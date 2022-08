Je retiens une partie de ma taxe d’habitation – je ne paie que ce que je pense être juste car je suis furieux à propos des collectes de poubelles

UN AVOCAT refuse de payer une partie de sa taxe d’habitation parce qu’il est furieux des changements de collecte des poubelles.

Stephen Ede a déclaré que plusieurs voisins prévoyaient également de retenir leur argent, peut-être pour le prochain paiement, après les avoir exhortés à rejoindre sa cause.

Stephen Ede a retenu une partie de sa taxe d’habitation d’affilée sur les collectes de poubelles Crédit : MEN Media

Il a exhorté ses voisins à se joindre Crédit : MEN Media

Il est furieux contre les responsables du conseil de Tetney, dans le Lincolnshire, pour avoir fait passer les collectes de poubelles de tous les quinze jours à mensuelles.

La semaine dernière, il a retiré 50 £ de sa facture de taxes municipales de 300 £ et a juré de continuer jusqu’à ce qu’il y ait une résolution – et est même prêt à se battre devant les tribunaux.

Il a insisté sur le fait qu’il payait ce qui est juste, affirmant qu’il n’avait reçu que la moitié du service du conseil auquel il était habitué.

M. Ede a déclaré au Sun: «Je n’entends rien du conseil. Vous n’obtenez pas de service. Les routes sont dans un état choquant.

“Les décharges sauvages dans ce domaine sont un vrai problème. Cela ne fera qu’empirer avec les collectes mensuelles.

“Si personne ne ramasse les ordures, quelqu’un va les jeter.”

Le conseil a également publié un nouveau bac coloré pour faciliter le recyclage, mais M. Ede a déclaré que cela devenait déroutant pour les résidents.

Il a déclaré au Grimsby Telegraph: “Ce que le conseil pense que les ménages pourront faire pour accueillir ce nid de poubelles, je ne le sais pas.

“Beaucoup de gens n’ont pas de grands disques dans lesquels les empiler et on ne peut qu’imaginer l’augmentation des parasites et de la vermine si les déchets traînent pendant quatre semaines au lieu de deux semaines.

“Je n’ai aucun doute que la collecte des ordures à Tetney est devenue plus onéreuse.

“Le conseil n’a qu’à considérer le fait que ce sont eux qui ont permis la construction aveugle de nouvelles propriétés, ce qui a aggravé leur charge de travail.

“Je vais faire une prédiction. Les décharges sauvages sont une nuisance majeure.

“Cela coûte cher au conseil de nettoyer les sites à benne basculante pour constater que quelques jours plus tard, les bennes à benne basculante sont de retour.

“Il y aura une augmentation des décharges sauvages s’il y a une réduction du programme actuel de collecte des déchets. Le nettoyage coûtera plus cher au conseil.”

M. Ede vit dans le village rural de Tetney depuis 40 ans et a averti qu’il était déjà devenu un dépotoir pour les appareils électroménagers, les matelas et les déchets.

Il a ajouté : “Nous avions l’habitude de parler de Tetney comme étant le premier vrai village au sud de Grimsby/Cleethorpes.

“Cela semble maintenant être la capitale des permis de construire pour le Lincolnshire. Je peux nommer environ huit sites où se déroulent des développements de logements à grande échelle.

“Le village n’a aucune facilité à part un excellent magasin Spar. La présence policière est inexistante.

Vous ne payez pas votre taxe d’habitation ? Voici vos droits… Ne pas payer la taxe d’habitation signifie que vous devez de l’argent à votre autorité locale. Cela peut entraîner de graves problèmes juridiques. Les arriérés de taxes municipales sont connus comme une dette prioritaire, ce qui signifie qu’ils doivent être payés avant d’autres dettes comme les cartes de crédit. Et les conseils sont susceptibles de poursuivre les résidents en justice pour obtenir l’argent. Des centaines d’euros pourraient s’ajouter à votre facture globale après frais de justice et éventuellement frais d’huissier. Dans les cas extrêmes, généralement uniquement si vous ne payez pas délibérément votre impôt, vous pourriez aller en prison jusqu’à trois mois. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer votre taxe d’habitation, Citizens Advice vous recommande de demander si vous pouvez payer en plus petits montants. Les personnes à faible revenu peuvent bénéficier d’une réduction de la facture fiscale. Lorsque vous manquez un paiement, le conseil vous enverra un rappel environ deux semaines plus tard. Si vous ne payez pas dans les sept jours, vous recevrez un avis final. Cela vous indiquera de payer toutes vos taxes d’habitation pour le reste de l’année dans les sept jours. La commune demandera alors aux tribunaux l’autorisation de recouvrer la créance si celle-ci demeure impayée après ce délai. Les fonctionnaires peuvent retirer de l’argent des paiements de prestations comme le soutien du revenu, le crédit universel et le crédit de pension.

“Les routes sont dans un état épouvantable. Le seul avantage que je tire du Conseil est ce qui était autrefois la collecte bimensuelle des ordures. Cela a toujours très bien fonctionné.”

Conseiller de quartier de Tetney, le conseiller Steve McMillan a déclaré: “Je ne recommanderais jamais de retenir la taxe d’habitation à qui que ce soit.

“Cela doit être payé. C’est une obligation légale. Ce n’est pas à lui de décider du niveau.”

Il a ajouté: “Le conseil du district d’East Lindsey s’est donné beaucoup de mal pour fournir les nouvelles poubelles à couvercle violet qui sont destinées au papier et aux cartes propres. Cela coûte cher de les séparer du recyclage.

“C’est une façon de faire des économies sur le long terme.

“Les bacs gris clair seront destinés au recyclage du plastique et des canettes et désormais les résidents pourront recycler leur verre qui sera collecté et les épargner d’aller dans leurs banques de bouteilles, comme celle que nous avons sur Tetney Lock Road.”

Titulaire du portefeuille des services opérationnels d’ELDC, le conseiller Martin Foster a déclaré: “Je suis déçu qu’il sente que nous l’avons laissé tomber.

“Le nouveau système de recyclage est déployé en partenariat avec le Lincolnshire County Council et ils ont des agents qui rendront visite aux gens et discuteront des options. Je vais soumettre le cas à notre aile administrative et les agents parleront avec le résident.

“Nous avons environ 75 000 ménages et certains d’entre eux ont reçu un service de collecte assistée. Nous essayons d’aider là où nous le pouvons.”