Je remercie humblement l’adage “moins c’est plus” – Shaw Local

Je sais que c’est Thanksgiving. Cependant, si vous vous attendez à une colonne romantique avec des foyers chaleureux, des dindes glacées et des grands-parents grincheux, cherchez ailleurs. Je ne suis pas Norman Rockwell.

Mais en partant positivement, laissez-moi vous assurer que j’aime les gens. Eh bien, certaines personnes. Le plus souvent. OK, de temps en temps.

Bien sûr, si pressé, je devrais dire moins d’un quart du temps. Peut-être un huitième.

Certains d’entre vous, comme ma femme, s’entendent bien avec tout le monde et ne rencontrent jamais d’étranger (« D’où venez-vous ? Quelle est votre saveur de crème glacée préférée ? Croyez-vous à la théorie des cordes ? »).

Et vous, mes fidèles lecteurs, je alors appréciez et appréciez les rencontres car, entre autres raisons, vous avez manifestement d’excellents goûts littéraires.

Mais certaines personnes, comme Huck Finn pourrait le dire, je ne veux pas de camion avec. Prenez la femme qui commande de la viande dans l’une de nos épiceries.

Je suis le suivant dans la file, traînant autour de la vitrine en verre de viande et de poisson, prêt à annoncer “JE SUIS !!!” quand le boucher appelle, “Qui est le prochain?” si quelqu’un devait essayer de klaxonner avant moi (ce magasin, incroyablement, n’a pas de système Pick-a-Number, en supposant, peut-être, que la plupart des clients, contrairement à moi, seront patients et indulgents).

La femme dit au boucher qu’elle veut une demi-livre de surlonge hachée. Le boucher le pèse, l’emballe et le fixe. Puis elle commande une livre de la même chose. Le boucher répète le processus. Puis elle commande une livre et demie. Puis deux livres. Le tout emballé séparément.

Au bout de 10 minutes peut-être (j’en ai l’impression d’en avoir 30), le boucher cède le dernier de ses caprices. « Maintenant, des poitrines de poulet », annonce-t-elle en marchant vers moi. “Celui-là,” dit-elle en pointant. « Non, celui d’en face. Non, oui, là. Maintenant, le un deux vers le bas. Non, DEUX vers le bas.

Elle ne dit peut-être pas exactement cela, mais c’est proche.

“Maintenant, les cuisses de poulet”, dit-elle.

Si elle avait regardé, elle aurait vu de la fumée noire sortir de mes oreilles, de mon nez et de ma bouche. Mais indifférente au temps qu’elle prend, la femme sélectionne des cuisses de poulet avec l’exactitude de choisir une bague de fiançailles.

Enfin, ses multiples colis transportés, elle roule dans l’allée du pain et soudain, à sa place, un homme qui aurait pu commander la flotte du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale (cheveux blancs ondulés, blazer bleu, pantalon habillé, mocassins en cuir) apparaît comme si téléporté par l’Enterprise. Penché sur le comptoir, il dit au boucher presque à voix basse : « Merci pour votre temps.

« De rien », ai-je envie de dire, mais abstiens-toi, à mon plus grand regret.

Alors que l’homme se tourne et suit sa femme, je siffle au boucher : « Elle voulait des paquets séparés ? Tu plaisantes ! Quel crétin.”

Bien sûr, “jerk” est un euphémisme que j’utilise ici pour remplacer la vraie chose.

Ce qui est incroyable, ce n’est pas tant ce qu’elle a demandé ; peut-être avait-elle une bonne raison pour des emballages séparés, comme donner à ses enfants différents poids de surlonge hachée pour les premiers cadeaux de Noël.

Ce qui est incroyable c’est que elle ne s’est pas excusé auprès de moi ou du boucher. Ce qui est incroyable, c’est que son mari s’excuse auprès du boucher, mais pas auprès de moi. Ce qui est incroyable, c’est le charme facile de son mari lorsqu’il nettoie après sa nature égoïste, comme le balai de fin de générique du défilé de Rocky et Bullwinkle.

Si vous avez absolument besoin d’une morale réconfortante pour Thanksgiving, que diriez-vous de “moins c’est plus”, de la quantité que vous mettez dans votre assiette à la table du buffet, à la réduction de votre thermostat, à l’achat de voitures écologiques, au temps passé sur les écrans et les réseaux sociaux. médias?

Et, Madame, pour emballer le surlonge haché.

• La poésie et la prose de Rick Holinger ont été publiées dans plus de 100 revues littéraires. Il est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.