Je réduirais les impôts des travailleurs et donnerais un véritable coup de pouce à la Grande-Bretagne si j’étais le chancelier britannique

La Grande-Bretagne a tellement de potentiel – mais il est gaspillé.

Si j’étais le chancelier britannique donnant la déclaration d’automne la semaine prochaine, je me concentrerais sur deux choses.

Rachel Reeves du Labour dit qu’elle réduirait les impôts des travailleurs si elle était chancelière Crédit : Getty

J’agirais rapidement sur le pacte mondial pour lutter contre l’évasion fiscale des grandes entreprises, pour rapporter jusqu’à 7 milliards de livres sterling aux finances publiques, déclare Rachel Reeves Crédit : PA

La première consisterait à faire des choix plus équitables pour les travailleurs.

Pendant trop longtemps, vous avez porté le fardeau fiscal.

Il semble que chaque fois que les impôts augmentent, cela vous tombe dessus.

Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que cela n’arrive.

Cela signifie une taxe sur les bénéfices exceptionnels pour les producteurs d’énergie qui réalisent des profits époustouflants.

Je supprimerais les échappatoires fiscales injustes comme le statut de non-dom et les allégements fiscaux pour les patrons de capital-investissement.

Et j’agirais rapidement sur le pacte mondial pour lutter contre l’évasion fiscale des grandes entreprises, pour rapporter jusqu’à 7 milliards de livres sterling aux finances publiques.

Ce sont des choix simples et plus justes que je ferais.

Mais la Grande-Bretagne mérite plus qu’une économie sûre.

C’est pourquoi l’autre chose que je présenterais la semaine prochaine est un véritable plan pour faire croître notre économie.

Au cœur de cela se trouve notre promesse d’investir dans de bons emplois dans les industries britanniques grâce à notre plan de prospérité verte.

Des constructeurs et plombiers nécessaires pour isoler les maisons, aux ingénieurs et exploitants de nouvelles centrales nucléaires et éoliennes, notre plan nous aidera à mener le peloton.

Notre revue de démarrage démêlera les problèmes qui freinent les nouvelles entreprises et nous aidera à faire de la Grande-Bretagne le meilleur endroit pour lancer et développer une entreprise.

Et notre mission de fixer les tarifs des entreprises fera à nouveau prospérer nos rues commerçantes.

C’est le plan de croissance à long terme du Labour.