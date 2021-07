« Je ressemblais à un crackhead »: Ostovich de Bare Knuckle affamé après avoir laissé très peu à l’imagination dans le face-à-face de VanZant (VIDEO)

Les deux combattants semblaient impressionnants alors qu’ils pesaient dans une ombre sous la limite de poids léger de 130 livres à laquelle ils seront en tête d’affiche du Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) 19, se rencontrant pour la deuxième fois de leur carrière dans une bataille de deux des scrappers les plus suivis sur les médias sociaux et une opportunité pour Ostovich de marquer 1-1 dans la série.

Ostovich a avoué qu’elle avait fait des sacrifices pour prendre du poids, comparant ce qu’elle percevait comme sa maigreur à une toxicomane alors qu’elle s’adressait à son compte Instagram de plus de 793 000 après avoir posé dans une tenue Adidas maigre sur la balance.

« C’est tellement agréable de manger du pain et des glucides » a-t-elle déclaré avant ses débuts au BKFC.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par HFG Hawaiian Fight Gear (@hawaiianfightgear)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par MMAFLAMES (@mmaflames)

« Je me sens si bien – mes joues sont à nouveau remplies, Dieu merci. J’avais l’air d’un crack.

« Merci d’être venu aujourd’hui et d’avoir soutenu votre fille, et aussi pour tout l’amour en ligne. Vous êtes incroyables. J’ai hâte de jouer demain, le plus dur est fait. »

VanZant a gagné via une soumission de brassard au deuxième tour lorsque la paire photogénique s’est rencontrée à l’UFC en janvier 2019 – l’un des deux seuls combats pour Ostovich avec la promotion, aboutissant à une défaite contre Gina Mazany en novembre dernier.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Rachael Ostovich (@rachaelostovich)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

La sensation en ligne, qui a perdu contre Amanda Ribas lors de son combat ultérieur en juillet 2020 avant de quitter l’UFC, portait une tenue moins révélatrice de bas de survêtement et d’un soutien-gorge de sport alors qu’elle renouait avec l’un des seuls combattants à avoir des adeptes près d’elle. base de fans de près de trois millions.

Le dévot Christian VanZant a cité un verset de la Bible alors qu’elle faisait son rapport de la pesée avant le combat au Florida State Fairgrounds à Tampa, promettant : « L’heure de la violence. Demain, nous partons en guerre. »

Ostovich a déclaré qu’elle s’était entraînée avec un os orbital cassé et une épaule blessée avant son combat précédent avec VanZant, décrivant ce camp d’entraînement il y a près de trois ans comme « horrible ».

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

« Au niveau de l’entraînement, c’est totalement différent » elle a parlé à MMA Junkie de son passage à la forme notoirement brutale de la boxe. « Le poing nu n’a pas de gants, donc il y a beaucoup d’ajustements à faire. Je me sens vraiment bien, en paix et prêt à partir.

« Celui-ci était très attrayant parce qu’ils m’ont dit que c’était Paige VanZant. Je me suis dit: » Oui, j’aimerais revenir en arrière. » Revenir dans un meilleur environnement, je ne suis pas blessé – j’ai hâte.

« C’est un sport différent, ce n’est pas du MMA. Je comprends, mais dans mon esprit, je combats à nouveau Paige VanZant, seulement c’est du stand-up. J’ai hâte d’obtenir cette victoire.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

« Je suis dans un endroit tellement meilleur émotionnellement, physiquement et spirituellement. Je dois juste me concentrer sur un » art martial « .

« Tout d’abord, je suis une mère. Ma fille a huit ans, elle me surveille toujours.

« Je veux être ce modèle et je veux qu’elle me regarde et dise ‘c’est ma mère’. Je veux qu’elle soit fière de moi et j’ai l’impression que c’est si loin, si bien. »