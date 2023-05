Je ressens pour Phillip Schofield, ce n’est pas un monstre maléfique – il y a un vil hypocrite dans le nid de vipères d’ITV qui est bien pire

« Je suis tellement désolé Piers », a lu le texte d’une grande star de la télévision quelques minutes après l’annonce de ma sortie abrupte de Good Morning Britain il y a deux ans. « J’espère que tu vas bien mon pote, c’est scandaleux ce qui t’est arrivé, et tu as tout mon soutien. »

Ce message touchant de solidarité privée, jamais répété en public, aurait eu un peu plus de poids si la même star n’avait pas – comme je l’ai appris plus tard – envoyé un texto à un cadre supérieur d’ITV postulant pour mon poste.

J’ai ri en moi-même devant la duplicité effrontée de ce nom familier auréolé qui se jetterait dans ma tombe s’il pensait qu’il y avait un bonjour ! couverture de magazine possibilité de prise de vue à partir de celui-ci.

Mais je n’ai pas été surpris à distance.

Je parierais beaucoup d’argent que la même chose arrive à Phillip Schofield depuis qu’il a été limogé en tant que présentateur de This Morning.

Ironiquement, c’est sa co-animatrice de longue date, Holly Willoughby, qui a parfaitement résumé cet état d’esprit lorsque des farceurs ont une fois lancé des demandes à des célébrités pour des « hommages nécrologiques avancés » à mon sujet, soi-disant pour ITN.

« Êtes-vous ok? » a envoyé un message à Holly paniqué. « On m’a demandé d’enregistrer un message nécrologique à votre sujet ? »

« C’est un faux, » répondis-je. « Par intérêt, qu’auriez-vous dit dans votre hommage ? »

« J’aurais dit que vous étiez une partie merveilleusement aimée de la famille aimante d’ITV qui nous manquera beaucoup », a répondu Holly, « et que je suis disponible pour prendre en charge la présentation de Life Stories. »

Elle plaisantait.

Au moins, je pense qu’elle plaisantait.

Holly est une de mes amies, mais sous le sourire bénin qui ne ferait pas fondre le beurre et les publications Instagram motivantes et délicates se cache un cookie dur, ambitieux et protecteur de la marque, qui est l’une des raisons pour lesquelles je l’aime.

J’aime aussi Phillip Schofield, malgré une rupture de 25 ans entre nous qui s’est développée après que j’ai écrit une biographie non officielle de 1992 à son sujet intitulée « To Dream a Dream – the Phillip Schofield Story » et qui n’a pris fin que lorsqu’il m’a sorti longtemps, déjeuner ivre et très divertissant.

Phillip n’est pas le monstre maléfique qu’il décrit, ni l’ange que sa réputation auparavant vêtue d’un halo suggérait.

Je connais beaucoup de gens qui le détestent pour la façon dont il les a traités, y compris mes bons amis Amanda Holden et Eamonn Holmes.

Mais je connais aussi certains de ses collègues, actuels et passés, qui parlent en bien de lui et se sentent vraiment tristes que sa carrière parte en fumée comme ça.

Une chose est sûre, ce qui lui est arrivé est une preuve supplémentaire que les profondeurs abyssales des coups de poignard impitoyables dans le monde de la télévision de jour font que même le cloaque bouillonnant de la politique de Westminster ressemble à une oasis de loyauté en comparaison.

« Meute de sauvages »

Une minute, Schofield était le roi incontesté de la télévision matinale et se dirigeait rapidement vers le statut de trésor national de bonne foi – la suivante, il est une honte nationale détrônée, honteuse, vilipendée, et la risée des médias sociaux.

Et beaucoup de ces personnes qu’il pensait à tort être des amis et des collègues fidèles l’ont joyeusement jeté sur le feu de joie dans un blizzard de fuites, de calomnies et de gros titres dommageables.

Cela a été brutal à regarder, mais encore une fois, sans surprise.

Lorsqu’on m’a interrogé sur son limogeage hier et que j’ai décrit la télévision de jour comme étant « infestée par une meute de sauvages », j’ai reçu un e-mail d’un ancien cadre supérieur d’ITV disant simplement : « Vous n’avez pas tort. Nid de vipères absolu avec zéro fidélité!”

Je peux certainement en témoigner, tout comme mon collègue de TalkTV, Jeremy Kyle, qui a également été sommairement renvoyé de son émission matinale ITV de longue date et extrêmement réussie et a souffert de graves problèmes d’anxiété à cause des retombées au vitriol, dont aucune ne semblait déranger à distance les nombreux réseaux du réseau. signaleurs de vertu en santé mentale.

« Des gaspilleurs à deux visages »

En fait, j’ai vite compris qu’il y avait une corrélation directe entre la taille du sourire radieux d’un téléspectateur pendant la journée et l’onctueux « J’aime ton travail, Piers ! » flagornerie et leur sournoise duplicité.

Ces gaspilleurs à deux visages vomissaient constamment en adorant la fumée de mon cul jusqu’à mon visage et se prélassent dans la gloire reflétée des cotes d’écoute et des récompenses que j’ai remportées, mais derrière mon dos, beaucoup du même smiley, heureux, gentil-gentil les gens versaient sur moi des seaux toxiques de fumier grossier.

Ils n’ont tout simplement pas réalisé que je savais.

Vous pouvez toujours distinguer les vraies belettes par la façon dont elles détruisent joyeusement tous les autres présentateurs en votre présence – mais supposez de manière illusoire que vous ne penserez pas qu’elles le font vous aussi.

De toute évidence, tout le monde à la télévision de jour n’est pas comme ça.

J’ai rencontré beaucoup de bonnes personnes quand je travaillais dans cet environnement, et j’en ai emmené quelques-unes avec moi quand j’ai rejoint TalkTV.

Mais il y en a plus que quelques-uns que je traverserais maintenant à travers les continents pour éviter, comme Alex Beresford, le météorologue adjoint de GMB, qui m’a supplié de donner des conseils aux médias, puis a essayé – et a échoué – de se faire un nom en me prenant lors de mon dernier spectacle avec un discours d’attaque préparé à l’avance.

« Faiblesse par beau temps »

Ou les goûts de Denise Welch de Loose Women, une hypocrite vile et méchante qui fait fortune en prêchant sur la nécessité d ‘«être gentille» mais qui n’aime rien de mieux que de cracher des insultes haineuses et grossières sur Twitter.

Ou ces cadres qui me disaient régulièrement à quel point ils aimaient mon franc-parler et mes opinions franches, ainsi que les cotes d’écoute et l’argent qu’ils attiraient, au point qu’une princesse à la langue fourchue a décidé de tester leur résolution de liberté d’expression et ils se sont fanés comme des tulipes à le premier signe de glace.

Ensuite, il y avait ceux qui m’ont simplement déçu par leur manque de profondeur par beau temps, comme la star de la télévision que j’avais aidée à travers sa propre carrière difficile, et qui m’a envoyé des textos tout le temps pour dire à quel point il aimait me regarder sur GMB, mais dont je n’ai pas entendu parler pendant un an après avoir été évincé parce qu’il ne voulait pas contrarier Meghan et Harry.

Je ne connais pas toute l’histoire derrière la chute de Phillip Schofield, mais là où je ressens une empathie personnelle avec lui, c’est sur la manière dont il a été limogé.

Pour ITV, ne même pas lui donner la chance de dire au revoir à son large et fidèle public après 21 ans m’a semblé inutilement grossier, et je sais qu’il en a le cœur brisé parce qu’il me l’a dit lui-même.

Moi aussi, j’ai été privé de dire au revoir à mon public GMB et cela m’a fait mal après avoir déployé tant d’efforts pour gagner leur confiance.

Mais il peut au moins se consoler du fait qu’il a été publiquement remercié par ses employeurs.

« Pas un seul mot d’éloge »

« Phillip est sans conteste l’un des meilleurs diffuseurs de sa génération et nous le remercions pour ses deux décennies de télévision absolument formidable sur le canapé This Morning », a déclaré Kevin Lygo, directeur de la télévision d’ITV.

En revanche, je n’ai pas reçu un seul mot d’éloge ou de gratitude, malgré le triplement des cotes d’écoute de Good Morning Britain en cinq ans et qui en a fait la première émission de petit-déjeuner du pays.

« Après des discussions avec ITV », lire la déclaration de Siberia-froid de la société sur mon départ, « Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain. ITV a accepté cette décision et n’a rien d’autre à ajouter.

Évidemment, je n’avais pas du tout voulu partir, mais on m’a dit de m’excuser publiquement pour ne pas avoir cru aux conneries non fondées de Meghan Markle sur la famille royale, sinon je ne pourrais pas revenir au travail. Alors je suis parti.

Bizarrement, la directrice générale d’ITV, Dame Carolyn McCall, continue d’insister sur le fait que Mme Markle n’a rien à voir avec mon départ, ce qui est étrange parce que la princesse Pinocchio a écrit personnellement à Dame Carolyn la veille de mon départ, exigeant ma tête sur une assiette, et même soulignant le en fait, elles sont à la fois ‘femmes et mères’ pour la forcer à se débarrasser de moi. Pour dissiper tout malentendu malheureux de la variété «les souvenirs peuvent varier», peut-être que Dame Carolyn devrait simplement mettre cette lettre dans le domaine public?

Pour être juste envers Kevin Lygo, il m’a rendu plus tard un hommage émouvant lors d’un événement annuel ITV ‘Palooza’ pour les annonceurs, me comparant au méchant de Harry Potter Voldemort, puis disant ‘We miss Piers’ avant de faire un grossier ‘w * * ker ‘signal de la main, sous les acclamations bruyantes d’un public étoilé rempli de mon ancienne «famille ITV aimante pendant la journée».

Aww, merde. Merci les gars!

