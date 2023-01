Je risque de ruiner ma carrière tous les jours en portant des mini-robes à 55 ans mais je m’en fiche, déclare la star de Masked Singer Davina McCall

DAVINA McCall a insisté sur le fait qu’elle n’arrêterait pas de porter des mini-robes à 55 ans et dit qu’elle choisit délibérément des tenues pour provoquer une réaction.

La fanatique de fitness Davina impressionne souvent les téléspectateurs avec les vêtements qu’elle porte en tant que juge sur The Masked Singer.

Instagram

Davina a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention d’arrêter de porter des mini-robes à 55 ans[/caption] Instagram

Mais même si elle aime afficher les résultats de son travail acharné, Davina a avoué qu’elle savait que tout le monde n’était pas fan.

Elle a déclaré: “J’ai l’impression d’arriver à cet âge maintenant où je risque de ruiner ma carrière au quotidien.

“J’ai l’impression qu’en ce moment ça se manifeste avec mes vêtements. Je pense parfois ‘Qu’est-ce que je peux porter pour vraiment horrifier les gens ?’

S’adressant à Best, Davina a poursuivi: “L’une de mes préférées récemment était quand je portais une mini-robe sans collants, ce qui en soi est assez audacieux car on pouvait voir mes petits genoux crépus.

En savoir plus sur Davina McCall HORREUR DES CHEVEUX Les téléspectateurs de Masked Singer disent tous la même chose à propos des cheveux de Davina McCall OFFRE DE LIVRE BONKING Je veux écrire secrètement mon propre roman 50 Shades of Grey dit Davina McCall

“J’étais dans le métro et je pensais:” Ouais, tu regardes ces genoux parce qu’ils sont crépus et je m’en fiche. J’avais aussi des chaussettes blanches et des mocassins et c’était génial parce que j’avais l’impression qu’il y avait quelques personnes qui ne pouvaient tout simplement pas le supporter.

“C’était comme si je portais une culotte sans entrejambe ou quelque chose comme ça. Je me sentais incroyable cependant.

“J’étais comme, ‘Oui, je dois faire quelque chose de bien parce que je reçois une réaction, même si je ne fais rien de terrible!’ Je l’ai aimé.”

Cela vient après que The Sun ait révélé que l’hôte original de Big Brother, Davina, avait dressé la liste des présentateurs potentiels pour le redémarrage d’ITV.





Une source a déclaré: “Emily [Atack] et Vic [Hope] sont devenus les favoris.

“Une énorme liste a été dressée avec un certain nombre de stars de renom, dont Davina.

“Cependant, il y a un sentiment qu’apporter un nouveau visage serait bon pour le redémarrage.”