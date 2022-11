Je ressens la pression de regarder d’une certaine manière après une honte cruelle, dit Adam Collard de Love Island

La star de LOVE Island, Adam Collard, s’est ouverte sur la «pression» qu’il ressent pour se conformer à une certaine image corporelle.

La star, 27 ans, est apparue non pas une mais deux fois dans la série à succès ITV, mais loin de l’émission, Adam travaille comme entraîneur personnel.

Ses réseaux sociaux montrent les clients vedettes qui s’entraînent dans son centre de fitness SCULPT, et il partage régulièrement des clichés corporels mettant en valeur son physique ciselé.

Mais Adam dit qu’il y a définitivement une certaine pression pour regarder d’une certaine manière et a discuté de la honte fine.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, la star a partagé : “Je vais être honnête, la raison pour laquelle je me suis mis au fitness était parce que j’avais environ 16 ans et je n’aimais vraiment pas mon corps tel qu’il était.

“Je me suis fait remarquer à l’école et j’ai reçu de mauvais commentaires parce que j’étais grand et un peu en surpoids.

“Mais grâce à cela, j’ai une petite voix dans la tête qui me permet de rester sur la bonne voie, mais il y a vraiment une pression pour avoir une certaine apparence.”

Discutant de la “honte mince” qu’il a reçue, Adam a expliqué: “Ce qui est un gros problème, par exemple, c’est que ma belle-mère pense qu’elle est adorable et dit des choses comme” tu as l’air maigre à la minute “et elle pense que c’est un compliment.

“Mais des commentaires comme celui-là peuvent vraiment vous déprimer et j’en connais d’autres qui ont été affectés par des commentaires comme celui-là. Vous devez être prudent de nos jours en disant ces choses.

« Toute cette conversation autour de cette question est quelque chose qui me passionne énormément. J’en parle beaucoup.

“Vous ne savez pas quelle est la situation de quelqu’un, donc être appelé super maigre pourrait l’affecter négativement, de la même manière qu’être appelé super gros.

“Cela dépend à qui vous parlez, mais pour certains, cela pourrait être un déclencheur pour eux.”

Cela survient alors qu’Adam s’est ouvert sur sa séparation avec la co-star Paige Thorne après avoir été accusé de flirter avec d’autres filles.

Le soleil a révélé le mois dernier qu’Adam et Paige, 25 ans, qui se sont rencontrés cette année dans la série à succès de l’émission à succès, l’avaient appelé un jour, et tandis que Paige a discuté de son côté des choses, Adam est resté silencieux sur la question.

Paige s’est séparée de l’entraîneur de fitness en ligne après la sortie de vidéos d’Adam lors d’une soirée avec ses bras autour de l’autre femme.

S’exprimant ouvertement, Adam admet qu’il “n’aurait pas dû avoir son bras autour [the girl]” comme il l’a fait, mais a dit que tout avait été mal interprété.

Il a expliqué: «J’ai entendu tellement de fausses informations ces derniers jours, alors je sens que je dois maintenant dire ce qui s’est réellement passé.

“Ce que vous ne voyez pas réellement dans la vidéo, c’est que l’appareil photo fait le tour et je prends des photos avec tous ses amis comme ça et je prends des photos avec tous.”





Adam a expliqué que c’était “tout ce qui s’est passé”, ajoutant que ce n’était qu’un “instantané”.

La star a poursuivi: “C’était juste un rire et continuez. Encore une fois, une autre chose que vous ne voyez pas, c’est que deux de mes amis sont en fait à gauche et à droite.

« Tout ce que nous faisions était d’attendre de la nourriture et de prendre des photos avec des gens là-dedans.

“La fille blonde a déclaré publiquement qu’elle était rentrée chez elle toute seule et encore une fois à la fin de la vidéo, vous ne la voyez pas aller à gauche et moi aller à droite. Mais cela n’a pas d’importance parce que les gens veulent croire ce qu’ils veulent croire.

Adam a ajouté que le lendemain matin était difficile, car il savait que c’était le “début de la fin” de sa relation avec sa petite amie paramédicale Paige.

