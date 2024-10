Je regrette certaines choses que j’ai faites dans la maison de Big Brother – Ruthee

Un colocataire dans le récemment conclu Grand frère Naija (No Loose Guard) neuvième saison, Ruth Akpan, alias Ruthee, a déclaré qu’elle se sentait spéciale d’avoir une deuxième chance dans la maison BBN même si elle n’a pas eu la chance de concourir pour le prix en argent une deuxième fois.

Dans une interview avec Scoop du dimanchea-t-elle déclaré : « Je ne me suis pas sentie mal de retourner chez Big Brother même si j’y suis retournée en tant qu’invité la deuxième fois. J’étais heureux d’avoir une seconde chance parce que cela n’arrive pas à chaque fois et cela m’a rendu spécial.

En réfléchissant à son séjour à la maison, Ruthee a reconnu avoir eu des moments passionnés avec ses collègues colocataires, admettant qu’elle regrettait certaines choses qu’elle avait dites. Elle a toutefois souligné sa volonté d’aller de l’avant et de ne pas revenir sur les conflits passés.

Abordant les idées fausses sur sa personnalité, Ruthee a précisé : « Je ne suis ni impolie ni fière, mais je travaille avec énergie. Je pourrais être dans le même espace avec de nombreuses personnes et être cordiale avec elles toutes. Mais si l’ambiance ne me donne pas ce que je veux, alors c’est non.

Ruthee a également révélé qu’elle n’était pas fan de maquillage mais qu’elle aimait avoir son brillant à lèvres avec elle à chaque fois.