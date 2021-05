«  Je remercie pleinement Roman  »: la légende de Chelsea Axed Frank Lampard n’a aucun regret de son règne malgré le limogeage d’Abramovich

Lampard a reçu un appel fin janvier qui déclarait que ses services n’étaient plus nécessaires dans le club où il avait remporté la Ligue des champions et de nombreux titres de champion en tant que joueur.

Il a été amené à stabiliser le navire à Stamford Bridge après une seule expérience d’une saison en tant que manager avec la tenue de championnat Derby County à un moment où l’avenir immédiat de Chelsea ne semblait pas clair: ils étaient au milieu d’une interdiction de transfert qui a été encore compliquée par le départ. du joueur vedette Eden Hazard au Real Madrid, forçant Lampard à se tourner vers l’académie chère du club mais, jusque-là, au moins, sous-performante.

Il a supervisé l’intégration dans la première équipe de Mason Mount – récemment annoncé comme le premier joueur anglais de l’année de Chelsea depuis 2006 – Reece James, Callum Hudson-Odoi et d’autres, donnant à l’équipe tristement célèbre pour ses importations étrangères une colonne vertébrale solide et locale.

Un accent supplémentaire a été mis sur le régime de Lampard lorsqu’il avait de l’argent à dépenser – et il le faisait. Le duo allemand Timo Werner et Kai Havertz, ainsi que l’arrière latéral anglais Ben Chilwell, sont arrivés. Les expérimentés Thiago Silva et Edouard Mendy ont été recrutés pour mettre un pansement sur la ligne arrière poreuse de Chelsea.

Et cela a fonctionné pendant un certain temps. À un moment donné en novembre, Chelsea était au milieu d’une longue séquence sans défaite et avait atteint le sommet de la Premier League.

Mais ensuite, dans une certaine mesure, les roues sont tombées de Chelsea de Lampard et ils ont bégayé en 2021 sans aucune forme, avec Werner et Havertz n’ayant pas réussi à produire le type d’impacts que leurs frais de transfert alléchants exigeaient.

Lorsque la nouvelle est arrivée que Lampard avait appris que ses services n’étaient plus nécessaires, cela est venu en tandem avec un message sincère du propriétaire Abramovich qui soulignait l’impact de Lampard sur Chelsea au cours des deux dernières décennies, et comment ses efforts resteront dans l’histoire du club – une variante du slip rose rarement offerte à un manager sortant de Chelsea.

« J’ai adoré ça, » Lampard a raconté au Daily Mail le message d’Abramovich.

« Je ne pourrais jamais m’asseoir ici et dire que j’ai autre chose que de la reconnaissance pour ce qu’il a fait pour ma carrière. J’ai été déçu parce que je sentais que nous pouvions changer les choses. J’ai vu les matchs se présenter comme des opportunités pour gagner des points.

« Votre fierté en prend un coup, cela ne fait aucun doute. C’est humain. Mais avec réflexion, j’aurais été absolument naïf de penser que ce serait différent pour moi-même que pour les managers dans le passé.

« L’histoire dit que Chelsea a apporté des changements et parfois, ils ont un réel succès à l’arrière de celui-ci. Ce n’était jamais à moi d’aller à l’encontre de leur modèle. J’apprécie pleinement Roman pour cette opportunité. Je ne peux que regarder en avant.«

Selon les rapports, Lampard a vraiment hâte – et pourrait bien être de retour dans la direction de la Premier League si l’on en croit les rumeurs selon lesquelles il serait en ligne pour remplacer l’ancien patron de l’Angleterre Roy Hodgson à Crystal Palace.

Lampard dit qu’une multitude de managers – Hodgson inclus – ont pris contact après son licenciement en janvier pour lui rappeler que le licenciement est un élément naturel de la gestion du football.

« Tous, avant tout, ont déclaré: « Vous n’êtes pas un manager tant que vous n’avez pas été limogé ». Cela a été un succès, mais j’ai ensuite commencé le processus de réflexion. Je ne voulais pas rester à la maison et jeter le blâme ailleurs. C’était plus: «Que puis-je faire mieux?»

« Roy Hodgson était incroyable. J’ai parlé à Roy une semaine après avoir quitté Chelsea et il m’a donné certains des meilleurs conseils calmes et recueillis. Je suis toujours prêt à écouter ces managers. «

L’homme choisi pour remplacer Lampard à Stamford Bridge, Thomas Tuchel, est à un match de livrer une Ligue des champions à Chelsea, tout comme Lampard l’a fait en tant que joueur et capitaine à Munich en 2012. Lampard admet qu’il aime ce qu’il a vu de son successeur. .

« Je lui ai envoyé un message le jour où il a obtenu le poste, dit Lampard.J’ai senti que c’était la bonne chose à faire. C’est comme ça. Je me souviens être venu sur le terrain d’entraînement un mois auparavant et que les gens parlaient de la façon dont il avait quitté le PSG.

« C’est le football. Alors je lui ai envoyé un message et il m’en a gentiment renvoyé un. Les gens de Chelsea me disent qu’il est un type de haut niveau, et il a fait des choses vraiment positives avec l’équipe. »«

Lorsque Lampard reviendra à la direction, que ce soit au Crystal Palace ou ailleurs, il dit qu’il aimerait une fois de plus être de retour dans le vif du sujet.

« Ce avec quoi je me réveille chaque jour, c’est: «Je veux travailler à nouveau». J’adore l’idée d’essayer d’améliorer des individus ou une équipe. Je suis devenu accro à ça.

«De la minute où je suis entré à Derby à cette minute maintenant, c’est quelque chose que je me sens obligé de faire.

« Je veux à nouveau gérer un grand club et je veux le réussir. Tout le monde sait ce que je ressens pour Chelsea et cela ne changera jamais.

« Mais il peut y avoir d’autres opportunités en cours de route, une autre voie – nous verrons donc. «