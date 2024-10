Je sais que la prison n’est pas une blague, mais ces détails sur le séjour de Diddy montrent clairement que c’est « le pire »

L’intérêt de la prison est que c’est un endroit où l’on ne veut pas passer du temps, mais parfois, du moins à la télévision et au cinéma, nous voyons des prisons qui sont au moins décrites comme des endroits qui ne sont pas nécessairement si mauvais. On pense souvent que certaines personnes, en particulier des célébrités, bénéficient d’un traitement spécial si et quand elles se retrouvent derrière les barreaux, mais selon certaines informations, Sean « Diddy » Combs, qui est actuellement en état d’arrestation pour trafic sexuel, est très proche. pas dans un de ces endroits.

Ce fut une surprise lorsque Diddy n’a pas été libéré sous caution. Son équipe juridique était prête à payer une somme importante, mais Combs a été considéré comme un risque de fuite et a donc été placé sous la garde du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York. Nous Magazine J’ai récemment parlé avec un certain nombre d’anciens détenus de l’établissement ainsi qu’avec d’autres personnes connaissant le MDC et ils ne dressent pas un joli tableau de la prison. Le consultant pénitentiaire Sam Mangel a déclaré…

Le MDC est probablement le pire centre de détention fédéral du pays.

Un ancien détenu a décrit la nourriture comme de « pures déchets » et a déclaré qu’il y avait peu ou pas de circulation d’air dans l’établissement, ce qui rendrait tout simplement inconfortable d’y rester tout le temps. Lorsque Diddy est arrivé pour la première fois, il a été placé sous surveillance anti-suicide, ce qui aurait entraîné des fouilles à nu régulières ainsi que des chaussures et des ustensiles spéciaux pour être sûr que vous ne pouviez pas vous faire de mal.

Diddy serait désormais en détention préventive, aux côtés de délinquants sexuels condamnés comme R. Kelly et Ghislaine Maxwell. La garde à vue est souvent accordée à des personnes très en vue, comme Diddy l’est certainement.

Sean Combs a été accusé de trafic sexuel et de racket en relation avec une série de « freak offs », des soirées qu’il a organisées et qui auraient inclus des travailleuses du sexe ainsi que des victimes qui avaient été incitées à se produire sexuellement pour les invités.

On pourrait penser que la célébrité de Diddy pourrait faciliter son séjour en prison, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Alors qu’un ancien détenu a suggéré que la renommée de Diddy pourrait l’aider à obtenir un meilleur traitement, même s’il devait payer des gardes pour l’obtenir, un autre a laissé entendre que puisque Combs est incarcéré pour trafic sexuel, sa renommée pourrait ne pas l’aider, comme l’ont indiqué les personnes inculpées. les crimes sexuels sont souvent méprisés, même parmi les autres détenus.

Il existe également des risques d’affrontements avec d’autres détenus. La détention protectrice de Diddy est en partie due à sa renommée, mais aussi aux accusations portées contre lui, car les personnes accusées de crimes sexuels pourraient être la cible de violences avec d’autres détenus, et le MDC est apparemment un endroit assez violent. Ashley Cordero, la veuve d’un homme décédé après une bagarre à la prison en juillet dernier, a déclaré…

Votre mélange quotidien d’actualités sur le divertissement

La prison est dégoûtante. Il y a des rats qui courent là-bas et tout. Aucun être humain ne devrait vivre ainsi. Cette prison n’est évidemment pas sûre.

Diddy doit ensuite comparaître devant le tribunal le 9 octobre, mais tout indique que cette affaire sera jugée. Ainsi, même si Diddy est acquitté des accusations, il semble que ce sera sa vie pour les prochains mois, à moins que le procès ne soit accéléré. .