Le porte-parole de la Maison Blanche, TJ Ducklo, a démissionné après avoir atterri dans l’eau chaude pour avoir prétendument fait des commentaires «désobligeants et misogynes» et menacé de «détruire» un journaliste si elle couvrait sa romance avec un autre journaliste.

« Aucun mot ne peut exprimer mes regrets, mon embarras et mon dégoût pour mon comportement, » Ducklo a écrit, en annonçant son départ de l’administration du président Joe Biden samedi soir.

Ducklo a été suspendu sans solde vendredi après que Vanity Fair a révélé qu’il avait menacé Tara Palmeri de Politico alors qu’il avait apparemment tenté de balayer sous le tapis une histoire sur son implication romantique avec le journaliste d’Axios Alexi McCammond

Ducklo aurait appelé Palmeri, à qui l’histoire avait été confiée, pour l’habiller et lui faire «Péjoratifs et misogynes» commentaires dans le processus. Selon le scoop de Vanity Fair, Ducklo a accusé Palmeri d’être « jaloux » de lui sortir avec McCammond.

La conversation qui était censée être l’appel officieux a eu lieu le 20 janvier. Le lendemain, Politico a contacté la Maison Blanche, déclenchant des débats internes impliquant l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, la directrice des communications de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, et la haute direction Biden conseiller Anita Dunn sur la conduite de Ducklo.

À un moment donné, la Maison Blanche aurait reconnu que le traitement réservé par Ducklo au journaliste de Politico était inapproprié, offrant des excuses. Cependant, dans le même temps, la Maison Blanche aurait également lancé l’offensive, ciblant le journaliste pour avoir révélé le contenu de l’appel officieux à ses supérieurs.

Annonçant sa démission, le pénitent Ducklo a déclaré qu’il était « Dévasté d’avoir embarrassé et déçu » le personnel des communications de la Maison Blanche et Biden. «J’ai utilisé un langage qu’aucune femme ne devrait jamais avoir à entendre de qui que ce soit, en particulier dans une situation où elle essayait simplement de faire son travail,» il a écrit, se référant à ses propres mots comme « Odieux, irrespectueux et inacceptable. »

«Je sais que c’était terrible» il a noté.

Commentant la fin de la courte carrière de Ducklo à la Maison Blanche, Psaki mentionné les responsables de l’administration ont été «S’est engagé à s’efforcer chaque jour de respecter la norme fixée par le Président en traitant les autres avec dignité et respect.»

À la suite des révélations de Vanity Fair sur Ducklo, l’administration Biden a été accusée de ne pas avoir réagi à l’incident pendant trois semaines jusqu’à ce que l’histoire fasse les gros titres à la mi-février.

« Psaki était au courant du harcèlement des Palmeri pendant 3 semaines et n’a rien fait, » Le contributeur de Fox News, Joe Concha, a observé.

Ducklo aurait dû être licencié immédiatement, mais le temps que les journalistes ont passé à en discuter est un bon argument pour le manque de pertinence du corps de presse de la Maison Blanche. – Christopher Hooks (@cd_hooks) 14 février 2021

