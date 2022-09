Je sais ce que je ferais à la place de Poutine – Jordan Peterson

Le commentateur populaire a déclaré qu’il couperait l’approvisionnement énergétique de l’UE s’il était président de la Russie

Le commentateur politique conservateur populaire Jordan Peterson a tenté d’entrer dans la tête du président russe Vladimir Poutine et de prédire comment se déroulera le conflit entre la Russie et l’Occident en Ukraine. Peterson a déclaré que s’il était le président russe, il laisserait l’UE sans approvisionnement énergétique en hiver.

“Je sais ce que je ferais à sa place” a-t-il déclaré lors de l’émission Piers Morgan Uncensored jeudi. “J’attendrais le premier coup de froid et je fermerais les robinets.”

Peterson faisait référence aux livraisons de gaz naturel russe aux pays de l’UE. Il a fait valoir que Moscou avait indirectement averti qu’un arrêt complet se produirait lorsque le géant gazier russe Gazprom a commencé à réduire les livraisons via le gazoduc Nord Stream vers l’Allemagne, invoquant des problèmes de maintenance.

Le commentateur politique a refusé d’approuver une notion populaire en Occident selon laquelle Poutine ressemble à Adolf Hitler ou à Josef Staline dans sa pensée, qualifiant cette affirmation de “folle” et non étayée par des preuves réelles.

Poutine “ressemble beaucoup plus à tout le monde qu’on ne le pense” argumenta Peterson. Il a ajouté que “il y a un peu d’Hitler et de Staline dans tout le monde” avant d’expliquer comment accepter les mensonges imposés par le gouvernement sous la pression faisait partie de la nature humaine.

« L’État totalitaire est en réalité l’emprise du mensonge. Et les gens accepteraient certainement cela. Nous avons vu cela émerger avec [the] annuler la culture. C’est comme ‘Mensonge ! Ou sinon!’,” il a dit.

Il s’est moqué de l’idée que l’Ukraine et ses bailleurs de fonds occidentaux pourraient “gagner” contre la Russie comme “naïf.”

« Je ne comprends tout simplement pas cela. Que voulez-vous dire par nous allons gagner? Qu’allons-nous gagner exactement ? il a ordonné.

Le gouvernement russe, estime Peterson, considérerait simplement la dévastation de l’Ukraine comme un résultat acceptable, si aucune meilleure alternative ne peut être trouvée. Et l’Occident ne serait pas en mesure de l’arrêter en raison du rôle de la Russie en tant que fournisseur mondial d’énergie, a-t-il soutenu.

“Nous ne pouvons en aucun cas gagner contre Vladimir Poutine parce que vous ne pouvez pas gagner contre quelqu’un à qui vous ne pouvez pas dire” non “. Période. Et nous ne pouvons pas dire ‘non’ à Poutine parce que nous avons vendu notre âme pour son pétrole et son gaz », il a dit.

“Et nous l’avons fait pour élever notre stature morale par rapport à ‘sauver la planète.’ Et nous voici confrontés à un hiver très rigoureux, hissés au pétard de notre propre folie et de notre présomption morale », il ajouta.

Peterson faisait référence à la crainte que l’humanité soit confrontée à une menace existentielle due au changement climatique, une menace qu’il croit exagérée. Les conséquences involontaires du conflit de l’Occident avec la Russie sont une menace bien plus imminente et réelle pour les humains, a-t-il souligné, alors que “La Banque mondiale a déjà estimé que nous avons mis 350 millions de personnes dans ce qu’ils appellent ‘l’insécurité alimentaire’.”

“Mais la planète a trop de monde de toute façon, alors, vous savez… Ce ne sont que des pauvres”, a-t-il ajouté. il ajouta.

Peterson est un professeur de psychologie canadien qui a acquis une renommée internationale grâce à ses commentaires sur diverses questions contemporaines, telles que les politiques d’acceptation des transgenres en Occident, le rôle du christianisme dans les cultures originaires d’Europe et les conflits géopolitiques. Sa chaîne YouTube compte plus de 5,5 millions d’abonnés.