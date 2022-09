Alors que le roi Charles III assume le rôle intimidant de chef de l’État, je sais qu’il sera très réconforté d’avoir sa fidèle et solidaire épouse Camilla à ses côtés.

J’ai photographié notre nouveau monarque pendant 45 ans, mais il prend vraiment vie lorsqu’il est avec la nouvelle reine consort.

Le roi Charles III sera très réconforté d’avoir sa fidèle et solidaire épouse Camilla à ses côtés Crédit: News Group Newspapers Ltd

Ensemble, la paire fait ressortir le meilleur de l’autre, et à chaque cliché, vous pouvez voir leur lien inébranlable.

Le roi l’a dit le mieux lui-même lors de sa déclaration au Conseil d’adhésion d’hier.

Après avoir contemplé les « lourdes responsabilités de la souveraineté », il a déclaré : « Dans tout cela, je suis profondément encouragé par le soutien constant de mon épouse bien-aimée ».

Camilla sera inébranlable dans son soutien à son mari au cours des prochains mois. Elle donnera la même force que le prince Philip a donnée à sa femme la reine Elizabeth II.

Camilla est dévouée et dévouée et, peut-être le plus important, dans les moments les plus difficiles, elle sera là, prête à lui remonter le moral avec une blague.

Elle comprend que son mari fait face à des défis en marchant sur les traces de notre plus grand monarque de tous les temps.

Il devra faire face à des décisions difficiles et à des questions sur la survie du Commonwealth et sur l’indépendance de l’Écosse.

Il y aura un énorme ajustement de Prince à King sans que sa «maman chérie» ne le guide.

Mais Camilla sera là.

Lorsqu’ils seront seuls, elle le réconfortera, le conseillera, le rassurera et le soutiendra.

Elle s’avère déjà être l’épouse parfaite.

Lorsque le couple est arrivé au palais de Buckingham et a salué la foule qui l’attendait vendredi, elle a compris que c’était le moment de son mari.

Dame principale

Alors que le nouveau roi recevait des baisers et des acclamations de la foule, elle recula, heureuse qu’il prenne la tête.

Cela dit, elle peut aussi être déterminée. Lorsque le couple a assisté aux Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi, l’un des organisateurs lui a demandé de s’asseoir ailleurs.

Elle a répondu, fermement : “Je vais m’asseoir à côté de mon mari.” Elle n’a pas bougé.

C’est de cet équilibre et de ce soutien que le roi Charles aura besoin, en particulier lors de la transition des prochaines semaines et des prochains mois.

Camilla a fait un parcours remarquable, à la fois personnellement et aux yeux du public.

Beaucoup lui ont reproché la rupture du mariage de Charles avec Diana.

Après la mort tragique de la princesse en 1997, les deux ont vu leur popularité tomber à un niveau record.

En février, la reine a annoncé son intention que Camilla soit connue sous le nom de reine consort Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Lorsqu’ils se sont mariés huit ans plus tard, les courtisans ont fait savoir que lorsque Charles serait couronné, elle deviendrait princesse consort plutôt que reine.

Bien sûr, il y aurait un changement d’avis. En février, la reine a annoncé son intention que Camilla soit connue sous le nom de reine consort.

C’était le sceau d’approbation ultime et un revirement étonnant. Camilla était passée de “l’autre femme” à la première dame.

Et tout comme la nation a pris Camilla dans son cœur, la reine a fait de même.

Elle admirait son devoir et son service. Difficile de croire qu’avant d’entrer dans la famille royale, Camilla n’avait pas occupé de travail.

Maintenant, elle a l’un des rôles publics les plus difficiles du pays, et ces jours-ci, elle exécute avec bonheur plus de 200 engagements royaux par an, au pays et à l’étranger.

Âgée de 75 ans, alors que la plupart mettraient leurs pieds en l’air, elle assume le rôle le plus important de sa vie.

À vrai dire, Camilla n’aime pas beaucoup les voyages ou la chaleur extrême des climats étrangers. Mais elle fait tout pour Charles avec un sourire sur son visage.

Quand j’ai finalement réussi à l’amener à la danse

étage, elle a plaisanté: “Allons-y strictement – ne le dites pas à mon mari!” Arthur Edwards

Leur amour a été une constante pour lui. Après 17 ans de mariage, il l’appelle toujours “Ma femme chérie”.

Je sais combien elle l’adore aussi. Quand je suis apparu en tant que naufragé sur les disques Desert Island de Radio 4 en 2011, j’ai parlé avec affection de Charles, alors prince de Galles.

Après sa diffusion, elle m’a écrit. C’était une belle lettre avouant qu’elle était dans “des flots de larmes en écoutant les choses merveilleuses que vous avez dites à propos de mon mari”. C’était typique de sa gentillesse.

Quand j’ai eu une opération du genou, les premières fleurs qui sont arrivées étaient de Camilla.

Et quand je l’ai suivie avec Charles en Irlande plus tôt cette année – alors que la plupart des membres du dossier de presse ont choisi d’aller dans les Caraïbes pour le voyage de Will et Kate – elle a tenu à venir dire : « Merci de nous soutenir, Arthur. ”

J’ai répondu: “Je ne voudrais pas être ailleurs.” C’était la vérité absolue. J’attends toujours avec impatience chaque jour où je travaille avec elle.

Et tout comme la nation a pris Camilla dans son cœur, la reine aussi Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Bien que toujours professionnelle, Camilla a également un grand sens du plaisir.

En 2017, elle a participé à un goûter et à une danse swing organisés par le Royal Voluntary Service.

Quand je lui ai demandé de danser, elle a d’abord déclaré : « Je n’ai pas mes souliers de danse. Pourquoi ne demandez-vous pas aux autres ?

Mais quand j’ai finalement réussi à la faire tomber par terre, elle a plaisanté : “Allons-y Strictement, ne le dis pas à mon mari !”

Je me souviens de sa première promenade, à l’exposition florale de Sandringham en juillet 2004.

Elle était si nerveuse, mais à cause de sa chaleur, les gens l’ont immédiatement adoptée et elle a été submergée par le soutien.

Des partenaires parfaits

Malgré son éducation aristocratique, elle a une touche commune et a empêché le personnel royal de lui faire la révérence en privé.

Je n’ai pas entendu un journaliste de la meute royale dire un mot désobligeant à son sujet.

Et elle a renversé l’opinion publique simplement en étant elle-même.

Elle adore bavarder avec les gens ordinaires, souvent absorbée par la conversation lorsque la fête royale est censée continuer.

Ce sont ces contacts humains qui ont amené les gens à aimer de plus en plus Camilla.

Il n’a pas été atteint par une campagne de relations publiques cynique du Palais. Elle l’a fait à sa manière, de manière agréable, en gagnant lentement et calmement les gens.

Elle se soucie également des causes qui lui tiennent à cœur. Et elle fait vraiment un effort supplémentaire.

En 2009, Yvonne Traynor a écrit à Camilla à la recherche d’une personne de haut niveau pour faire connaître le centre de crise du viol qu’elle dirige à Croydon, dans le sud de Londres.

Elle n’espérait pas de réponse mais a été stupéfaite quand il est apparu que Camilla voulait lui rendre visite.

Le jour venu, Camilla est allée dans l’entrée arrière du centre et a rencontré toutes les femmes qui s’y trouvaient.

J’ai également admiré son travail inlassable pour améliorer l’alphabétisation. Elle a même son propre club de lecture basé sur Instagram appelé The Reading Room et encourage les jeunes à lire aux personnes âgées.

La lecture est une passion qu’elle partage avec Charles. Tout comme la campagne.

À la maison, ils travaillent ensemble sur leurs parterres de fleurs – il fait rouler la brouette, elle fait la plantation.

Ce sont des partenaires parfaits, tant en public qu’en privé.

Quelle que soit la durée du règne de Charles, sa reine consort sera à ses côtés pour le soutenir de toutes les manières.