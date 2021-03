L’actrice hollywoodienne Drew Barrymore dit qu’elle ressent une certaine symétrie avec la comédienne indo-canadienne Lilly Singh. « Lilly et moi avons la chose la plus excitante en commun qui est notre amour pour les macaronis et le fromage », a déclaré Barrymore sur The Drew Barrymore Show tout en accueillant Lilly en tant qu’invité.

