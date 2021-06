Je sais que je ne suis pas coupable, la cupidité de ses parents l’a tuée : l’ancien petit ami de Pratyusha Banerjee, Rahul Raj Singh | Nouvelles des gens

New Delhi : L’ancien petit ami de l’actrice de télévision Pratyusha Banerjee, le mannequin-acteur Rahul Raj Singh, a de nouveau fait la une des journaux pour sa dernière interview.

En parlant au Spotboye, Rahul a partagé qu’en raison de la pandémie de COVID, l’affaire prend tellement de temps pour obtenir une autorisation.

Appelant les parents de Pratyusha comme coupables, il a affirmé,« Je sais que je ne suis pas coupable. Je n’ai pas tué Pratyusha, la cupidité de ses parents l’a tuée. Elle était incapable de satisfaire leurs demandes sans fin. J’ai essayé de la sauver, pas de la tuer.

Élaborant davantage sur l’état de ses parents, il a expliqué qu’ils traversaient une grave crise financière et vivaient à Mumbai dans un petit quartier sans source de revenus. Il a ajouté qu’ils ne sont même pas prêts à retourner dans leur ville natale (Jamshedpur) car tout le monde sait comment ils ont exploité leur fille.

Non seulement cela, il a également parlé de poursuivre le producteur de renommée Bigg Boss Vikas Gupta et l’acteur de télévision Kamya Punjabi dans une affaire de diffamation pénale dès que son nom sera blanchi dans l’affaire Pratyusha.

Partageant ses réflexions à ce sujet, il a dit,« Ils ont endommagé ma vie et ma carrière de manière irréparable. Aucune mesure de représailles ne peut me rendre mes cinq années perdues. Depuis que j’ai été tenu responsable de la mort de Pratyusha, tout mon travail s’est tari. Tout ce que j’avais accompli avant la mort de Pratyusha est oublié. Ma vie s’est arrêtée. Je vais poursuivre ces deux-là pour diffamation pénale en réclamant 1 Rs à titre d’indemnisation. »

Pour les non avertis, Pratyusha Banerjee est devenue une star du jour au lendemain avec ‘Balika Vadhu’. Elle est décédée le 1er avril 2016 et sa disparition choquante a laissé sa famille, ses amis et ses fans en deuil. L’actrice a été retrouvée pendue dans son appartement de Bombay.

Ses parents Shankar et Soma auraient déposé un FIR auprès du poste de police local de Mumbai, alléguant que Rahul Raj, qui vivait avec leur fille, avait torturé mentalement et émotionnellement l’actrice et l’avait poussée au suicide. Ses parents étaient soutenus par l’actrice de télévision Kamya Panjabi et le producteur Vikas Gupta.

Elle a également participé à Bigg Boss 7 avec Kamya Punjabi et Gauahar Khan.

Rahul est actuellement en liberté sous caution.