Cela fait un peu une semaine parce que, après avoir soutenu l’idée de Piers Morgan comme prochain Premier ministre (avec moi comme son adjoint), j’ai été invité à apparaître sur Good Morning Britain pour parler à lui et à Susanna Reid.

Quand j’ai regardé mon petit segment en arrière, je peux voir que je regarde partout en répondant aux questions. C’est parce que je pensais que nous ne faisions qu’un essai et que je n’avais pas réalisé qu’il serait diffusé à la télé.

Les producteurs avaient essayé de me faire utiliser ce truc zoomy mais je leur ai rappelé que j’avais été élevé avec un boulier.

Ils ont essayé de m’apprendre à faire pression sur ceci et cela, mais ils ont passé beaucoup de temps à rire et il y avait trop d’hilarité pour que l’un ou l’autre de nous se concentre. Donc, à la fin, nous avons abandonné et sommes restés fidèles à FaceTime parce que je sais comment l’utiliser – seulement juste.







Heureusement, je n’ai été filmé qu’à partir de la taille. J’espère que les téléspectateurs ont cru que je portais un pull en molleton rose et que je n’avais pas chronométré qu’il s’agissait en fait de ma robe de chambre.

J’étais plein de nerfs et d’un sac de vent avant, mais je me suis souvenu que je ne pouvais être que moi-même.

Quand j’ai dit à Piers que si j’étais sa mère, je prendrais une aiguille et un morceau de coton et coudrais ses lèvres, il a dit que c’était quelque chose, venant de la mère du plus mauvais garçon du football moderne.

Et c’est ce que beaucoup de gens n’ont pas compris à propos de Robert. Les gens disaient qu’il était un joueur sale et qu’il restait toujours coincé, mais souvent ses managers lui disaient de jouer comme ça. Quand j’étais en colère contre les gens qui le huent, Robert a déclaré: «C’est mon jeu et tout le monde ne va pas l’aimer.»







Les gens qui le huent n’ont pas vu les gentilles choses que Robert fait toujours tranquillement. Comme le temps où nous étions en vacances ensemble en Espagne, et pendant que lui et mon défunt mari Colin partaient pour regarder un match de football, sa femme Sarah et moi sommes allés faire du shopping. Elle m’a emmené dans un magasin de chaussures chic appelé Jimmy Choo, où mes tongs Asda ont coulé sur le tapis crème le plus beau et le plus profond.

Sarah m’a demandé d’essayer des sandales plates, mais j’ai refusé quand j’ai vu le prix de 700 £. Elle a dit: «Mais Robert veut vraiment que je t’achète quelque chose de gentil». J’ai dit: «Je pourrais acheter un réfrigérateur, un congélateur et une machine à laver pour cet argent, donc pas question». Mes numéros Asda sont vraiment très bien.

Notre Robert fait toujours des choses comme ça. Parce que vraiment, derrière son image, il est doux.

Pareil pour les jetées. J’ai vu à quel point il était ému lorsqu’il a interviewé Vinnie Jones au sujet de la perte de sa femme, et j’ai vu à quel point il se sentait ému de parler au capitaine Tom. Et je ressens la même chose quand je vois ce visage agité de son effraction dans un sourire – je pense: «Bénissez-le – c’est un homme avec un vrai esprit».

C’est pourquoi nos Robert et Piers s’entendent – ils sont tous les deux des gars effrontés avec un cœur d’or.

Le vaccin me donne de l’espoir

Cette semaine, j’ai ouvert une enveloppe contenant des nouvelles que j’espérais lire pendant près d’un an: c’est à mon tour de prendre mon Covid.

Mon rendez-vous est tôt le matin ce week-end, donc mon amie Sheila qui est dans ma bulle a non seulement proposé de m’y conduire mais a dit que si je dormais avec mon portable sous l’oreiller, elle me téléphonera pour s’assurer que je suis réveillez-vous assez tôt.







Les amis qui l’ont déjà eu disent que c’est vraiment bien organisé et qu’il faut environ 20 minutes du début à la fin.

Je pense que je me sentirai comme une nouvelle femme après parce que c’est un vrai signe qu’il y a de la lumière au bout du long et horriblement sombre tunnel du coronavirus.

Et cela signifie que si je me réveille mal au milieu de la nuit, je ne me sentirai pas aussi effrayé.

Je serai toujours extrêmement prudent, car j’ai suivi toutes les règles depuis mars et je ne vais pas me morfondre maintenant.

Mais avant de commencer à faire une liste de toutes les personnes que je veux embrasser quand il est sûr d’embrasser, et de tous les endroits à visiter une fois que nous nous sentirons à l’aise, je tiens à remercier tous ceux qui sont sortis de la sécurité de leur maison pour aidez autant de personnes que possible à obtenir leurs coups.

Chaque bénévole, chaque infirmière, chaque nettoyeur du centre de vaccination mérite d’être et doit être remercié.

Aux nouvelles, j’ai vu un homme qui était pilote de ligne utiliser son temps libre pour nettoyer les sièges d’un centre de vaccination après que des gens se soient assis dessus.

Et c’est pourquoi nous nous appelons la Grande-Bretagne. Parce qu’en fin de compte, nous travaillons tous ensemble dans un grand effort.

La dent sucrée

Je suis officiellement accro aux Wine Gums. La déception écrasante que j’ai ressentie lorsque j’ai laissé tomber huit sur le sol de la cuisine m’a fait réaliser. Je n’avais pas essuyé donc j’ai dû les mettre dans la poubelle. Mais avant que la pandémie ne me rende paranoïaque à propos des germes, je leur ai donné une lingette et je les ai mis dans ma bouche.

J’ai essayé de renforcer ma volonté. Mais c’est ce qui me passe par la tête juste avant de polir un sac: «Je ne mangerai certainement pas de Wine Gums. Je ne les mangerai pas. Je les mange. Oh pour l’amour de Dieu, je les ai tous mangés.

Merci, capitaine Sir Tom Moore







La nouvelle de la mort du capitaine Sir Tom Moore m’a fait sangloter jusqu’à ce que je prenne de l’air.

L’homme spécial et humble a utilisé sa force mentale d’acier et chaque once de sa force physique fragile pour aider à combattre Covid mais a été pris par elle.

Nous serons toujours inspirés par lui. Chaque fois que mes jambes jouent, je pense au capitaine Tom et je me dis: «S’il peut marcher à son âge, vous le pouvez. Maintenant levez-vous et allez-y ».

Tout le monde, même les personnes âgées comme moi, l’aimaient comme leur propre grand-père. J’espère qu’un monument à son image sera érigé dans le Yorkshire où il est né.

J’aime croire que nous allons quelque part après la mort. C’est un réconfort de penser que mon défunt mari Colin m’attendra, portant son jean et une chemise à col ouvert avec une boîte de John Smith à la main. Nous devons croire en quelque chose parce que cela nous fait moins peur de mourir.

J’imagine donc que le capitaine Sir Tom est maintenant réuni avec sa femme et l’amour de sa vie Pamela. J’espère que la douleur dans ses jambes a disparu, que son déambulateur a fondu et qu’il est entré droit dans ses bras ouverts.

