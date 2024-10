« Je quitterai les films si Ka échoue », déclare Kiran Abbavaram

Ka de Kiran Abbavaram concourra au box-office ce Diwali contre Lucky Bhaskar de Dulquer Salmaan. Les deux films sortiront le 31 octobre. L’équipe de Ka a récemment organisé un événement de pré-sortie à Hyderabad, où Naga Chaitanya était l’invité principal.

Kiran a expliqué comment sa récente rencontre avec Naga Chaitanya à Chennai l’a amené à inviter Chaitanya, affectueusement appelée « Chay Anna », à l’événement.

« Malgré son tournage de demain, il nous a rejoint ici. Cela signifie beaucoup », a déclaré Kiran avec gratitude.

Kiran a exprimé sa gratitude pour le soutien de la famille Akkineni. «Akhil Anna m’a soutenu lors de l’événement Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha. Nag monsieur nous a bénis sur le plateau de Bigg Boss, et maintenant Chay Anna est là. Je me sens très chanceux », a-t-il partagé.

Et puis, Kiran a prononcé un discours émouvant, s’adressant à tous ceux qui critiquent et trollent Kiran depuis un certain temps. Kiran a partagé sa frustration face aux malentendus entourant son passé.

« Les gens répandent des rumeurs selon lesquelles je suis le fils d’un député ou d’un homme politique. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne veulent pas que je réussisse », a-t-il admis. Il a même mentionné qu’une maison de production l’avait un jour trollé directement dans l’un de leurs films, s’interrogeant sur la raison de ces critiques ciblées.

ఏంటి మీకు కిరణ్ అబ్బవరం తో Problème ? 8 సినిమాల్లో 4 Films décents et ce n’est pas un acteur raté. నాలాంటోడికి సినిమా తీసి Théâtre వరకు తీసుకు రావడమే Succès. – #KiranAbbavaram à #KA Événement de pré-lancement. pic.twitter.com/9GHR9yUiGu – Gulte (@GulteOfficial) 29 octobre 2024

« J’ai connu des succès et des échecs, comme tout le monde. Le simple fait de faire un film et de le sortir en salles est un exploit. J’ai fait huit films en 4 ans. Pour moi, je ne suis pas un acteur raté. J’ai livré quatre films décents.

Répondant aux critiques en ligne, Kiran a exhorté les gens à réfléchir à deux fois avant de troller. « Oui, j’ai fait de mauvais films. Cela fait partie de mon voyage. Je ne peux pas garantir le succès de chaque projet, mais je promets de faire de mon mieux », a-t-il déclaré.

Avec Ka, il a souligné qu’il s’agissait d’une « tentative honnête » et pas nécessairement d’un chef-d’œuvre, mais il s’y est tenu avec confiance. « Si quelqu’un pense que Ka est un mauvais film, j’arrêterai le cinéma. C’est ma promesse », a-t-il déclaré, soulignant le dévouement que lui et son équipe ont consacré au film.

