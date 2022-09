Le champion de l’US Open 2022, Carlos Alcaraz, a déclaré qu’il avait toujours rêvé de devenir le joueur le mieux classé au monde. Le joueur de 19 ans a fait ces commentaires après avoir remporté le titre du simple masculin à l’US Open et décroché le numéro un mondial. 1 rang après sa victoire sur le Norvégien Casper Ruud en finale au stade Arthur Ashe.

Alcaraz a battu Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (7-1), 6-3 dans un match qui a duré environ trois heures et demie. Après la victoire, la star espagnole du tennis est devenue la plus jeune n°1 mondiale de l’histoire du classement ATP.

Son rêve est devenu réalité lorsqu’il a remporté le titre en déclarant: «C’est quelque chose dont je rêvais, être le n ° 1 mondial. J’ai dû travailler très très dur pour gagner un Grand Chelem. C’est difficile de parler en ce moment, il y a beaucoup d’émotions.

« J’ai essayé de travailler dur avec mon équipe, ma famille. C’est quelque chose qui est vraiment très spécial pour moi.

Le champion de 19 ans a attribué sa victoire à ses parents et à l’équipe et a mentionné à quel point la victoire était spéciale pour lui.

“Ma mère, elle n’est pas là, et mon grand-père. Je pensais à eux. Ma famille ne pouvait pas venir ici pour assister à la finale », a déclaré Alcaraz.

Le match était à peu près égalisé à la mi-course du troisième set, mais Alcaraz a triomphé à la fin pour soulever le trophée.

« Je dis toujours que ce n’est pas le moment d’être fatigué. Dans chaque tournoi, vous devez tout donner sur le court, vous devez donner tout ce que vous avez à l’intérieur », a-t-il ajouté.

Alcaraz a joué dans le match alors qu’il a réussi 14 as et n’a pas laissé Ruud prendre le dessus. De plus, Alcaraz avait un brillant pourcentage de victoires au premier service de 74.

En ce qui concerne Ruud, il a perdu ses deux finales du Grand Chelem cette année, d’abord il a perdu la finale de l’Open de France contre Rafael Nadal, puis l’US Open. De même, Ons Jabeur, qui a terminé deuxième du simple dames, a également perdu les deux finales du Grand Chelem cette année. Cependant, Iga Swiatek a joué un match magnifique pour décrocher le titre en simple féminin de l’US Open 2022.

