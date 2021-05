Certains fans ont été enragés par les informations selon lesquelles le destroyer du Daghestan ferait son retour très attendu à l’action le 17 juillet à l’UFC Fight Night 191, avec Thiago Moses, classé 16e, apparemment aligné comme adversaire.

Les critiques ont tagué le manager que Makhachev partage avec l’ancien champion Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, et ont demandé si des personnalités comme Rafael dos Anjos, Paul Felder et Dan Hooker avaient vraiment refusé l’opportunité de lui faire face.

« Êtes-vous sérieux? Faites mieux, » en a empoigné un, tandis qu’un autre a déclaré que le record de Moses, qui comprend deux défaites en six combats à l’UFC depuis la victoire de la Contender Series Brazil 3 de Dana White, était une démonstration de la rencontre de Makhachev « saints adversaires de Mickey Mouse ».

Le TOP 10 de la division LW est un groupe de vieux combattants lisses. Pas un seul n’a accepté le combat qui leur était offert. Peu importe ce que je vais, je vais continuer à bouger et obtenir cette ceinture bientôt, avec ou sans ces clowns. Rendez-vous le 17 juillet @ufc@espnmmahttps://t.co/j0Df3tNDaT – Islam Makhatchev (@MAKHACHEVMMA) 13 mai 2021

Makhatchev a clairement pris vent de la rétroaction négative ou était simplement en colère en général. Retweetant un message d’ESPN, le joueur de 29 ans a écrit une légende bouillonnante appelant le top 10 de la division « un tas de vieux combattants slick ass ».

« Pas un seul n’a accepté le combat qui leur a été offert, » il prétendait. « Quoi qu’il en soit, je vais continuer à avancer et obtenir cette ceinture bientôt, avec ou sans ces clowns. Rendez-vous le 17 juillet. »

Une tête plus calme a plaidé pour la patience de Makhatchev et de ses disciples. « Poids léger est tellement f * cking empilé, « ils ont commencé.

Lw est tellement f empilé. Tony, Chandler, Charles, Justin, Dustin, Conor … Il doit attendre et obtenir un combat ez pour garder la séquence de victoires est une excellente idée je pense. Si Conor & Tony perd, ils sont hors de la photo et dustin prend le prochain coup. Ensuite, l’islam aura un adversaire parmi les 10 premiers. – Zeki Çamurcu (@SadFM_Zek) 13 mai 2021

« Tony [Ferguson], [Michael] Chandler, Charles [Oliveira], Justin [Gaethje], Dustin [Poirier], Conor [McGregor]… hNous devons attendre et obtenir un combat facile pour conserver la séquence de victoires est une excellente idée.

« Si Conor et Tony perdent [their upcoming fights], ils sont hors de l’image et Dustin prend la photo suivante [at the winner of Oliveira vs. Chandler this weekend]. Alors l’Islam obtiendra un adversaire du Top 10. «

En réponse, 7-5 vairon Anthony ‘PrettyBoy’ Taylor est apparu pour informer Makhachev qu’il est disponible comme prochain adversaire.

« Bro, tu n’es même pas encore dans la cour des grands et [you’re] appelant le combat le plus dur du monde dans la division, « a lancé un expert.

« Ne devance pas toi-même. J’espère que tu y arriveras bientôt. Tu as [nice] mains. »

Un lecteur a fait valoir que le nouveau venu de l’UFC, Michael Chandler, se bat pour la ceinture à l’UFC 262 ce week-end parce qu’il est américain, qualifiant le sport de « truqué ».

Tout le monde dans le top 10 a peur de se battre @MAKHACHEVMMA ils savent qu’il est @TeamKhabib frère qu’ils se sont entraînés ensemble, ils savent qu’ils perdent face à l’Islam s’ils le combattent. Eh bien devinez quoi maintenant, il viendra dans le top 10 et Smash chacun de vous et prendre cette ceinture@danawhite@ufc@espnmma – Jordan K (@ IamJordan4U) 14 mai 2021

D’autre part, Michael Chandler vient de faire ses débuts l’année dernière a remporté un combat et maintenant il se bat pour la ceinture simplement parce qu’il est américain. Ce jeu est truqué @danawhite – Jordan K (@ IamJordan4U) 14 mai 2021

Ceux les commentaires ont fait écho aux propos de Tony Ferguson lors de la dernière conférence de presse avant la carte.

« Je vais être réel. Vous avez reçu cette merde. Vous avez le privilège de Dana White », a déclaré El Cucy à Chandler à Houston aux rires des fans et même du président de la promotion lui-même.

Passant à Nurmagomedov, Ferguson a surnommé son ancien adversaire potentiel un « f * cking b * tch » et un « p * ssy « .

« Je vais dédier cette chanson [to him] appelé «Masque désactivé». «Chasse un chèque, ne chasse jamais ab * tch». C’est Khabib, » Ferguson a plaisanté, en référence à un succès du rappeur Future du même nom.

Islam Makhachev: « Mon combat de rêve est Tony Ferguson. C’est mon combat de rêve. Je veux juste le faire prendre sa retraite. Il parle trop. Khabib est à la retraite, maintenant il continue de faire pression sur lui, pour quoi? Je suis là, j’ai un Série de 7 victoires consécutives, faites en sorte que cela se produise. » # UFC259 – Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) 7 mars 2021

En tant que l’un des amis les plus proches de Nurmagomedov qui a également été formé par le défunt père du grand 29-0, Abdulmanap, Makhachev n’a pas non plus d’amour perdu avec Ferguson.

Après avoir prolongé sa séquence de victoires à sept victoires à l’UFC 259 en dominant Drew Dober, Makhachev a menacé de retirer le vétéran de 37 ans.

« Mon combat de rêve est Tony Ferguson, » dit-il peu de temps après avoir levé la main. «C’est mon combat de rêve. Je veux juste le faire prendre sa retraite. Il parle trop.

« Khabib est à la retraite, maintenant [Ferguson] continue de le faire pression, pour quoi? Je suis là, j’ai une séquence de sept victoires consécutives, faites en sorte que cela se produise. «

Avec des défaites consécutives, Ferguson fait face à un affrontement do-or-die avec Beneil Dariush samedi. S’il gagne son prochain combat, Makhatchev pourrait réaliser son souhait une fois pour toutes.