« Je profite de cette nouvelle phase, les gens m’ont accepté », déclare Sunil Grover à propos de son « bagage comique »

L’humoriste et acteur Sunil Grover est devenu célèbre lorsqu’il faisait partie de « The Kapil Sharma Show ». À cause d’une dispute avec Kapil, le multi-rôle Sunil a décidé de quitter la série et le programme a perdu son essence, ce qui a fini par faire parler de la ville.

Dans une interview avec une agence de presse, Sunil Grover a déclaré : « À la télévision, lorsqu’un personnage travaille, vous finissez par le faire pendant des années. Dans un format de longue histoire, vous devez définir un graphique pour votre rôle. J’essaye de m’y habituer. C’est un nouveau monde pour moi. Cependant, j’aime (jouer dans) les deux mondes. Je suis reconnaissant pour les expériences que je reçois dans cette vie. Je profite de cette nouvelle phase.

Grover a déclaré qu’il était heureux que le public l’ait accueilli dans divers rôles, malgré son « bagage comique ».

Il a ajouté : « Ce que j’ai fait plus tôt n’était pas prévu parce que j’ai commencé avec autre chose et je suis entré dans autre chose. Je viens avec tellement de bagages comiques de tant d’années. Il est difficile de casser ce genre d’image. La peur de ne pas être accepté dans certains rôles… Mais les gens m’ont accepté et j’en suis heureux.

Bien que Sunil était prêt à risquer sa vie, il craignait toujours de décevoir le public.

Il a mentionné : « Quand Vishal m’a donné ‘Pataakha’, je n’étais pas préparé ou n’avais pas l’intention de faire quelque chose comme ça. Idem pour ‘Bharat’. Le réalisateur Ali Abbas Zafar et l’équipe ont pensé à moi. Puis ‘Tandav’ est venu.

Bien qu’il soit dans l’industrie depuis 26 ans, Sunil qualifie son changement de ligne de nouveau départ et a déclaré qu’il était un «nouveau venu».

Il sera le prochain dans la série Web « Sunflower » de Vikas Bahl qui sera présentée en première sur ZEE5 le 11 juin. Alors que Grover jouera le rôle principal, le casting comprend également Ranvir Shorey, Girish Kulkarni, Shonali Nagrani et Sonal Jha.