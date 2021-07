« Je ressens des émotions très fortes »: la reine du patinage artistique Tuktamysheva, qui aime le Zenit, laisse entendre qu’elle pourrait inclure le football dans une future routine

L’ancienne championne du monde, d’Europe et de Grand Prix Tuktamysheva n’a jamais eu peur de présenter des éléments inhabituels dans ses programmes, notamment lorsqu’elle a dansé sur le tube « Toxic » de Britney Spears en 2018 tout en se déshabillant pour un soutien-gorge et une culotte.

La jeune femme de 24 ans a fait preuve de bon sens pour combiner des éléments de culture pop et de burlesque dans cette routine risquée, et elle pourrait capitaliser sur un attrait plus croisé en réunissant deux des sports les plus populaires de Russie pour une future performance séduisante.

« Le fait est que le football [provides] un échauffement cool et intéressant, que nous utilisons parfois lors de la préparation », Tuktamysheva a déclaré à son compte Instagram plus de 285 000 abonnés, accompagnant son message d’une photo d’elle dans les gradins de la vaste maison Gazprom Arena de Zenit.

« Peu de gens le savent. Peut-être devrais-je envisager d’inclure un ballon de football dans l’un de mes programmes. Qu’en dites-vous ?

Le fan de longue date des champions de Russie actuels a été étroitement associé au club, présentant des sections sur leur chaîne YouTube dans le passé, ainsi que des séances de questions-réponses sur leur terrain d’entraînement et de danse avec un ancien défenseur de longue date. Luis Neto en soutien au travail caritatif du club.

« Tout le monde sait que je suis depuis longtemps enraciné pour Zenit », a-t-elle déclaré, écrivant le jour où le club a remporté la Supercoupe de Russie avec une victoire 3-0 sur le Lokomotiv Moscou.

« Et j’attends avec impatience le début de la nouvelle saison. C’est au stade, en tant que spectateur, que je ressens des émotions très fortes. »

Le Zenit lancera sa défense de titre à Khimki samedi, bien que Tuktamysheva devra attendre au moins le 7 août, date à laquelle ils disputeront leur premier match à domicile, pour avoir la chance de les voir en action à Saint-Pétersbourg.

‘The Empress’ a connu une superbe année, terminant deuxième aux Championnats du monde en mars alors que la Russie a balayé le podium à Stockholm.