk a déclaré : « C’était une vraie rupture avec la politique habituelle de Jésus de ne dire à personne qui il était vraiment.

“Quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, il a dit qu’il ne pouvait pas résister. Je pense qu’il avait été absent du métier pendant six mois et qu’il voulait peut-être ce petit peu d’attention.

“Il a dit que c’était une chose folle à faire. Mais je pense qu’il savait qu’il aurait été arrêté de toute façon, car la police était sur lui.

Le marché de la drogue est peut-être lucratif, mais les personnes impliquées peuvent payer un prix personnel élevé – et le frère de Henao a été assassiné lors d’un coup en Colombie.

Alors que le nouveau président du pays, Gustavo Petro, a juré de gagner la « guerre contre la drogue », le pays reste le premier producteur mondial de cocaïne.

Maintenant de retour chez lui, Henao, qui a une fille adulte, dit qu’il a eu le temps de se rendre compte des dégâts causés.

Il écrit : « J’ai perdu toutes ces années avec ma fille. Je ne récupérerai jamais le temps.

« Tout l’argent dont je suis fou ne peut pas acheter le temps que j’ai perdu. Ma famille m’a dit : ‘Ne recommence pas’.

« Je leur ai promis que je ne vendrais plus jamais de drogue. Je ne perdrai pas ma famille pour ça. Ce serait très stupide.

«Bien sûr, il y a l’argent, l’excitation. Le trafic de drogue va continuer. Mais je n’en ferai pas partie. »

Henao a aussi un autre regret. Il a déclaré: «Je n’ai jamais caché d’argent. Tout était dans trois maisons que je possédais et mon restaurant. Ils ont été abandonnés.

«Lorsque la police a fouillé ma maison, tout ce qu’ils ont trouvé était de 5 000 £. J’avais un compte bancaire en Suisse et un autre aux îles Caïmans mais j’ai utilisé l’argent de ceux-ci pour payer mes dettes en Colombie.

Et le reste de l’argent confisqué à sa banque ne provenait pas de la drogue, mais de ce concours de balles.