Je refuse d’accepter le récit toxique selon lequel la Grande-Bretagne est en déclin – ce n’est pas le cas et voici pourquoi

CETTE semaine, l’économie britannique s’est avérée plus résistante que beaucoup ne le craignaient – ​​avec l’inflation et les factures d’énergie enfin en baisse.

Hier, nous avons eu la bonne nouvelle que l’inflation – cette taxe insidieuse sur les chèques de paie et l’épargne – est tombée à son taux le plus bas depuis plus d’un an.

Et aujourd’hui, le régulateur de l’énergie Ofgem fixera le nouveau plafond des prix de l’énergie où les récentes baisses des prix du gaz se répercuteront sur les factures à partir de juillet.

Mais la guerre n’est pas encore gagnée.

Bien que la dernière baisse de l’inflation montre que nous sommes sur la bonne voie, il n’y a pas de place pour la complaisance, en particulier en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, où je sais que les familles en ressentent les effets.

Bien que tous les grands prévisionnistes s’accordent désormais à dire que nous sommes sur le point de réduire de moitié l’inflation cette année, cela ne se fera pas automatiquement. Nous devons garder le cap.

C’est pourquoi la réduction de moitié de l’inflation cette année est l’une des priorités du premier ministre.

L’un des principaux moteurs de l’inflation est le prix des aliments. C’est pourquoi cette semaine, j’ai rencontré des producteurs de denrées alimentaires pour examiner ce que je peux faire pour aider les consommateurs et j’ai travaillé avec l’organisme de surveillance de la concurrence pour m’assurer que les prix sont équitables pour les clients.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul à ressentir la douleur dans le magasin hebdomadaire.

Des taux élevés d’inflation des prix alimentaires frappent les consommateurs en Allemagne, en Suède et au Portugal. Dans plusieurs pays d’Europe, il s’élève à plus de 20 %.

Mais nous offrons l’un des programmes de soutien les plus généreux d’Europe aux familles à travers le pays, d’une valeur moyenne de 3 300 £ par ménage au cours de cette année et de la dernière.

Le tout, en partie, financé par des impôts exceptionnels sur les bénéfices pétroliers et gaziers.

Un autre défi est que nous avons un taux de chômage presque record, mais toujours autour d’un million de postes vacants.

Maintenant que nous avons quitté l’UE et mis fin à l’ancien modèle de migration illimitée et peu qualifiée, les entreprises devraient pouvoir recruter les travailleurs dont elles ont besoin au Royaume-Uni, sans toujours avoir à chercher à l’étranger.

Nous avons donc un plan pour remettre plus de Britanniques au travail avec une énorme expansion de la garde d’enfants gratuite, un meilleur soutien pour les personnes malades ou handicapées et un renforcement de la manière dont le régime de sanctions est appliqué pour ceux qui ne trouvent pas d’emploi.

Et nous devons également relever le défi de la croissance lente auquel toutes les grandes économies occidentales sont confrontées.

Le FMI a déclaré que nous éviterons la récession et a donné à la Grande-Bretagne une forte amélioration de nos prévisions de croissance.

Nous sommes un grand pays

La croissance signifie des emplois mieux rémunérés, plus d’opportunités à travers le pays et des revenus supplémentaires pour financer de meilleurs services publics comme notre NHS.

Une autre partie consiste à s’assurer que les entreprises britanniques peuvent se développer. C’est pourquoi nous avons réduit les impôts des entreprises de 27 milliards de livres sterling dans mon budget.

Malgré ce que vous pouvez entendre, c’est pourquoi le Royaume-Uni est l’un des meilleurs endroits pour faire des affaires.

Les malfaiteurs diront le contraire. Ils ricanent et vous disent que les meilleurs jours de la Grande-Bretagne sont derrière nous, que nous ne pouvons pas devenir l’économie la plus dynamique d’Europe et que l’inflation élevée est là pour rester.

Mais je dis que nous sommes un grand pays, avec des secteurs de croissance en plein essor, une perspective mondiale et des talents de classe mondiale.

Nous avons fait face à une inflation élevée dans le passé et nous le ferons encore.

Oui, nous avons connu une période difficile avec une pandémie et le choc énergétique de Poutine. Mais en lisant certains journaux récemment, on pourrait penser que nous étions les seuls à faire face à des défis économiques.

Alors regardons les faits.

Depuis le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni a connu une croissance plus rapide que la France, le Japon et l’Italie – et à peu près au même rythme que l’Allemagne.

Nous restons le neuvième fabricant mondial, le deuxième exportateur de services, la troisième économie technologique, le deuxième pôle financier et le siège des plus grands secteurs européens des sciences de la vie, du cinéma et de la télévision.

Un récent rapport des auditeurs PwC a révélé que le Royaume-Uni était le troisième pays le plus attractif pour les PDG développant leurs activités, Marks & Spencer, BAE et Pinewood Studios annonçant tous des milliers d’emplois ici.

Si les grandes mises à jour de nos prévisions de croissance nous montrent quelque chose, c’est que vous ne pouvez pas écarter la Grande-Bretagne.

Pour répéter ce qu’un chef de banque américain aurait dit à ses clients le mois dernier à propos de l’économie britannique, « nous nous sommes trompés, purement et simplement ».

Mais nous n’atteindrons nos ambitions et n’atténuerons les pressions sur les familles et les entreprises qu’en nous tenant au cap, en tenant fermement nos décisions difficiles et en refusant d’accepter ce récit toxique selon lequel la Grande-Bretagne est en quelque sorte en déclin.

Le premier ministre a établi trois priorités économiques claires que nous mettrons en œuvre : réduire de moitié l’inflation cette année, faire croître l’économie et réduire la dette.

C’est sur cela que nous vous avons demandé de nous juger.

Et bien que cette semaine montre que nous avons fait des progrès, nous ne nous faisons pas d’illusions – le travail n’est en aucun cas terminé.

Mais si nous nous en tenons au cap, ce sera le cas.