Justin Timberlake présente ses excuses à Britney Spears et Janet Jackson une semaine après la sortie du documentaire «Framing Britney Spears» sur Hulu et a poussé les fans à critiquer son comportement passé.

« J’ai vu les messages, les balises, les commentaires et les inquiétudes et je veux y répondre. Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers ou pas pour ce qui était juste », a écrit Timberlake dans un communiqué publié sur Instagram.

« Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué. »

Il a poursuivi: « L’industrie est imparfaite. Elle met les hommes, en particulier les hommes blancs, sur la voie du succès. En tant qu’homme dans une position privilégiée, je dois parler de cela. En raison de mon ignorance, je ne l’ai pas reconnu pour autant. c’était pendant que cela se passait dans ma propre vie, mais je ne veux plus jamais profiter que les autres soient à nouveau rabattus. «

Le nouveau documentaire révélateur du New York Times, diffusé pour la première fois le 5 février, met en évidence la montée en puissance de la carrière de Spears, ses problèmes de santé mentale, son traitement inapproprié par des médias implacables et la discorde sur sa tutelle, contrôlée en grande partie par son père, Jamie.

« Framing Britney » a également suscité l’intérêt des fans sur la manière dont certaines personnes traitaient Spears, dont Timberlake.

Les deux sont sortis ensemble pendant quelques années avant de se séparer en 2002. Il y a des spéculations qu’ils ont rompu parce que Spears était infidèle, ce que Timberlake a semblé alimenter avec la sortie du clip de son single de 2002 « Cry Me A River ».

Des clips d’interview dans le documentaire montrent Timberlake manquant de compassion pour Spears, qui à un moment donné a déclaré qu’elle souhaitait rester vierge jusqu’au mariage. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait couché avec Spears, il répond de manière ludique: « OK, je l’ai fait! » mais semble revenir en arrière, bien que l’audio ne soit pas clair.

Les critiques ont suivi sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui est un grand jour pour @jtimberlake pour admettre publiquement sa misogynie et présenter ses excuses à Britney Spears », un utilisateur a écrit. « #FramingBritneySpears #FreeBritney »

« Je m’en fiche que ça fasse plus d’une décennie, » un autre posté, « Justin Timberlake doit toujours à Britney Spears des excuses pour l’avoir accusée de tricherie aux yeux du public et avoir versé de l’essence sur le feu des paparazzis. »

Après une semaine de contrecoup, Timberlake s’est prononcé.

« Je n’ai pas été parfait pour naviguer tout au long de ma carrière. Je sais que ces excuses sont un premier pas et n’absolvent pas le passé », a écrit Timberlake.

Pourtant, certains fans n’acceptent pas le «premier pas» du chanteur.

Un utilisateur a cité une capture d’écran des excuses avec, « lol, Justin Timberlake prends l’argent de ta chanson de trolls et pleure-moi une rivière »

« Justin Timberlake pense qu’une application de notes courtes excuses est la responsabilité de la douleur qu’il a causée à Britney et Janet …… l’audace des hommes, » un autre a tweeté.

L’épouse de Timberlake, Jessica Biel, a cependant manifesté son soutien à son message en commentant «Je t’aime».

Les excuses de Timberlake se sont étendues à Janet Jackson, qui a co-titré avec lui l’émission de la mi-temps du Super Bowl XXXVIII.

À la fin de la performance en 2004, Timberlake a tiré sur une partie de la tenue de Jackson, entraînant un dysfonctionnement de la garde-robe exposant brièvement son sein droit devant une audience télévisée de 140 millions de téléspectateurs.

L’incident a eu un impact négatif sur la carrière de Jackson, elle a été forcée de s’excuser et a passé la tournée à promouvoir son album cette année-là à répondre aux questions sur l’incident. Timberlake est resté sans excuses publiques jusqu’à présent.

« Je comprends que j’ai échoué dans ces moments », a poursuivi Timberlake dans le message de vendredi, « … et dans beaucoup d’autres et j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme. »

Contribution: Erin Jensen, Carly Mallenbaum, David Oliver, Nina Mandell et Josh Peter