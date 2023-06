Je sais ce que ça fait d’être seul… le geste gentil d’un étranger a fait toute la différence – mais pouvez-vous repérer les signes ?

JE SAIS ce que ça fait d’être seul.

Je serais un hypocrite si, en cette semaine nationale de la solitude, je parlais de vouloir que nous nous attaquions à la stigmatisation sans admettre que je l’ai vécu.

La recherche montre que la solitude peut affecter la santé mentale d’une personne, déclare le ministre de la Solitude, Stuart Andrew 1 crédit

Je suis d’avis que chaque personne dans ce pays a connu divers degrés de solitude, à un moment donné de sa vie.

Il y a des périodes dans ma vie où j’ai ressenti ça. Et c’est ce qui me rend, en tant que ministre de la Solitude, passionnée pour y faire face.

Une fois, j’étais assis tout seul et un groupe de personnes m’a remarqué et m’a appelé pour me dire : « Viens nous rejoindre ». Cela a fait toute la différence.

Ce sont des choses simples comme celle-là qui peuvent contribuer massivement à résoudre ce problème, car le gouvernement ne peut pas le faire seul.

Nous savons, d’après les recherches que nous avons effectuées, que la solitude peut être un véritable problème.

Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens passent par là. Parfois, cela dépend de l’endroit où vous vivez et de vos propres expériences personnelles.

Nous savons que la pandémie a été un autre facteur aggravant, tandis que d’éminents universitaires et cliniciens du monde entier reconnaissent également que la solitude peut contribuer à une mauvaise santé physique et mentale.

C’est pourquoi il s’agit d’un domaine clé que nous devons examiner et essayer d’aborder, car les avantages pour l’individu seraient évidemment importants, mais également pour les services publics.

Le plus grand défi est d’admettre que vous vous sentez seul Crédit : Getty

Si nous nous y attaquons ensemble, nous pouvons aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Première mondiale

Nous avons été le premier pays au monde à nommer un ministre de la solitude, et notre gouvernement a une stratégie contre la solitude.

Nous voyons maintenant la question monter à l’ordre du jour politique.

Mais le plus grand défi qui reste est que les gens reconnaissent et admettent qu’ils sont seuls.

Il y a dix ans, les gens ne parlaient pas de leur santé mentale, mais maintenant, heureusement, ils se sentent plus à l’aise pour le faire.

Et c’est le point auquel je pense que nous en sommes actuellement en ce qui concerne la solitude – il s’agit de briser ces barrières entourant la stigmatisation.

Il existe plusieurs façons de dire à quelqu’un qu’il se sent seul.

Dans nos rues, par exemple, qui peut vivre seul ? Est-ce qu’on les vérifie? Allons-nous juste voir comment ils vont et les inviter à prendre un café ?

Peut-être que parfois, lorsque vous voyez des gens assis seuls, vous pouvez les saluer et leur dire « bonjour ».

Bientôt, ils tendront la main et vous pouvez dire qu’ils voudront parler.

Il s’agit d’être conscient des gens autour de vous. Et n’oublions pas que les gens peuvent être entourés d’autres personnes tout en se sentant seuls.

Le Old Party Group a fait des recherches sur la solitude au travail et a découvert que les gens peuvent être dans un bureau entourés d’autres personnes mais se sentir toujours seuls.

Rien que de penser aux collègues avec qui vous travaillez, aux amis que vous avez et à vos voisins, il s’agit de prendre soin les uns des autres.

‘Atteindre’

Plus de trois millions de personnes au Royaume-Uni souffrent de solitude, selon une enquête gouvernementale Crédit : Getty

Les personnes qui se sentent seules peuvent également obtenir de l’aide. La première consiste à admettre que vous vous sentez seul. Et c’est facile à dire mais plus difficile à faire.

Alors parlez-en à quelqu’un. Contactez quelqu’un et dites-lui ce que vous ressentez.

Il existe de nombreuses possibilités de bénévolat dans ce pays, et cela donne aux gens la possibilité de sortir de leur environnement familial si c’est là qu’ils se sentent particulièrement seuls.

Cela leur permet également de se mêler à d’autres personnes et en même temps de contribuer à nos communautés et à notre société au sens large.

Cela leur donne le double avantage de ne pas être seuls et de se sentir bien dans la contribution qu’ils ont apportée en tant que bénévole.

Il existe de nombreuses organisations comme la Croix-Rouge britannique qui offrent des conseils sur la façon de s’y attaquer.

L’une des choses que nous tenons à faire est de lancer une campagne simple qui demande aux jeunes de faire un petit acte de gentillesse.

Si vous voyez quelqu’un seul, allez lui parler, invitez-le à prendre un café ou prenez simplement un verre avec lui.

C’est notre campagne Sortir quelqu’un de la solitude. De petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence.

Le très honorable Stuart Andrew est le député conservateur de Pudsey et est député sans interruption depuis le 6 mai 2010.