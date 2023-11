Je préviens les crises de panique avec cette astuce savoureuse : les « bonbons de crise » sont un véritable traitement contre l’anxiété

Santé mentale





En quête d’un doux soulagement ? Eh bien, c’est nul.

Le coup de foudre d’une attaque de panique peut être terriblement époustouflant.

L’essoufflement, l’accélération du cœur, les étourdissements et les tremblements corporels provoqués par une vague soudaine d’anxiété, de peur et d’inquiétude intenses peuvent durer jusqu’à une heure, rendant les victimes pratiquement impuissantes.

Cependant, le hack délicieusement pointu d’une chérie souffrante l’a aidée à conjurer les épisodes de stress et d’aigreur.

“Mon thérapeute m’a dit de manger dans une salle chaque fois que je ressens une crise de panique”, a révélé le créateur de contenu sur la santé mentale. @Taylor.Parler dans un témoignage viral sur TikTok.

“Quand je dis que rien ne m’a jamais fait sortir plus rapidement d’une putain d’attaque de panique”, a poursuivi le blond dans le clip avec plus de 1,4 million de vues, “Je le pense vraiment.”

Les experts ont révélé un moyen surprenant de prévenir les attaques de panique – sans prescription. Shutterstock

Sur TikTok, un influenceur en santé mentale connu sous le nom de @Taylor.Talking a partagé une astuce virale visant à aider les gens à surmonter les crises de panique – avec des bonbons acidulés. TikTok/taylor.talking

Le public en ligne a convenu que les bonbons qui plissent les joues – avec des niveaux d’acide qui ont autrefois fait un trou dans la langue d’une fillette australienne de quatre ans – les ont permis de se sentir bien et en forme avant une attaque imminente.

“C’EST LE POUVOIR DE L’AIGRE !!!!!!!!”, a crié un connard solidaire.

« Les bonbons de crise ! », a taquiné un autre commentateur de la confiserie cathartique.

“N’importe quel bonbon acidulé fera probablement l’affaire, mais une ogive le fera certainement”, a ajouté un autre.

“Cela amène votre cerveau à se concentrer sur l’aigre intense à la place”, a proposé un fan. “Simple mais génial.”

“Ensuite, c’est doux après – donc c’est comme une petite récompense pour vous-même pour votre courage”, a sonné un autre.

Et les partisans de ce hack alléchant ne se contentent pas de se cogner les gencives.

En fait, un rapport d’avril 2023 du Pathlight Mood & Anxiety Center a noté les bienfaits pour l’humeur de savourer une collation aigre au milieu d’une dépression mentale.

“La panique s’ensuit lorsque notre amygdale déclenche la réaction de fuite ou de combat, Toya Roberson-Moore, directrice médicale et psychiatre de Pathlight. a déclaré à Health.com. “Une façon d’atténuer la réponse de notre amygdale et d’atténuer la panique consiste à tourner notre attention vers le moment présent à travers nos sens : le goût, l’odorat, le toucher, la vue et l’ouïe.”

« Les bonbons acidulés déplacent rapidement notre attention vers le sens du goût, intensément, ce qui à son tour atténue notre amygdale (la partie sensorielle du cerveau) », a-t-elle ajouté, « et nous donne un meilleur accès à notre cortex cérébral frontal (la partie pensante du cerveau). notre cerveau).

Malgré les avantages de manger une bouchée incroyablement amère, les chercheurs de paix intérieure doivent être avertis que tous les bonbons acidulés ne sont pas créés de la même manière.

Une créatrice de goût basée au Royaume-Uni avait l’impression d’avoir une « tige de métal » coincée dans la gorge après avoir mangé des Black Death Mega Sours – des délices qui ont été présentés comme les bonbons les plus acides du monde.

En Australie, un enfant a eu un trou dans la langue après avoir mangé des bonbons Warhead extrêmement acides. Getty Images/iStockphoto

“C’est tellement aigre qu’il a fallu un certain temps à mon cerveau pour traiter ce que je ressentais et ce que je goûtais”, a-t-elle déclaré au Post après avoir obtenu plus de 47 millions de vues sur TikTok lors d’un test de goût révélateur. « C’est tellement aigre que ton corps sent chaque acide circuler dans ton sang ! C’est comme un sentiment aigre et excentrique.

Mais avant que les personnes sujettes aux crises de panique ne s’approvisionnent en friandises gustatives, son fabricant prévient : « Une consommation excessive dans un court laps de temps peut provoquer une irritation temporaire de la bouche et/ou de l’estomac », notant que les délicieuses boules de feu sont « ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.











