‘Je ressens déjà des contractions’ Lisa Haydon révèle la date d’accouchement de son troisième bébé

L’actrice et mannequin Lisa Haydon, qui a épousé l’homme d’affaires Dino Lalvani, attend leur troisième enfant et cette fois, ils accueillent une petite fille.

«Notre troisième enfant, une fille, doit arriver le 22 juin, mais je peux déjà sentir les contractions, donc cela pourrait arriver plus tôt. Quand Zack est né, Dino et moi nous sommes dit : « D’où vient cet ange ? Et quand Leo est né, il était une force de la nature, et nous nous sommes dit « C’est notre enfant, l’autre est un ange » », a déclaré News 18 en citant son interview avec Harper’s Bazaar India.

Elle a également ajouté: « Zack, qui a quatre ans maintenant, est très excité à l’idée d’avoir une petite sœur… Je pense qu’il était un peu jaloux quand Leo est arrivé, mais il a maintenant hâte d’être un grand frère.

En juin, Lisa a posé avec ses fils pour une photo de couverture du magazine Harper Bazaar India. Elle affichait son baby bump dans un haut de bikini blanc associé à un bas noir et blanc. Zack et Léo sont adorables en train de poser avec leur maman.

Elle avait partagé les photos et sous-titré le message comme suit : « Tellement fière de ce petit moment avec tous mes bébés. Nous avons d’abord pris cette photo et ce sont les cinq seules minutes qu’ils ont tous les deux gardés immobiles et ont regardé la caméra. Dieu merci pour les petites miséricordes Merci à l’équipe @bazaarindia pour votre amitié et votre soutien à CHAQUE étape de la vie. Et à l’incroyable équipe qui a réussi ici à HK !… »

Au travail, Lisa a été vue pour la dernière fois dans ‘Ae Dil Hai mushkil’ et est souvent vue en train d’animer des émissions de téléréalité.