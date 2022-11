Je sais où le vol maudit MH370 s’est écrasé – il y a maintenant une dernière chance de trouver l’épave et de résoudre le mystère une fois pour toutes

UN expert du vol condamné MH370 croit savoir où l’avion s’est écrasé – et il y a une dernière chance de résoudre le mystère.

L’ingénieur aérospatial britannique Richard Godfrey a précisé ce qu’il pense être l’emplacement presque exact de l’avion dans l’océan Indien – et en 2023, de nouveaux scanners robotiques seront prêts à fouiller la zone.

Les navires robotisés sont actuellement en cours de construction et seront prêts à commencer les recherches début 2023



Richard Godfrey travaille à percer le mystère du MH370 depuis huit ans

La société de robotique marine Ocean Infinity a annoncé à l’occasion du 8e anniversaire de la disparition du MH370 qu’une nouvelle recherche de l’épave mystérieuse commencera début 2023.

Avec une toute nouvelle technologie qui peut plonger plus profondément que jamais et une zone de recherche plus spécifique, la société, avec l’aide de M. Godfrey, cherchera à trouver le dernier lieu de repos du Boeing 777.

Depuis que le vol de Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord a disparu des écrans radar le 8 mars 2014, des théories contradictoires ont fait surface sur la disparition de l’avion.

Cela a été l’un des mystères les plus durables du monde.

Le récit officiel suggère que l’avion a effectué un demi-tour dramatique moins d’une heure après son vol prévu en 2014 – avant de plonger dans l’océan Indien.

S’adressant exclusivement au Sun, l’ingénieur aérospatial britannique Richard a révélé comment son enquête avait aidé Ocean Infinity à réduire sa zone de recherche à une zone connue sous le nom de “Broken Ridge”.

Grâce aux preuves recueillies au cours des huit dernières années, Richard a identifié le site du crash à 33,177°S 95,300°E et a réduit la zone de recherche à seulement 115 milles carrés.

Ocean Infinity utilisera des navires robotiques autonomes “de pointe” nouvellement construits pour parcourir la zone – couvrant 88 milles marins de large et 183 milles marins.

La section de 5 600 pieds carrés du fond de l’océan faisait partie d’une zone de recherche plus large couverte par Ocean Infinity en 2018 en utilisant une technologie robotique plus ancienne qui n’a rien trouvé.

Mais Richard pense que l’épave aurait pu être négligée ou pourrait être enterrée sous des sédiments soulevés par des volcans sous-marins.

Les experts pensent que la plongée en profondeur pourrait repérer l’épave quelques semaines après la recherche – et pourrait enfin mettre un terme au mystère en cours.

S’adressant exclusivement au Sun, Richard a déclaré: “Ocean Infinity a mis au point une nouvelle technologie qui représente toujours une avancée significative.

“C’est une zone beaucoup plus petite, ça leur permet d’être plus efficaces, ça leur permet de faire des allers-retours autant de fois qu’ils le souhaitent.

“Cela ne devrait encore prendre que quelques semaines, il y a un sentiment général que si nous repartons pour une autre recherche, ce sera la dernière.

J’espère que le MH370 sera retrouvé, la question est de savoir quand et qui fera la découverte, je pense qu’Ocean Infinity est le mieux placé pour trouver l’épave Richard Godfrey

“Qu’ils ne ménageront aucun effort et feront un travail très minutieux parce que nous n’aurons pas d’autre chance.

“J’espère que le MH370 sera retrouvé, la question est de savoir quand et qui fera la découverte, je pense qu’Ocean Infinity est le mieux placé pour trouver l’épave.”

Richard indique que le PDG d’Ocean Infinity va maintenant rencontrer le ministre malaisien des Transports dans les prochaines semaines pour présenter sa proposition.

La société proposera au gouvernement malaisien un accord “pas de découverte, pas de frais” à moins que l’épave ne soit découverte.

Des débris des avions MH370 ont été retrouvés sur l’île de La Réunion dans l’océan Indien français Crédit : Reuters

Les 239 passagers à bord du MH370 n’ont jamais été retrouvés Crédit : Reuters

Richard pense que le capitaine Zaharie Ahmad Shah a détourné l’avion avec des conséquences dévastatrices Crédit : Reportez-vous à la légende

S’il est trouvé, le prix pour récupérer l’avion au nom du pays sera de 70 millions de dollars, selon Richard.

Il a ajouté: “Vous pouvez aller chercher sans autorisation, mais vous ne pouvez pas récupérer l’épave sans autorisation.

“Ils ont un accord tripartite avec la Chine, qui semble très réticente à y mettre quoi que ce soit, malgré le fait que la majorité des passagers à bord étaient chinois.

“Il y avait pas mal d’Australiens à bord, donc l’Australie a toujours été très généreuse en matière de financement et de soutien aux recherches.

“D’autres parties pourraient également être intéressées par la recherche, mais il serait utile que la Malaisie nous fournisse le reste des données qu’elles ont jusqu’à présent retenues.

“J’ai l’impression qu’il y a des gens qui ne veulent pas que le MH370 soit retrouvé, il pourrait y avoir quelque chose dans le vol, peut-être quelque chose dans la cargaison, qui pourrait encore être dans l’épave qu’ils ne veulent pas être retrouvés.

“… Je suis d’avis que le MH370 est retrouvé et que ce mystère est résolu, non seulement pour les familles impliquées qui ont besoin de fermeture, mais pour le public volant.

CHASSE AU JET

“Dix millions d’entre nous prenons l’avion chaque jour et les gens doivent savoir avec confiance que cela ne se reproduira plus.”

L’année dernière, Richard a révélé comment il avait utilisé une nouvelle technologie de suivi connue sous le nom de WSPR dans le but de résoudre l’un des plus grands mystères de l’aviation de l’histoire.

Le système utilise des signaux radio agissant comme des “fils déclencheurs” et l’a aidé à localiser le jet qui, selon lui, se trouve à 13 000 pieds sous la surface de l’océan.

Il explique que Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) est comme avoir un “groupe de fils de déclenchement qui fonctionnent dans toutes les directions à l’horizon jusqu’à l’autre côté du globe”.

Godfrey dit que l’avion se trouve à la base de ce qui est connu sous le nom de Broken Ridge – un plateau sous-marin avec un volcan et des ravins dans le sud-est de l’océan Indien.

Le Britannique pense que le pilote capitaine Zaharie Ahmad Shah a commis un “acte de terrorisme” moins d’une heure après le début du vol et a fait demi-tour dramatique dans le but de détourner l’avion.

Il suggère que le capitaine Zaharie avait un “motif politique” pour prendre tout l’avion en otage après avoir maintenu le jet dans un circuit d’attente pendant 22 minutes.

Zaharie est connu pour avoir planifié son étrange itinéraire sur un simulateur de vol trouvé chez lui – alimentant la théorie selon laquelle la disparition était préméditée.

Richard a déclaré: “Mon point de vue actuel est que le capitaine a détourné et détourné son propre avion.”

“Peut-être que d’une manière ou d’une autre, cette négociation a mal tourné et qu’il finit par s’envoler vers la partie la plus reculée du sud de l’océan Indien.”

Les autorités militaires malaisiennes ne font qu’alimenter de telles théories en refusant de divulguer les données radar militaires.

Cependant, la journaliste d’investigation Florence de Changy affirme que les États-Unis ont tenté d’intercepter l’envoi en utilisant la technologie de brouillage du signal, ce qui a entraîné la disparition de 239 passagers.

Dans son livre ‘The Disappearing Act : The Impossible Case of MH370’, elle détaille les théories qu’elle a établies à partir de sept années d’intenses recherches.

Elle pense que le MH370 transportait une cargaison “d’équipement électronique” vers la Chine, ce que les États-Unis n’ont pas approuvé.

Le livre affirme qu’il a été abattu après une tentative infructueuse de détourner son cours, et l’affaire a été fiévreusement dissimulée depuis.