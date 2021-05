Je ris quand je pense à quel point ma voix a été rejetée: Kailash Kher | Nouvelles des gens

Mumbai: Le chanteur Kailash Kher est un nom familier aujourd’hui, mais il se souvient de sa part de hauts et de bas au cours de ses premières années dans l’industrie de la musique.

Kher dit que l’industrie de la musique était dirigée par des MBA et des entreprises au moment où il l’a rejoint, et il se souvient comment ils donneraient un rendez-vous après des mois d’attente, pour vous rejeter instantanément.

« L’Inde changeait il y a 15 à 20 ans, et les entreprises et les MBA décidaient de tout. Vous pouvez venir avec des diplômes de Londres, d’Oxford ou de Stanford, mais le monde pratique est différent. Ils nous feraient attendre six mois pour un rendez-vous. Ensuite nous aurions une réunion et lors de cette réunion, ils diraient que ce genre de voix ne fonctionnera pas », dit-il à IANS.

Le chanteur dit qu’il restait souvent abattu et se demanderait qui était-il pour décider de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

«J’avais l’habitude de penser qu’ils ne connaissaient pas la voix et la culture de la voix, et ils ont le commandement de décider quelle voix choisir. C’est pour leur satisfaction», se souvient-il.

Cependant, il rit en repensant à l’époque car il continuerait à se faire connaître grâce à la voix qu’ils ont rejetée.

« Mais quand la même voix est venue, les gens ont dit quelle voix émouvante, une voix divine! Je ris quand je pense à combien ma voix avait été rejetée », dit-il.

Le chanteur poursuit en parlant de la politique dans l’industrie de la musique.

« Dans les films aussi, il y a de la politique, il y a moins de chansons mais l’offre est beaucoup. Là où il y a demande et offre, il y a de la politique, c’est sûr. Par exemple, ils feront chanter une chanson à un nouveau venu, mais vous apprenez à savoir. que le propriétaire de la maison de disques veut que quelqu’un d’autre chante, et que vous êtes remplacé. En fait, la façon dont les choses devraient fonctionner est que si vous avez été appelé, que vous soyez ancien ou nouveau, et que vous soyez obligé de chanter et qu’ils vous aient félicité, cela devrait Cela ne devrait pas être qu’après six mois, vous apprenez à savoir que quelqu’un d’autre chante. Les gens se moquent de vous à la maison et dans la société », dit-il.

« Pour quelqu’un comme moi, cela n’avait pas d’importance, car je n’étais pas venu chanter dans des films », conclut Kher, qui est actuellement mentor dans l’émission de télé-réalité musicale Indian Pro Music League.