Je regrette amèrement d’avoir soutenu Boris Johnson – maintenant il est clair qui est le choix de l’acheteur de carburant pour le Premier ministre

CHERS Liz et Rishi,

Les prix à la pompe sont enfin en train de baisser, bien qu’à un rythme d’escargot.

Le coût écrasant du plein pour les 37 millions d’automobilistes britanniques doit être abordé par notre prochain Premier ministre

Liz Truss a déclaré au débat sur la direction du Sun sur TalkTV que la réduction temporaire de 5 pence d’un an de Rishi Sunak sur les taxes sur le carburant restera permanente Crédit : PA

Mais, sur la base des prix de gros actuels, l’essence et le diesel à la pompe devraient être inférieurs d’au moins 20 PENCE par litre à l’heure actuelle.

Le coût écrasant du plein pour les 37 millions d’automobilistes britanniques doit être abordé par notre prochain Premier ministre.

Les prix exorbitants à la pompe n’ont pas seulement modifié notre comportement au volant.

Pour un nombre important de familles et de petites entreprises en difficulté, ces coûts exorbitants ont ruiné leur capacité à fonctionner efficacement, à mener une vie quotidienne normale et à profiter d’une liberté de conduite illimitée.

La haine des patrons des grandes sociétés pétrolières par les gens qui ont du mal à payer pour chauffer leur maison et faire le plein de leur voiture ne peut être exagérée.

Les derniers profits obscènes de Shell et BP ont monté en flèche en raison de l’imprévisibilité des prix mondiaux du pétrole.

IDÉALISME MAL INFORMÉ

Ces énormes profits n’ont pas été réalisés grâce à un sens aigu des affaires.

Tout a été dû à la pure chance.

Il s’agit d’un modèle commercial de cartel qui exploite une ressource essentielle et qui est autorisé à le faire sans véritable contrôle.

Pire encore, ces entreprises géantes ne répercutent délibérément pas les baisses importantes des prix de gros de l’essence et du diesel sur les conducteurs.

BP a triplé ses bénéfices au cours des trois derniers mois pour atteindre 7 milliards de livres sterling, mais ils ont refusé de réduire les prix à la pompe, comme le fait son rival Total-Energies en France.

Faire du profit, c’est bien, mais faire du profit à cause d’une guerre, c’est odieux.

Le gouvernement doit assumer une grande partie du blâme pour avoir aggravé la crise déjà intolérable du coût de la vie.

Les ministres – y compris vous deux, en tant qu’ancien chancelier et ministre des Affaires étrangères – ont frappé les automobilistes avec des taxes sur le carburant plus élevées que nécessaire et ont permis aux profits opportunistes de la chaîne d’approvisionnement en carburant de rester incontrôlés pendant trop longtemps.

Alors, Liz et Rishi, lequel d’entre vous est le meilleur pour s’assurer que les chauffeurs et l’économie ne soient jamais exploités par les grandes entreprises ?

Lequel d’entre vous est assez audacieux pour élaborer une stratégie équitable et à long terme pour les usagers de la route, que tout le pays peut également soutenir ?

En 2019, j’ai écrit un article dans The Sun soutenant Boris Johnson comme l’ami de l’automobiliste et le meilleur choix en tant que PM.

Je regrette amèrement cette approbation.

Depuis lors, sous votre gouvernement conservateur très inhabituel, nous avons subi un tsunami de politiques anti-conducteur imposées sur le dos de coûteux signaux de vertu et d’un idéalisme mal informé.

Votre programme vert est destiné à détruire l’économie dans les décennies à venir.

Quartiers à faible trafic, zones à très faibles émissions, interdiction irréfléchie de 2030 de vendre des voitures neuves à essence et diesel et inondation de nouvelles pistes cyclables ne sont que quelques-uns des plans odieux endurés par les automobilistes.

Les ministres – y compris vous deux, en tant qu’ancien chancelier et ministre des Affaires étrangères – ont frappé les automobilistes avec des taxes sur le carburant plus élevées que nécessaire et ont permis aux profits opportunistes de la chaîne d’approvisionnement en carburant de rester incontrôlés pendant trop longtemps.

Récemment, je vous ai rencontré tous les deux.

Rishi, vous vous êtes exclamé avec bonne humeur que moi et le député Robert Halfon avons été “le fléau de votre vie” pendant de nombreuses années, coûtant au Trésor des milliards de dollars en recettes fiscales perdues sur le carburant.

Je vous ai posé une question à tous les deux : “Allez-vous réduire les taxes sur le carburant d’au moins 20 pences pour atténuer la crise du coût de la vie ?”

L’Allemagne, la France, l’Irlande et l’Espagne ont reconnu que la réduction des taxes sur les carburants réduirait les pressions inflationnistes.

L’Allemagne a baissé les droits de douane de 25 pence par litre et, par conséquent, son inflation a chuté en juin à 7,6 %, contre 9,4 % ici.

Le Trésor est inondé de près de 4 milliards de livres sterling de TVA supplémentaire en raison de prix à la pompe inutilement élevés. Liz, bien que chaleureusement favorable, vous avez malheureusement été évasive, affirmant que toutes les décisions fiscales stimulant la croissance figureront sur la liste des priorités du Trésor dans un budget d’urgence immédiat.

Vous avez donné des encouragements aux conducteurs, en disant au débat à la direction de The Sun sur TalkTV que la réduction temporaire de 5 pence d’un an de Rishi sur les taxes sur le carburant restera permanente.

Rishi, vous avez dit la même chose, bien que le plan précédent prévoyait qu’il revienne en mars 2023 à son ancien niveau.

Liz, vous dites que vous êtes un allégement fiscal traditionnel, mais que vous évitez toujours ouvertement de soutenir les automobilistes en les taxant beaucoup moins.

Rishi, vous avez également contourné mon appel à réduire considérablement les taxes sur le carburant, affirmant fièrement que vous aviez fait bien plus que l’Allemagne en mettant en œuvre d’autres politiques pour soulager la crise du coût de la vie.

PRIX ÉQUITABLE À LA POMPE

Dans un accès de désespoir, vous avez renoncé à votre mantra de ne pas réduire les impôts en disant que vous allez certainement baisser la TVA sur les factures d’énergie des ménages. Mais encore une fois, seulement temporairement.

Les partisans de FairFuelUK vous préfèrent, Liz, à Rishi, à cause de vos promesses de réduction d’impôts. Mais le message est clair pour vous deux : les automobilistes ont besoin d’aide maintenant.

D’un trait de plume, celui d’entre vous qui se retrouvera au 10e rang le mois prochain peut mettre le Royaume-Uni sur la voie d’une baisse de l’inflation sans aucun impact négatif sur les revenus du Trésor.

C’est simple.

Réduisez la taxe sur le carburant de 20p, comme la plupart des pays européens l’ont fait, et introduisez immédiatement PumpWatch de FairFuelUK pour surveiller les prix équitables au fur et à mesure que nous faisons le plein.

Abandonnez les coûteux plans net zéro 2050 et concentrez-vous plutôt sur l’économie et l’amélioration des finances et de la vie des automobilistes en difficulté.

Faites ces demandes politiques populaires et de bon sens et le parti travailliste n’obtiendra pas les clés du numéro 10 en 2024.

Bien à vous, Howard