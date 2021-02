Je prendrais Zlatan tous les jours

Le manager de l’AC Milan, Stefano Pioli, avait déclaré qu’il prendrait Zlatan Ibrahimovic contre Romelu Lukaku de l’Inter Milan avant la rencontre de dimanche entre les deux équipes (en direct sur ESPN + à 9 h HE).

Les deux équipes entrent dans ce match aux première et deuxième places avec l’Inter en tête du classement après la défaite 2-0 de Milan à Spezia le week-end dernier.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Ibrahimovic a fait partie intégrante de la charge pour le titre de Milan tandis que Lukaku a été au cœur du défi de l’Inter et les deux joueurs ont été impliqués dans un échange houleux lors de leur quart de finale de la Coppa Italia. Nerazzurri a gagné 2-1.

Lorsqu’on lui a demandé lequel des deux attaquants il préférait, Pioli a déclaré lors d’une conférence de presse: « Je garderais Zlatan tous les jours, même si j’ai beaucoup de respect pour Lukaku, qui montre à quel point il est un grand joueur. »

Pioli a également minimisé les suggestions selon lesquelles le concours relancerait le crachat de Coppa Italia entre les deux. Les deux ont été réservés dans l’incident, Ibrahimovic recevant plus tard un deuxième carton jaune avec Milan 1-0 à l’époque.

« Cela aurait été mieux si l’incident de la coupe ne s’était jamais produit », a ajouté Pioli. « Pourtant, dimanche est un autre match et je pense qu’il y aura des duels et des affrontements sur tout le terrain car c’est un match très important et intense. »

« Mais je pense qu’il y aura aussi un immense respect [between the two sides]. «

Milan a remporté la première rencontre de championnat 2-1 entre les deux équipes à San Siro alors que l’Inter était l’équipe locale désignée avec Ibrahimovic marquant deux fois et le Suédois a également marqué le Rossoneri but dans leur défaite en coupe.

Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic se sont affrontés alors que l’Inter battait Milan dans la Coppa Italia. Marco Luzzani / Getty Images

Mais le patron de l’Inter, Antonio Conte, a déclaré qu’il était convaincu que son équipe pouvait garder le silence sur le joueur de 39 ans.

« Notre meilleure chance est de travailler en équipe et de réduire le nombre d’erreurs », a déclaré Conte aux journalistes avant le match. « Ibra est un joueur de premier plan qui a beaucoup aidé Milan.

« Il a marqué contre nous lors des matches précédents, mais cela ne veut pas dire qu’il le fera dimanche. Mis à part le fait que ce soit lui qui marque ou non, nous ne sommes intéressés que par le résultat et donner le meilleur de nous-mêmes. »

Milan a mené la table pendant presque toute la campagne avant sa défaite à Spezia, mais Conte ne pense pas que le fait que l’Inter soit en tête ajoute à la pression.

« Nous devons toujours travailler avec le bon enthousiasme », a ajouté Conte. « Lorsque la ligue semble positive, vous devez être encore plus motivé et avoir encore plus de détermination pour bien faire. »