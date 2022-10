Je risque d’être sans abri par le conseil qui veut abattre notre tour – personne ne se soucie de nous

Les RÉSIDENTS d’une tour qui doit être démolie par le conseil disent qu’ils risquent de se retrouver sans abri – et personne ne s’en soucie.

La tour du West Yorkshire est l’une des deux qui seront bientôt démolies, et le conseil local affirme qu’il est en train de trouver de nouvelles maisons aux locataires.

Leon Brown vit dans une tour du West Yorkshire qui est sur le point d’être démolie et dit que le conseil “ne facilite pas” le déménagement des résidents Crédit : MEN Media

Leon est l’un des nombreux résidents de Bishop’s Court qui s’inquiètent de savoir s’ils auront bientôt un toit au-dessus de leur tête Crédit : MEN Media

Mais, certains de ceux qui vivent dans le bloc, qui devrait être remplacé par des logements de faible hauteur, affirment que le conseil “ne facilite pas” leur déménagement.

Un locataire dit qu’il n’est au courant que de trois personnes qui ont trouvé de nouveaux endroits où s’installer, tandis que d’autres craignent de se retrouver sans toit au-dessus de leur tête en raison de problèmes personnels avec le Kirklees Council.

Leon Brown, qui habite Bishop’s Court à Huddersfield depuis 17 ans, dit qu’il a le sentiment que le conseil “ne se soucie pas” des locataires.

Leon a déclaré à Yorkshire Live: “Je connais trois personnes pressées qui ont en fait déménagé depuis qu’elles ont commencé [the process]. C’est parce qu’ils n’ont pas facilité les choses.

“Ils ont refusé une propriété à des gens parce qu’ils avaient un chien. La région est belle, mais vivre ici en ce moment et avoir affaire à la mairie, c’est autre chose.

“En fin de compte, ils ne se soucient pas de nous. Je veux dire, où vont-ils nous déplacer ? On m’a dit d’aller choisir un déménagement. Le conseil dit que ce n’est pas leur problème.

“Le destin de cet endroit est scellé, c’est bien, nous voulions tous que cela se produise. Alors bien sûr, nous voulons déménager, mais ils ne nous facilitent pas la tâche.”

Un autre résident, Shaun Cambridge, dit qu’il aurait dû être l’un des premiers locataires envisagés pour un déménagement.

Mais, Shaun dit qu’il a été “masqué”, ajoutant : “[The council] est venu la semaine dernière pour distribuer des lettres et je leur ai posé des questions sur la situation et ils ont dit que mon numéro de téléphone n’était pas sur “choisir et bouger”.

“J’ai prouvé que c’était le cas. J’ai raté une visite sur un appartement [because of that].”

Le résident Paul Malinson dit qu’il a été traduit en justice par le conseil à deux reprises.

Paul a déclaré: “Ils m’ont fait comparaître au tribunal pour mon chien. Ils disent que c’est vicieux et incontrôlable. Ils ont échoué sur ce point. Les accusations ont été rejetées deux fois.

“Ils essaient de me faire sans abri. Les réparations qui devaient être faites dans mon appartement, ils ont refusé de les faire.”

Un porte-parole du Kirklees Council a déclaré dans un communiqué: «La sécurité et le bien-être de nos résidents restent notre priorité numéro un.

“Nous encourageons les locataires à parler à notre équipe de gestion du logement dédiée s’ils ont des préoccupations ou des problèmes pendant la phase de relogement du programme de régénération de Berry Brow.

“Nous prenons très au sérieux notre devoir de prévenir l’itinérance et nous aiderons tous les locataires à leur offrir autant d’options de logement que possible.”

En ce qui concerne les progrès et le processus de déménagement, le conseil a déclaré: “Beaucoup de nos locataires ont reçu de l’aide pour trouver un logement alternatif avec le conseil ou d’autres fournisseurs – un peu plus de 20% de tous nos locataires ont déménagé.

“Chaque locataire dispose d’un responsable du logement qui l’accompagne dans ses démarches.

“Une bande prioritaire est accordée le cas échéant pour aider au relogement. Il est possible qu’en raison de la situation d’un locataire, l’identification d’un logement alternatif approprié prenne plus de temps.”

Le conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que tous les locataires aient été aidés à quitter la tour d’ici l’été 2024.

Le porte-parole a ajouté: “Une équipe de cinq agents de logement dédiés fournit un soutien ciblé et intensif aux locataires de cinq étages à la fois.

“Les locataires des étages prioritaires se verront attribuer la catégorie B et seront aidés à soumissionner sur Choose n ‘Move – le site d’attribution des logements du conseil.

“Le conseil s’est engagé à aider les locataires à emménager dans un logement alternatif sûr, sécurisé et durable.”

Il a ajouté: “Nous ne sommes pas en mesure de discuter de cas individuels concernant des poursuites judiciaires intentées contre des locataires individuels.

“L’équipe de gestion du logement n’est au courant d’aucune demande de réparation de propriété en suspens. Nous encourageons tous les locataires ayant des inquiétudes à nous contacter afin que nous puissions fournir un soutien.”