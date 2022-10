Je prendrai des mesures dramatiques pour arrêter la crise des migrants dans la Manche après que 30 000 bateaux aient atteint le Royaume-Uni cette année, déclare Suella Braverman

La NOUVELLE ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a admis hier soir que la crise des migrants dans la Manche était “hors de contrôle”.

Plus de 30 000 sont arrivés en canots sur nos côtes cette année, soit dix fois le total de 2018.

Mais Mme Braverman s’est engagée à “prendre des mesures dramatiques” et à modifier les lois controversées pour empêcher les immigrants illégaux de jouer avec le système.

En tête de liste, la réforme de la loi sur l’esclavage moderne afin qu’il soit plus facile d’éliminer les migrants de la Manche et les criminels étrangers.

Dans sa première interview depuis qu’elle a obtenu le poste le plus élevé au Cabinet, elle a également admis que certaines forces de police avaient été “capturées” par des groupes réveillés et “se plieraient au politiquement correct”.

Elle s’est engagée à réduire le nombre d’immigrants malgré les mesures prises par la nouvelle Première ministre Liz Truss pour laisser entrer davantage d’étrangers hautement qualifiés en Grande-Bretagne afin de stimuler la croissance.

S’adressant exclusivement au Sun dimanche à la veille de la conférence du parti conservateur à Birmingham, elle a promis de sévir contre la loi et l’ordre.

Mme Braverman a déclaré: «Il y a une crise sur la Manche et cela dure depuis bien trop longtemps. Il y a eu d’énormes tentatives pour essayer d’arrêter le problème et je pense que nous sommes maintenant à un stade où nous devons prendre des mesures dramatiques.

Elle a déclaré que le problème s’était aggravé pour “diverses raisons”, y compris la loi sur l’esclavage moderne, introduite par Theresa May pour mettre fin à l’exploitation, qui fait l’objet d’abus.

Mme Braverman a ajouté : « Ce qui s’est passé, c’est que les objectifs et la structure de cette législation ont été complètement déformés. Aujourd’hui, ce que nous voyons, c’est qu’une majorité de personnes venant d’Albanie – environ 80 % – des personnes qui traversent sur de petits bateaux prétendent être victimes de l’esclavage moderne.

« C’est indépendamment du fait qu’ils ont peut-être payé des dizaines de milliers de livres pour le privilège d’être un soi-disant esclave moderne.

“C’est aussi indépendamment du fait qu’ils auront activement cherché à venir au Royaume-Uni par une méthode illégale, illicite et dangereuse. Donc c’est abusé. »

Elle a également averti que des pédophiles étrangers, des meurtriers et d’autres criminels condamnés abusent de la loi pour empêcher leur expulsion.

Mme Braverman a déclaré: “Malheureusement, c’est une barre très basse qu’il faut franchir pour être considéré comme une victime de l’esclavage moderne, c’est ce qui gomme le système en ce moment.

Un groupe de migrants débarque à Dungeness, dans le Kent, après avoir été intercepté par un canot de sauvetage le 25 août 2022 Crédit : PA

“Et ce qui est encore pire à propos de l’esclavage moderne, et de la façon dont il est appliqué en ce moment, c’est que nous recevons des cas flagrants, qui me font bouillir le sang en termes d’abus.

«Nous avons des cas où des pédophiles condamnés, des trafiquants de drogue condamnés, des meurtriers condamnés, qui ont purgé leur peine dans des prisons anglaises – à la fin de leur peine, nous voulons les expulser parce qu’ils sont considérés comme des délinquants étrangers.

“Que font-ils? Ils revendiquent l’esclavage moderne.

Elle a parlé d’un pédo pakistanais condamné, emprisonné ici pendant dix ans, qui n’a toujours pas été expulsé du pays à cause de la loi sur l’esclavage moderne.

Mme Braverman a ajouté: «Cela, je ne saurais trop insister, afflige notre système, empêche l’expulsion légitime de notre pays de criminels graves, met en danger la sécurité du peuple britannique, sape la générosité du peuple britannique. . . et se moquer de notre pays et de notre souveraineté – et cela doit cesser.

Mme Braverman a laissé entendre qu’elle réformera la loi pour augmenter le seuil de preuve et sévir contre les personnes qui prétendent soudainement être des esclaves modernes après des années de vie ici sans soucis.

Elle devrait étoffer les plans plus tard cette semaine.

Sous son prédécesseur Priti Patel, la Grande-Bretagne a signé un accord pour envoyer des migrants de la Manche au Rwanda dans le but de dissuader les passages.

Mais le plan a été porté un coup plus tôt cette année lorsque les juges de l’Euro à Strasbourg ont bloqué le premier vol.

Le Hope Hostel du Rwanda – qui était censé héberger les migrants – est vide et la politique s’enlise dans une bataille devant la Haute Cour.

Mme Braverman a fustigé les juges européens pour leur intervention.

Et elle a averti que la Grande-Bretagne pourrait quitter la Convention européenne des droits de l’homme ou proposer une nouvelle déclaration britannique des droits pour expulser les juges étrangers des affaires britanniques.

Elle fulminait : « Ça a été contrecarré à cause, franchement, d’un tribunal interventionniste politisé à Strasbourg.

« Et une décision prise. . . où il n’y avait aucune représentation britannique, à huis clos, et d’une manière très mystérieuse, franchement.

“Nous devons vraiment revoir et regarder notre relation avec Strasbourg.”

En attendant, le Royaume-Uni est toujours attaché à l’accord avec le Rwanda et cherche à signer des accords similaires dans d’autres pays, comme l’Albanie.

Mme Braverman, qui vivait en France et parle couramment la langue, a également signalé une réinitialisation en s’engageant à travailler en étroite collaboration avec Paris pour lutter contre les migrants de la Manche.

“Nous avons une mission commune et partagée”, a-t-elle déclaré alors qu’il révélait qu’elle prévoyait de se rendre en France prochainement.

En matière de maintien de l’ordre, elle s’est attaquée aux flics réveillés qui passent plus de temps à signaler la vertu qu’à attraper des voleurs et a appelé à un retour à «la vieille école, la police de bon sens».

La semaine dernière, elle a giflé la police de Sussex après que la force a utilisé Twitter pour défendre un paedo transgenre d’être «malgenré» par le public. Elle a déclaré: «Il y a eu, dans certaines parties de notre secteur de la police, une tendance à se plier au politiquement correct, une capture par des groupes de pression et un manque de courage pour adopter la police à l’ancienne, ou ce que j’aime appeler une police de bon sens. ”

La prise de bec sur Twitter n’était que la “pointe de l’iceberg”, a-t-elle averti.

Les flics passent trop de temps à s’engager dans la politique du «geste», comme se mettre à genoux et danser lors des événements Pride, a-t-elle ajouté.

Je veux encourager la police à revenir à l’essentiel.

Le ministre de l’Intérieur a souligné: «Je pense que ce n’est pas la bonne idée. Je veux encourager la police à revenir à l’essentiel, à recommencer à enquêter sur chaque cambriolage, à s’assurer que les comportements antisociaux dans nos communautés, le vol de voitures, la drogue, les graffitis, le vandalisme, que tout cela saute dessus instantanément.

“Ces crimes ont été oubliés.”

Mme Braverman envisage également de lever l’obligation pour certains officiers d’avoir un diplôme avant d’entrer dans la force afin que ceux qui ont «l’intelligence de la rue» soient pris. En matière d’immigration, elle a insisté sur le fait que le gouvernement était toujours déterminé à réduire les chiffres malgré la course à la croissance de Mme Truss.

Le Sun on Sunday a révélé la semaine dernière que le Premier ministre prévoyait de créer de nouvelles routes pour que les travailleurs étrangers se rendent en Grande-Bretagne afin de relancer la croissance.

Cette décision controversée a déclenché une dispute au Cabinet au milieu des craintes d’ouvrir les vannes à une main-d’œuvre étrangère bon marché et à un nombre incontrôlé.

Mais Mme Braverman s’est déplacée pour calmer la nervosité que cette poussée de croissance verra les promesses de réduire la migration nette déchirées.

La promesse du manifeste conservateur de 2019 de réduire les chiffres est un objectif “partagé par le Premier ministre, moi-même et tout le monde autour de la table du Cabinet”, a-t-elle insisté.

Et elle a laissé entendre que tout assouplissement des règles d’immigration pour les travailleurs hautement qualifiés s’accompagnerait de mesures visant à réprimer les autres venant au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, elle a déclaré que les patrons des médias sociaux doivent “commencer à assumer leurs responsabilités” et protéger les utilisateurs en ligne. Elle s’est exprimée après qu’un coroner a jugé qu’un contenu en ligne dérangeant avait contribué à la mort de l’écolière Molly Russell.